宝马集团宣布与华友循环携手在新能源汽车领域，打造动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作模式，可以将分解后的原材料，如镍、锂等，提供给宝马的电池供应商用于生产全新动力电池，实现国产电动车动力电池原材料闭环回收及闭环管理。

根据双方签订的协议，动力电池梯次利用的应用范围将拓展至整个沈阳生产基地，并继续深入探索多种使用场景，未来不止工厂内的叉车，托盘车及储充一体化的储能站也将使用宝马废旧动力电池。

对于不符合梯次利用标准的废旧电池，则可遵循拆解回收再利用原则进行拆解、粉碎、筛选、提取动力电池中的镍、钴、锂等核心原材料，并再次用于动力电池生产。宝马与华友循环将合作对动力电池进行拆解，高比例提炼电池中镍、钴、锂等核心原材料，并 100% 返回到宝马自有供应链体系，并再次用于宝马新能源车型动力电池的生产制造。这一举措将有效减少矿产资源开采中 70% 的碳排放量。

此外，宝马在 2017 年便搭建了电池溯源管理系统，对动力电池从生产直至退役回收阶段进行追踪。宝马还将进一步拓展动力电池材料追溯环节，实现对动力电池从生产至报废回收再至新动力电池生产的全生命周期可追溯。

中国电动汽车领域从 2015 年开始发展，随之而来的是动力电池装机量快速增加。按照动力电池使用寿命推算，目前已经处于第一批动力电池退役期。中国汽车技术研究中心的数据显示，预计 2025 年我国动力电池累计退役量将达到 78 万吨。

除了市场背景外，动力电池回收也符合宝马汽车的品牌规划。到 2030 年，宝马集团计划将单车全生命周期平均碳排放较 2019 年降低至少 40%，减少二氧化碳排放超 2 亿吨。目前宝马集团在车辆制造过程中使用了近 30% 的可回收和可再利用材料，未来这一数字还将逐步提升至 50%。