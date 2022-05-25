每个季度，管理 1 亿美元以上的股权资产机构都需向美国证券交易委员会（SEC）出具一份披露持股情况与资金去向的文件。对于美股投资者来说，这份代码为 13F 的文件直接反映了华尔街最权威投资机构的持仓情况与各大明星股的被投资情况，是用来获取专业投资参考的免费红宝书。

作为华人资本圈的顶级投资机构，高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标。近日，高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构 HHLR Advisors 公布了 2022 年一季度的 13F 文件。截至一季度末，HHLR 在美股市场持有 64 只股票，与 2021 年四季度末相比减少了 13 只（一季度，高瓴资本清仓了 Airbnb、Amazon、Coinbase 等 17 只知名企业的股票并新增了 4 只中概股）；持仓规模 47.87 亿美元（约合人民币 319.09 亿元），环比下滑 26%。

截至一季度末，高瓴资本的十大重仓股中有一半都是中概股，他们分别是百济神州、京东、传奇生物、唯品会、爱奇艺；在高瓴资本一季度持有的 64 只股票中，有 24 只是中概股，占比 38%。在中概股面临集体摘牌的惨淡背景下，高瓴资本对于中概股二级市场的投资布局引入注目。

对比 2021 年四季度与 2022 年一季度持仓名单，今年一季度以来，高瓴资本减持了传奇生物、中通、理想汽车、蘑菇街、华住等 5 只中概股，清仓了 Boss 直聘、蔚来、拼多多、小鹏汽车等 4 中概股；增持了唯品会、京东、贝壳找房和盛美半导体等 4 只中概股，新建仓了滴滴、满帮、富途控股和大全新能源4 只中概股，另有搜狐、优信、逸仙电商等 11 只中概股持仓保持不变。

据了解，滴滴、满帮和贝壳均为高瓴曾在一级市场投资过的企业，此次进入持股名单是一级市场投资上市后的普通股转成二级市场可流通的 ADS。企查查显示，高瓴资本曾参与滴滴的 D+轮融资、满帮的两轮战略融资以及贝壳的 D 轮融资。

动点科技整理自 HHLR Advisors 一季度 F13 文件

造车新势力惨遭砍单

简单梳理可以发现，造车新势力成为高瓴资本此次减持的主体。“蔚小理” 三家之中，高瓴资本只保留了对理想汽车的部分持仓，但与 2021 年四季度相比也减持过半，达 251 万股以上。

据了解，除高瓴以外，还有海纳国际、高盛集团等机构在一季度减持了 “蔚小理”，而在同期增持 “蔚小理” 的机构之中，贝莱德、瑞银等机构的持仓市值开始缩水，账面初现浮亏。

这背后自然与造车三剑客今年以来股价持续调整脱不开关系。数据显示，今年一季度，蔚来、小鹏、理想股价分别下跌 33%、45% 与 19%。

2021 年全年，蔚来、小鹏、理想新车交付量分别增长 109.1%、263%、177.4%；全年营收分别增长 122.3%、259.1% 与 185.6%；此外蔚来、小鹏、理想的现金流与毛利率也在 2021 年有一定的改善与提升。

今年一季度，蔚来累计交付新车 25768 台，同比增长 28.5%；小鹏累计零售销量为 34561 台，同期上涨 159.1%；理想累计交付 31716 辆，同比增长 152.1%。同期，小鹏汽车营收 74.55 亿元，同比增长 159%，净亏损 17.01 亿元，同比扩大 116%；理想营收 95.62 亿元，同比增长 167.5%，净亏损 1087 万元，同比缩小 96.98%。

今年 3 月以来，理想、蔚来、小鹏陆续进入美股 “预摘牌” 名单之中。为应对这可预见的风险，理想与小鹏均已在去年下半年登陆港股，而慢了一步的蔚来也在今年 3 月以介绍上市的方式入了港股。为求保险，将美股继续转让，蔚来还获得了新加坡交易所的上市资格，即将成为首家三地上市的车企。

总的来说，造车新势力一季度的表现并不算差，其亏损主要与电池等成本上涨、资本开支增加等因素有关。

令高瓴感觉不妙的或许是交付量与营收增速放缓的趋势。在仍处于亏损的情况下，“蔚小理” 的营收增速与去年四季度相比有 18%~100% 的下滑；交付量方面，今年 4 月，理想汽车交付 4167 辆，蔚来汽车交付 5074 辆，小鹏汽车交付 9002 辆，环比 3 月各有 40%~60 的显著下滑。

国海证券汽车行业首席分析师石金漫认为，传统汽车厂商以利润为导向，而新势力首先要确保销量，目前大多处于亏损阶段。“蔚小理” 三者的销售策略与打法各有不同，其中小鹏的价格带较低，销量相对较高。回归到制造方面，新能源车与传统汽车都属于重资产行业。造车新势力的未来值得期待，但在充足的市场空间中，“蔚小理” 还无法动摇其他厂商的份额。

电商股反复横跳

电商股是高瓴资本二级市场投资中频繁调整的一大重仓赛道。同为电商股，高瓴对于拼多多、蘑菇街、京东和唯品会的不同态度耐人寻味。

数据显示，HHLR 从 2018 年三季度开始对拼多多建仓，彼时拼多多股价在 16 美元低位，2020 年末，高瓴对拼多多持仓超 1000 万股至第一大重仓股。2021 年，拼多多活跃买家数连续 3 个季度超越阿里，其股价在 2021 年一季度创下超 212 美元新高。直到四季度，阿里实现了对拼多多的反超，高瓴快速反应，对拼多多减持约 91.8%。在此之前，高瓴已从拼多多获得 10 倍左右的利润。如今，拼多多停止高增长，股价回落至 40 美元左右，高瓴便也利落地清仓离场。

至于蘑菇街则堪称高瓴资本投资的一大败笔。这家从内容导购起家的平台错失了种草社区的机遇，垂直电商与社交电商的转型又接连碰壁，虽然靠着直播电商短暂复兴，如今的股价也只在 5 美元以下低位徘徊。高瓴资本一手促成了蘑菇街与美丽说的合并，但 2018 年上市后的蘑菇街市值在 6 个月锁定期内暴降 60%，呈现断崖式下跌。如今，蘑菇街市值仅余 1912 万元，高瓴资本亏损达 98.7%。如今，高瓴资本已经从蘑菇街的第一大股东下滑至第三，高瓴在一季度对其减持 91% 以上但并未完全清空。

2020 年三季度，高瓴资本建仓京东。彼时，京东发力下沉市场的策略初见成效，年活跃买家数连续两年新增 1 亿以上。但高瓴资本却在之后的三个季度中连续减仓，直到 2021 年三季度，高瓴资本再度增持京东近 30%。年报显示，2021 年四季度，京东活跃买家数继续增长至 5.7 亿。今年一季度，这一数字继续增长至 5.805 亿，高瓴对京东的最新持仓也接近 2021 年四季度的 2 倍。

高瓴从 2021 年一季度起，同步建仓了阿里和唯品会，并在之后的两个季度采取了同样的持仓策略。2021 年四季度，高瓴清仓阿里巴巴的同时还减持了 24560 股唯品会。财报显示，2021 年四季度，唯品会表现乏力，营收 341 亿元，同比下滑 5%；净利润 14 亿元，同比下滑 41.7%；活跃用户 4930 万人，同比流失了 370 万名用户。

今年一季度，唯品会的营收、利润、用户数各项指标继续下滑。但高瓴对唯品会持仓规模却达到去年四季度的 2 倍多，唯品会也因此得以首次进入高瓴资本的前十大持仓股行列。

如今，京东与唯品会分列高瓴的第二大和第七大重仓股，持仓规模分别达到 4.88 亿美元和 1.99 亿美元。

生物医药实力待彰显

生物医药是高瓴资本在一级市场投资中表现最为优秀的赛道，也是高瓴资本持有的股票中最重要的一大类别。近两年，高瓴资本持有生物医药股票的数量达 40%，生物医药企业持仓市值曾一度超过互联网企业占据所有类别中的第一。

2022 年即将过半，新冠催化了 2 年多的医疗科技赛道已逐渐从火热走向冷静，进入泡沫出清的阶段。与去年四季度相比，高瓴持仓的 BridgeBioPharma、CytekBiosciences、GossamerBio、InstilBio、MereoBiopharma 虽然仓位未变，但持仓市值已呈现 23%~ 39% 的下调。

为此，高瓴也已开始调整生物医药企业的持仓，具体表现在不仅清仓了普罗米修斯生物、Rallybio、Regenxbio 等生物科技公司，还将中国生物科技公司传奇生物的仓位由 1180.5 万股下调至 693.7 万股。调整过后，传奇生物由高瓴资本第三大重仓股下降至第五位，而另外两只中国生物医药股百济神州与天境生物持股数量未变，市值分别居于高瓴持仓股的第一位和第十一位。Wind 数据显示，高瓴资本在上述三家生物医药中概股公司的持股比例均在 10% 以上。

百济神州成立于 2011 年，是高瓴资本投资的创新药领域四大龙头 PD1 企业之一，高瓴的投资覆盖了百济神州的整个生命周期。企查查显示，高瓴资本曾参与百济神州的 A 轮与 B 轮融资与美、港股 IPO 后的两轮定向增发。

2021 年 12 月，百济神州冲刺科创板成功，至此成为我国唯一一家三地上市的创新药企。自 2014 年参与百济神州 7449 万美元的 A 轮融资至 2020 年参与百济神州 20.8 亿美元的定向增发，高瓴资本已在百济神州累计押注超 80 亿元。

但创新药研发普遍具有投入高、周期长、风险大的特点，财报显示，美股上市后的 7 年以来，百济神州始终处于亏损之中。

2022 年一季度，百济神州营收 19.48 亿元，同比下降 50.42%；净亏损 28.66 亿元，同比缩小 965.94%。一季度百济神州产品销售额同比增长 146%，其中，泽布替尼一季度的全球销售额为 1.043 亿美元，同比增长 372%。

高瓴资本一季度持仓百济神州美股 5472259 股，截至 5 月 25 日，百济神州股价为 122.99 美元，与 F13 文件中 103206.8 万美元市值相比，高瓴资本已因为持仓百济神州出现 3.6 亿美元左右的浮亏。

以此类推，截至 5 月 25 日，高瓴资本持仓传奇生物浮盈 1866 万美元、持仓天境生物浮亏 4087 万美元。

小结

在中概股整体持续下行趋势中，高瓴资本逆势加码中概股显示出对中国资产的看好，而阿里巴巴等传统大型中国互联网股逐渐消失在前二十的仓位中也传达出机构对于配置具备更高成长性资产的愿景，高瓴对于个股仓位的不断调整也是多年来中国电商等产业结构深度变化的缩影。

总的来说，高瓴资本在二级市场的主要投资方向仍围绕其在一级市场所擅长的生物医药、消费、TMT、企业服务这四大类。只是细看其持仓数据后，笼罩在高瓴资本身上那层百发百中的神秘色彩也随着一些令人扼腕的失误而烟消云散了。当所谓的投资标杆都无法做到完全精准的出手和市场周期反复中的稳定持有，或许才是对普通投资者一味信奉追涨杀跌最大的警示。