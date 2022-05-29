5 月 26 日晚，由 CHC 医疗咨询携手中信证券推出的 “中国医疗大健康产业投融资荣耀榜” 名单重磅出炉。其中，傅利叶智能集团凭借其先进的医疗机器人制造技术与对康复行业的突出贡献荣获 “2021 年度医疗健康最具影响力企业 TOP 50”。

“中国医疗大健康产业投融资荣耀榜” 开启于 2018 年，榜单始终本着公平公正、客观中立的原则，通过数据统计、横向比较、全维透析三大方式综合评选，旨在表彰所在年度对医疗健康领域有突出贡献的行业标杆企业。它们包括独具慧眼的头部医疗健康机构、实力卓著的行业领军企业、极具眼光和魄力的投资人、竞争力突出的年轻机构和长江后浪推前浪的新锐企业。这使得该榜单拥有 “专注挖掘医疗大健康产业宝藏候选者” 的美誉。

作为智能机器人技术领域的领军企业，傅利叶智能持续多年进行高强度的研发投入，搭建为社会、行业增效赋能的智能机器人技术平台，建立全球化的研发、生产和服务网络，垂直应用于健康、教育等多个生态场景，服务全球用户。集团旗下康复板块现已进入规模化应用，为全球超过 40 个国家和地区的 2000 多家客户提供智能康复综合性解决方案，获得国内外客户的高度认可。

此前傅利叶智能在国内外设计类奖项上收获颇丰，ExoMotus M4 下肢外骨骼机器人斩获德国 “2022 年 iF 设计奖”、上海市第十六届 “银鸽奖” 设计类优胜奖、2020-2021 年度 “上海设计 100+” 等奖项，ArmMotus EMU 三维上肢康复机器人已接连斩获德国 “2022 年 iF 设计奖”、德国 “红点产品设计大奖”、“白玉兰杯” 上海设计创新产品大赛 “最佳设计产品创新奖” 等奖项。而此次 “医疗大健康产业投融资荣耀榜” 的殊荣则是对傅利叶智能多年努力的认可与支持。