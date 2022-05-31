中国电池制造商宁德时代与波兰电动巴士制造商索拉里斯签署了供货协议。CATL 将为 Solaris 电动巴士提供采用电池到电池组技术的 LFP 电池。宁德时代并未在公告中具体说明订单的范围。相反，它强调该协议旨在促进公共汽车的电气化。只是没有提到要电动化多少辆公共汽车。

由于目前只能获得来自宁德时代的简短描述，因此尚不清楚 Solaris 将如何使用 LFP 电池——即 LFP 电池是仅在某些电动巴士型号中提供还是在所有车辆中提供。

磷酸铁锂电池通常具有更长的使用寿命和更高的热稳定性——即使在发生机械损坏和/或短路的情况下，电池起火的可能性也大大降低。然而，LFP 电池的能量密度低于具有 NCM 或 NCA 阴极的锂离子电池。然而，在公共汽车中，由于可用空间，电池的能量密度不如乘用车那么重要。

此外：宁德时代希望通过所谓的 cell-to-pack 技术来弥补能量密度较低的缺点。这消除了首先将电池单元组装成模块的中间步骤。通常，这些模块然后组合成一个电池组。使用 CTP 技术，电池直接安装在电池组中——因为这消除了模块的安装空间和重量以及必要的布线，所以可以在相同尺寸的电池组中安装更多电池。

CATL 在 3 月底展示了其第三代 CTP 技术。当时，据说 LFP 版本的重量能量密度为 160 Wh/kg，体积能量密度为 290 Wh/l。Solaris 是欧洲最大的零排放巴士制造商之一。