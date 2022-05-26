IDC 于近日发布了 2022 年 V1 版 IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》（IDC Worldwide Augmented and Virtual Reality Spending Guide）。该指南从现实类型、技术、行业用户和应用场景等多个维度展望未来五年（2022-2026）增强与虚拟现实（AR/VR) 市场发展情况。根据 IDC 最新预测数据，2021 年全球 AR/VR 总投资规模接近 146.7 亿美元，并有望在 2026 年增至 747.3 亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达 38.5%。其中，中国市场五年 CAGR 预计将达 43.8%，增速位列全球第一。

中国 AR/VR 市场概览

2021 年随着头部互联网公司入局，中国 AR/VR 市场被注入了巨大活力，发展前景广阔。IDC 预测，2021 年中国 AR/VR 市场 IT 相关支出规模约为 21.3 亿美元，并将在 2026 年增至 130.8 亿美元，为全球第二大单一国家市场。其中，AR 支出规模将以 49.0% 的五年 CAGR 快速增长，VR 支出规模以 41.5% 的五年 CAGR 保持稳定增长。VR 技术在 2022-2026 的五年预测期内仍是用户关注的主要领域，将吸引约 70% 左右的 AR/VR 市场相关投资。

从技术维度来看，中国 AR/VR 头显市场在 2021 年上市了诸多新品，硬件产品升级趋势在 2022 年仍将延续。根据 IDC 最新预测数据，硬件市场五年预测期内将以 47.8% 的复合增长率稳步增长，并持续占据中国 AR/VR 市场支出份额的一半以上。

行业应用

自 2021 年起，新品发布以及头显厂商营销模式的转变使得消费级头显市场逐步打开，消费者市场存在非常大的待开发潜力。根据 IDC 最新预测数据，中国消费者市场在五年预测期内稳定增长，总规模占中国 AR/VR 市场近四成。从商用市场来看，到 2026 年 AR/VR 技术将被教育、医疗保健和专业服务等三类行业用户广泛应用，共计约占中国市场总规模的 28.2%。

应用场景

就 AR 市场而言，IDC 预测，2026 年 AR 培训（Training-AR）、和工业维护（Industrial Maintenance）和 AR 实验室及现场实践（高等教育）(Lab and Field (Post-Secondary)) 将成为主流应用场景，共计约占中国 AR 市场投资规模的 30.1%。

从 VR 市场来看，随着消费者市场的增长，消费端的游戏应用数量和质量均明显提升。IDC 预测，在五年预测期内，VR 游戏（Virtual Reality Games）以超三成的占比持续领跑 VR 市场。2026 年 VR 游戏、VR 培训（Training – VR）和 VR 协作（Collaboration）预计将在中国成为 VR 主要应用场景，三者合计占比超过 50%。