作为重要的短途交通工具，两轮电动车已渗透到消费者个人出行、即时配送、共享出行等诸多领域。行业协会数据显示，2020 年我国两轮电动车保有量约为 3.2 亿辆，两轮电动车产销比 93.3%。艾瑞咨询数据显示，2021 年全年电动两轮车市场销量约为 4100 万辆。

今年是电动车新国标实施的第三年，多城市过渡期临时牌照失效或即将失效，两轮电动车迎来新一轮换购利好小高峰。调研显示，近年来两轮电动车用户对 “智能化” 关注度明显上升，智能化成为继电池续航、动力性能后的一大重要购车考虑因素。

但两轮电动车的智能化目前仍处于混沌阶段，行业对于智能电动车的认知尚未统一：一方面，智能化的必要性仍受到质疑，不少人坚定不移地认为普通的电动车足以满足大部分用户的需求；另一方面，也有一部分人认为智能化只是两轮电动车的一个细分市场。

同时，智能两轮电动车的发展也处在初级阶段：华经产业研究院数据显示，目前智能两轮电动车先驱企业小牛、九号的年销量仍在 40~100 万辆区间徘徊，与雅迪、爱玛、台铃等传统品牌相距甚远。

哈啰供给侧总经理程亮曾公开表示，2022 年是两轮电动车智能化角逐的元年。近日，切入两轮电动车智能赛道即将满 2 年的哈啰再度发布新产品——全栈自研智能平台 Hi-Turing 图灵 T30 以及搭载了智能平台的电动车新品哈啰 B70 PRO，试图用产品诠释其对于两轮电动车智能化的理解。

从 VVSMART 到 Hi-Turing T30

“以软件定义硬件” 是哈啰最初布局两轮电动车的逻辑。2021 年，哈啰推出全球首个两轮电动车车机系统 VVSMART，成为中国电动两轮车行业最早提出整车智能平台的厂家。在此基础上哈啰不断自我革新，其首创的两轮电动车智能硬件平台图灵 T30 也横空出世：采用 ARM 高性能 Cortex M7 芯片，大大提高数据处理能力；包含 10 余种传感器，具备更灵敏的数据采集能力；使用汽车车规级的电气系统总线，带来更快更稳定的传输速度。

哈啰电动车产品经理蒋健伟表示，在 VVSMART1.0 和 2.0 时期，哈啰两轮电动车的创新主要体现在软件层面，其玩法集中于手机 App，而图灵智能平台 T30 通过总线与车上电器件连接通信，摆脱了原先数据孤岛的桎梏，可进行包括图灵智能平台、仪表、控制器、BMS 等核心部件在内的整车 OTA（Over-the-Air，空间下载技术）升级，更好地基于电动车自身的载体制造创新的功能体验。

“图灵平台打通了整车的智能处理能力与信息的采集能力。没有硬件平台的不断升级，软件系统的能力终究会受到一些制约。但若没有软件能力的实现，纯粹的硬件升级对于改善用户体验所发挥的作用也十分有限。” 哈啰电动车商品总监迟星德指出，上述升级的本质并不是从车机系统变为智能平台，而是作为软件的车机系统与作为硬件的智能平台有机结合，共同创造更好的智能产品体验。

在两轮电动车行业现有的实践中，有两类典型的智能：一类是组装式的智能，这类厂商将智能等同于电动车+iPad+语音交互+NFC 解锁的简单集成，但实际上为用户创造的价值十分有限；而另一类是炫技式的智能，通过一系列看似高端的功能推高产品的价格，但注定曲高和寡，只能满足小众用户 “尝鲜” 的需求。

于是，这也造成了整个智能电动车市场宏观层面上叫好不叫座，C 端用户对于厂商们推出的智能新品并不买单。

智能电动车怎么做才能被市场更好地接受？电动车智能化要往何处去？图灵 T30 的问世为电动车智能下了终极定义，即智能化的落点应从用户实际痛点出发，用各种软硬件技术来解决用户使用两轮电动车过程中的一些真真切切的困难和问题。

比如针对最普遍的续航里程焦虑，传统厂家倾向于通过增加配件、提高配置来满足用户需求，即加大电池容量，但这种方法在最近几年也陷入了瓶颈——由于传统电动车电量显示不精准，致使用户明明使用着百公里续航的电池却只敢行驶 50~60 公里。而通过数字技术，搭载哈啰 T30 平台的电动车的解决方式是：通过标配的 BMS（Battery Management Systerm, 电池管家），基于过去 30 天的骑行大数据，实现千人千面的剩余续航显示，从根本上打消用户的疑虑，增加用户的实际使用时长。

能比传统两轮电动车更好地解决用户的痛点，从这层意义上来说，智能化应当成为电动车的基础功能，智能化就是电动车的下一个时代。

从骑行、充电到隐私的全方位安全

除了续航，安全性更是电动车用户普遍关心的问题，也是各大电动车厂商在设计与推出产品室主打的卖点之一。若相关厂商能够在用户普遍关心的要点中提供差异化的优质解决方案，就有机会获取用户的青睐，占领更大的市场。

而哈啰在安全领域的布局遥遥领先于一众智能电动车厂商。截至 2021 年底，哈啰在两轮出行安全方面共申请专利达 155 件，已授权专利 84 件，涉及车架/车把/车锁、电池/电柜、坐垫防飞车等技术。

在车辆防盗方面，传统电动车主要采用蜂鸣器报警，但这只能解决用户与电动车近距离场景中的防盗，而哈啰的智能电动车则在此基础上增添了三重保险：1. 车身无钥匙锁具，杜绝了车辆被撬锁的可能；2.App 通知推送，当车辆发生异动时除了鸣笛还会通过车联网系统向用户发送提醒；3. 多种定位，万一车辆真的被盗也能快速找回。

在电池防盗方面，哈啰电动车的电池仓锁支持撬锁检测、电池支持取出检测，在这两种情况发生时，哈啰的 App 都会及时通知提醒；最后，哈啰的电池可以与车辆间互相识别，即使被偷走也无法用于其他车辆的供电。

在充电安全方面，哈啰的充电安全管家为电池提供三重保护：1. 在环境温度过高或过低时自动停止充电，保护电池并在 App 端及时通知；2. 据电池的使用情况，自动调节电池的最大使用电量，优化电池使用寿命；3. 电量充满后，电池会自动保护断电，并通过 App 提示用户，防止充电过度伤害电池。

在电池使用过程中，传统两轮电动车的电池安全大多依赖天威、超能、宁德时代等供应商的安全检测机制，而哈啰却做出了自己的特色。基于数百万辆两轮电动车电池过往使用的大数据，哈啰形成了一个电池正常使用的模型，在线监测用户电池的使用情况并与之比对，对出现异常状况的电池即时预警，有效防患于未然。

2022 年上半年，哈啰进行了一次电池监测测试，在 29031 辆电动车中筛查出 19 台充电指标异常车辆，在与用户后续联系的过程中发现有 16 位车主私自更换了电池、3 位车主使用了杂牌充电器，这些都是电动车自燃与意外爆炸事件的主要原因，哈啰则在事故发生前进行了有效干预。

如果说软硬件智能平台体现了哈啰的自主研发能力，那么 “电池哨兵” 则将哈啰与传统电动车厂商纯粹销售者的身份区别开来，继而承担起具备充分技术经验的产品智能终端运营的角色。

除了骑行安全之外，哈啰电动车的安全性还体现在用户隐私安全方面。

车辆网大数据是实现车路协同、保障高效安全出行的基础。在《个人信息保护法》与《数据安全法》相继出台的背景下，工信部今年提出到 2023 年初步构建起车联网网络安全和数据安全的标准体系，预计将对车联网产业上下游产生影响。

作为一家互联网企业，哈啰将用户的隐私安全作为业务发展的基石，与集团共享安全能力，在用户隐私安全方面投入巨大精力，对用户数据进行全生命周期管理。今年 3 月，哈啰发布了基于两轮出行业务的 “两轮用户安全体系”，从骑行安全、电池及充电安全、卫生安全、信息安全等多维度全面保障用户的安全权益。

坚定智能化方向不动摇

目前哈啰旗下有共享两轮业务和家用两轮电动车业务，截至 2021 年 9 月，哈啰覆盖全国超 4 亿用户。如今，共享出行行业格局几经更迭，以共享两轮业务起家的哈啰开始对智能两轮电动车业务寄予厚望。

哈啰出行执行总裁李开逐曾在哈啰的科技战略发布会上表示，希望未来三年，哈啰能跻身两轮电动车行业的第一阵营；未来三到五年，哈啰能成为行业第一的两轮智能电动车企业。

生产制造方面，目前，哈啰在中国电动车行业的两个重镇——无锡与天津的工厂均已实现投产，年产能可达 300 万辆。销售方面，哈啰电动车全渠道销售超 60 万辆，累计拓展门面超过 3000 家，销量提升和渠道拓展速度位居行业第一，不容小觑。

但目前摆在哈啰面前的还有两个难题：一是电动车每年的新增保有量主要出现在低线城市，智能电动车的价位是否能覆盖这一主流群体；二是如何应对与小牛、九号乃至雅迪、爱玛等的竞争。

对此，迟星德表示，哈啰的产品定位是价位亲民、有颜值、有设计感的智能电动车，从入门款到高端车型，哈啰智能电动车的 SKU 几乎已覆盖各种类型用户的需求。此外，迟星德观察到，在近两年坚决贯彻电动车新国标的背景下，当电动车产品的合规化程度已明显上升。近期，广州、深圳等城市已放开了禁摩限电的政策，并允许办理电动车登记上牌，一线城市对于电动车依然存在较大的市场需求。

对于传统电动车与智能电动车的竞争，哈啰坚定地认为，当前传统电动车玩家众多，产品设计、制造与加工大同小异，已属于红海市场。而哈啰在智能电动车市场中存在两大块优势：一是智能化产业链的把控能力，二是对用户痛点的深刻洞察。

据迟星德透露，目前，哈啰的轮胎、车架等电动车配件生产主要借助有数十年行业积累的供应商，但在智能化自主研发方面，依靠此前单车、助力车产品的技术积累，哈啰牢牢掌握了控制器、BMS、智能模块、中后台、云端处理器的定义权，可以对存在问题的部件进行快速排查，而这是很多扮演组装厂的电动车厂商所不具备的能力。

“虽然低线城市居民是两轮电动车主流用户群，但这并不意味着这一人群不需要智能电动车，而是现有的智能电动车产品没能够为这一群体创造更多价值。”

为深入理解用户需求，哈啰设立了三条用户信息收集与反馈渠道：一是消费品行业常见的用户调研、访谈与回访，二是哈啰 App 上的用户的骑行社区，由用户发起主动讨论，产品团队从中提取可用信息，三是通过对信息进行黑箱化的透明处理，比如对于用户群体电池使用情况的监测。

正是通过这些途径，哈啰的研发团队不断自我纠偏，设计了更多真正触及用户痛点、痒点的功能，舍弃了很多看起来有趣但成本很高且对用户价值不大的功能。在为用户解决问题并确保了合理的消费区间，哈啰对于产品未来的接受度与更大的信心能让我们的产品在市场上被接受和买单率充满信心。

当下，身处全国最新一轮疫情中心的上海，哈啰电动车当前的研发也不免受到了一定波及。但团队对于智能化意义的认知高度统一，也在努力克服自身工作与团队间沟通的困难、推进复工复产并迎接全面解封的到来。