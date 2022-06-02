根据 Counterpoint 关于乘用车预测的最新研究报告显示，到 2030 年，有半数汽车都将配备电动动力系统。购买者环保意识的提高、更加规范的碳排放规定、政府的支持以及整个生态系统参与者的协同努力，都有助于电动汽车 (EV) 在全球范围内的普及。然而，到 2021 年，电动汽车的渗透率仍低于全球乘用车销量的 10%。

全球各大市场乘用车销售份额预测 –按动力系统划分，2030 年

高级研究分析师 Soumen Mandal 在评论各区域情况时表示：“中国正在引领全球电动汽车市场，其次是欧洲和美国。在越南、新加坡、泰国和加拿大的推动下，世界其他地区将成为电动汽车采用率增长最快的地区。

中国的电动汽车市场受到政府政策的影响。然而，与 2021 年相比，中国 2022 年对电动汽车的补贴减少了 30%。此外，由于新冠疫情的爆发导致通货膨胀上升和供应短缺，迫使汽车品牌厂商提高电动车的价格。4 月是今年以来中国电动汽车销量最低迷的月份。我们预计在城市封锁的限制放松，且恢复生产后情况会有所改善。到今年年底，中国的电动汽车销量预计将超过 600 万辆。

欧洲的目标是到 2025 年将碳排放水平降低 15%，到 2030 年，再在 2021 年的水平上降低 37.5%，这是 2021 年电动汽车销量在该市场突破 200 万大关的主要原因之一，尽管新冠疫情仍在欧洲各地爆发。包括挪威、丹麦、法国、德国、英国和荷兰在内的 10 多个国家已提议逐步淘汰销售新的汽油和柴油汽车。这将有助于欧洲在 2030 年之前保持其在全球电动汽车市场的第二位。

2021 年，美国的电动汽车销量同比增长近 100%。拜登政府设定了一个雄心勃勃的目标，即到 2030 年，电动汽车占总销量的 50%。与中国和欧洲相比，联邦和州政府此前对普及电动汽车的支持力度较小。最新政策将鼓励汽车品牌厂商和消费者们更愿意选择电动汽车而不是传统燃油汽车。此外，美国将提供 75 亿美元用于建设 50 万个公共电动汽车充电站。我们预计，到 2030 年，纯电动汽车 (BEV) 将占美国乘用车销量近 30% 的市场份额——而不是政府目标的一半。”

其他促进电动汽车普及的国家包括挪威、日本和印度。到 2021 年，挪威的电动汽车普及率已超过 85%，我们预计挪威将在 2025 年实现 100% 的电动乘用车销量。然而，与其他发达国家相比，日本的电动汽车普及率相对较落后。丰田和雷诺-日产最近采用了全球电动汽车政策，我们预计这些本土汽车品牌厂商将助力日本电动汽车的普及。而印度的目标是到 2030 年电动汽车的销量将占到所有乘用车销量的 30%。Tata Motors 和 Mahindra Electric 等本土企业以及 MG Motor 和现代等少数外国企业已经在争夺印度电动乘用汽车市场。

几年前，人们认为 FCV (燃料电池汽车) 将成为汽车市场的关键技术之一。然而，FCV 的普及率并没有增加太多，只有现代、丰田、本田和上汽等少数厂商提供 FCV。

副总监 Brady Wang 在评论市场中的竞争动态时表示：“随着包括智能手机生态系统参与者在内的新公司进入该领域，电动汽车市场的竞争越来越激烈。富士康、小米等公司已经宣布进军智能电动汽车领域，为了提升商机的多元化。而索尼已与本田合作生产物美价廉的电动汽车。

特斯拉也是一个相对较新的进入者。大约 10 年前，其发布的机具开创性的 Model S 现在正主导着全球电动汽车市场。蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、Lucid Motor、Fisker 和 Rivian 等新创企业也在追随特斯拉的脚步，试图颠覆传统汽车品牌厂商，尽管这其中不乏许多在初始阶段对电动汽车的投资开发犹豫不决的厂商。随着下一代汽车将更多地由软件驱动，我们可能会看到更多新玩家进入市场。然而，由于其制造规模和完善的供应链，传统参与者仍将具有优势。另外，随着电动汽车越来越成为主流，我们预计未来几年传统玩家和新玩家之间将会产生激烈的竞争局面。”

研究副总裁 Peter Richardson 在评论电动汽车的基础设施发展时表示：“增加电动汽车的普及率本身并不会有助于实现减少整体车辆污染的目标。虽然电动汽车销量的增长是件积极的事情，但我们还需要专注于建立智能生产线、更高效的电池制造流程、电池回收以及由太阳能、风能、水力和核能等可再生能源驱动的充电基础设施。除非我们也采用清洁能源，否则实现净零碳排放的愿景仍然遥不可及。”

在电动汽车开始普及的最初几年，政府和原始设备制造商之间存在着鸡生蛋还是蛋生鸡的困境。现在，双方都在共同努力，使交通运输行业更环保、更可持续，同时也帮助传统燃料汽车顺利过渡。

*在电动汽车方面，此报告仅考虑电池电动汽车 (BEV)、插电式混合动力电动汽车 (PHEV) 和燃料电池汽车 (FCV)。本研究不包括混合动力电动汽车。