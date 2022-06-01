2022 年 6 月 1 日，微软人工智能和物联网实验室发起的零售创新加速营项目 TECH TAGS 正式启动并招募科技初创企业，首批共有三家国际零售巨头作为首批合作伙伴入营，包括全球顶尖奢侈品集团、全球啤酒饮料巨头、全球最大的综合体育用品集团。TECH TAGS 旨在对接合作伙伴与科技初创企业，通过微软前沿的 AI 及 IoT 技术赋能，加速创新零售解决方案的落地，助推合作伙伴的数字化进程，以拥抱后疫情时代以科技为驱动的更广阔的市场。

TECH TAGS 目标加速各类应用场景中的创新解决方案，为合作伙伴赋能计划输送候选企业。首批加速的创新解决方案将涵盖消费者体验、物流效率、智慧门店等领域，并重点为以下细分挑战找到能落地的解决方案：

消费者体验

– 裸眼 3D、可互动货柜等展示技术；

– 感官体验技术（除视觉外）；

– 元宇宙融合的多元零售科技；

– 定制化赠礼信息及数字化互动；

物流效率

– 物流规划及预定（尤其在空载率、车队管理方面）；

– 零售合作伙伴资源管理系统；

智慧门店

– AGV 机器人货架陈列巡检视觉解决方案（不含 AGV 机器人本身）；

– 商品陈列标签的智能识别（基于视觉技术）

– 智能能耗控制和优化系统。

入选初创企业的优势

能够获得与此次入营的三家国际零售巨头直接对接方案的商用计划； 入驻微软人工智能和物联网实验室，获得微软的技术赋能； 有机会获得在微软人工智能和物联网实验室内展示其解决方案的空间； 加入微软人工智能和物联网实验室的生态网络，与微软联合销售，探索更多商机；5. 成功入驻微软人工智能和物联网实验室的初创企业，将享受张江政府的特别政策扶持，融资渠道对

接等福利。

入选标准

初创企业或团队位于中国大陆范围内； 能够与微软人工智能和物联网实验室一起为国际零售巨头推进方案并落地 PoC； 解决方案以 AI 或 IoT 驱动为佳； 解决方案具备商业化落地的成熟度，有相关行业客户案例为佳。

初选申请

截止时间：即日起至 2022 年 6 月 30 日

申请方式：有意向的初创企业可透过微软人工智能和物联网实验室的官网 https://aiotlabs.microsoft.com/en/events/microsoft-techtags-program-2022-05 递交企业基本信息、商业计划书、联系人信息等。

关于微软人工智能和物联网实验室

微软人工智能和物联网实验室是微软为助推企业在人工智能与物联网解决方案及应用创新研发和产业化而设立的全球性研发机构，隶属于微软总部。

关于微软公司

微软（纳斯达克上市代码 “MSFT”）致力于成就 “智能云与智能边缘计算” 时代的数字化转型，予力全球每一人、每一组织，成就不凡。