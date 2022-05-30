近日，越南企业 Imex Pan Pacific Group 及新加坡教育机构工艺教育西区学院分别与优必选科技合作，通过合作建设人工智能中心、学生实训中心的形式在当地大力普及人工智能教育。

未雨绸缪，在当下为未来做好准备。越南和新加坡的一致行动是大力发展人工智能，他们与优必选科技合作培养创新人才，希望让青少年群体具备人工智能思维和技能，成为更具竞争力的国际公民，为国家的长远发展构筑可持续、高质量势能。

越南：让人工智能 “崭露头角”，追赶国际领先水平

Pham Khai 是越南一所国际学校四年级的学生，最近，在学校的组织下，他和他的小伙伴来到胡志明市国家大学人工智能中心（以下简称：AIC）参加了 6 小时的人工智能体验课程。在老师的指导下，Pham Khai 所在小组仅仅用 30 分钟就完成了 122 个步骤，造出了一款智能垃圾桶，实现手势自如控制垃圾桶的开关。Pham Khai 分享道：“我在家里也可以自己组装机器人，但来这里更有趣，因为我不仅可以制造自己可以控制的产品，还可以和朋友一起，通过团队协作，学习更多的人工智能知识。”

为响应国家战略，越南企业 Imex Pan Pacific Group（以下简称 IPPG）合作启动了 “人工智能和机器人技术培训计划”。2021 年，IPPG 在胡志明市国家大学建立了首个针对 K12 的人工智能中心，总面积 3000 ㎡，可用于学习活动、研讨会、组织竞赛等。IPPG 与优必选科技合作，引进了《AI 上未来智造者》系列的教材版权，包括教材、教室培训课程、专业实践、竞赛以及认证系统等，并完成了教材本土化，每年为 42000+名学生提供人工智能教育培训。

在小学教育之外，未来五年，IPPG 将引入面向高等教育推出的完整解决方案，与大学和教育机构合作建立 10 个 AI 中心、1800 个 AI 实验室，每年为 250 万以上的学生提供 AI 培训，以满足科研、教学、实训的需求，推动越南人工智能教育体系的变革。

得益于越南对于人工智能教育的重视，类似的案例正逐渐增加。近日，IPPG 在大叻大学建立了第二个 AIC。开幕仪式现场，大叻大学理事会主席 Nguyen Van Vinh 博士表示，推出 AIC，学校旨在帮助学生实现梦想，成为人工智能领域的人才，甚至是人工智能专家。

越南大叻大学人工智能中心成立仪式现场

大叻大学 AIC 在整体建设及日常运营上，致力于开展国际合作，期望从标准及水平上与各国接轨。目前，由优必选科技自主研发的教育机器人 Yanshee、商用服务机器人 Cruzr 克鲁泽等多款智能服务机器人均已投入使用。同时，优必选科技编写的人工智能课程书籍也被该中心智能制造课程所用，并根据当地语言及文化做了本土化改造。中心还表示，大叻大学 AIC 引入的这套优必选科技的课程，目前已在全球 10 个国家使用。通过国际化的合作及实践，中心希望提高教学形式及场景，以更好让学生掌握编程、人工智能及机器人等新兴知识。

从胡志明市国家大学到大叻大学，优必选科技都深入参与了越南 AIC 的建设，并提供了专业的人工智能教育解决方案。IPPG 发言人评价道：“优必选科技提供的人工智能课程、教师技能培训和完善的课程体系支持，与越南发展人工智能教育的长远目标不谋而合。他们打造了 ‘产品+课程+教育服务’ 的完整教育生态圈，并与权威教研团队共同研发了涵盖小学、中学到大学各阶段的贯通式机器人及人工智能教育解决方案。”

近年来，以 IPPG 为代表的当地龙头企业大力发展人工智能教育，是越南扶持其人工智能产业的一个鲜明注脚。去年，越南总理颁布了一份名为《到 2030 年的人工智能研究，开发和应用国家战略》的国家文件，以 2025 及 2030 为两个重要节点，明确 AI 发展目标。文件显示，到 2025 年，越南要建 2 个国家人工智能创新中心，冲刺 AI 领域东盟前五；到 2030 年，则是 AI 排名达全球前 50，建 10 个著名的 AI 中心。

新加坡：领跑人工智能，培养技能型人才

发展人工智能，越南的努力是一个奋起直追，期望迎头赶上的故事，而新加坡的发展则是一个优等生不断加速，持续领跑的历程。

早在 2017 年，新加坡就发布了《新加坡人工智能战略》（AI Singapore）。在这项历时五年、投资 1 亿五千万美元的国家计划中，新加坡希望通过达成三个目标来增强 AI 技术实力，即向 AI 研究的下一个浪潮投资，解决主要的社会和经济挑战，扩大 AI 技术在工业界的采纳和使用。

扩大 AI 在实际生活中的运用，需要培养大量技能型人才，新加坡工艺教育西区学院就承担起了这个重任。近日，该校宣布与英特尔、微软、亚马逊、软银、优必选科技等公司就校内课程设计及开发、校企联合培养等方面展开合作。

其中，为帮助学生展开日常实训，新加坡工艺教育西区学院宣布设立两个新的人工智能培训设施，协助学生掌握人工智能、无人机与机器人编程，以及高性能计算方面的技术，让他们为数字经济下的新兴行业做好准备。

目前，由工艺教育局与优必选科技等公司联合开设的无人机与机器人中心已正式开幕，旨在让学生接触无人机的操作和机器人编程。中心设有 14 米长，3 米高的 8K 超高清 LED 弧形屏幕和可灵活移动的舞台布置，学生能在室内环境进行各种表演和任务，如使用无人机和机器人来探测障碍物等。

由工艺教育局与优必选科技等公司联合开设的无人机与机器人中心

开幕仪式现场，新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲表示：“新冠疫情加快人工智能的普及步伐，从而在数字经济领域开拓新机会，因此对人工智能专才、技术和知识的需求也在逐渐增加。像工艺教育学院这样的教育机构可通过与企业建立紧密的伙伴关系，以及打造先进的学习设施，培养人工智能专才。我们期待看到工教院的年轻人才成为本地人工智能生态系统的重要组成部分。”

新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲

出席无人机与机器人中心开幕仪式现场

通过校内实训课的打造和企业实习机会的输送，越来越多的年轻人发现人工智能的乐趣。在工教西区学院修读资讯应用程序开发高级国家工教局证书课程的曾暐文（24 岁）去年在一家科技公司实习时初次接触人工智能技术。这个实习机会使他获益良多，也让他对人工智能产生浓厚兴趣。他认为：“学习人工智能技术让我大开眼界，这项科技在日常生活中也有非常广泛的应用。现在很多领域都涉及这个技术，我希望能参与更多培训，加强这方面的能力，将来从事人工智能相关的工作。”

世界各国已经将人工智能上升为国家战略，AI 变革，教育先行。优必选科技作为人工智能及智能机器人产业的先行者，多年来积累了深厚的前沿技术、应用与实践经验，并基于此推出了人工智能教育解决方案，以专业力量赋能教育行业。目前，优必选科技已助力全球 40 多个国家开展人工智能教育，包括越南、新加坡、韩国、泰国、马来西亚等 “一带一路” 沿线国家，在中国已覆盖 3000 多所学校，是全球最大的软硬件一体化人工智能及机器人教育解决方案提供商。

面对复苏中的世界经济，中国践行共同发展理念，推进高质量共建 “一带一路”。以优必选科技为代表的中国科技创新企业将积极探索与 “一带一路” 沿线国家建立合作和交流，以中国 AI 服务全球，为促进世界经济的发展发挥实实在在的作用。