当以数字技术为主要特征的元宇宙与以环保为核心的可持续时尚理念碰撞，会产生什么样的火花？近日，新锐时装设计师 NanHu 以其在 AW22 上海时装周上创造出的平行世界为我们揭晓了答案。

元宇宙的概念是指共享的虚拟或数字增强的交互空间，被认为是互联网时代的继承者亦称为网络 3.0。我们在数字生活中的形象将会与我们在现实生活中的形象一样重要，因此时尚在创造力和自我表达方面发挥着巨大的作用。元宇宙技术发展正激发着各行各业的内部革新和创意爆发，不仅脱离物理规则对美学的限制，三维世界的互动，网络跨越时空，任何事物都有可能成为自己的智慧财产，带动消费链的数字革新。

在造型上打破规则的未来感的针织品牌 Nan knits，结合了科技与其超高的工艺技术，为品牌打造出有趣味性的 “可穿戴的移动雕塑”。在这一季《爱的未来纪元》的作品中 Nan 首次将他的作品转化成数字格式，在没有实体 T 台，换上了数字模特，在虚拟空间中呈现出 Nan knits 品牌独有的 “新针织”。

图片来源：Nan knits 线上走线

图片来源：POMPOM，Sxema3d 3D 制作和动画设计

AW22“爱的未来纪元” 是 Nan Knits 品牌创立之后的第二个系列，灵感来自科幻电影中，人工智能拥有人类情感的这一设定，以虚拟世界的感情关系作为切入点，用针织工艺作为表达媒介，构想未来主义时装关于 “爱” 这一命题的可视化表达。

Nan Knits 2022 秋冬系列在服装的视觉呈现上延续了 2022 春夏系列 “霓虹意识” 中 ‘柔性铠甲’ 这一特点，通过缤纷多彩的颜色渐变来模拟虚拟意识复杂的情感变化，在肌理上，加入了马赛克，爱心，数字等虚拟纹理，在工艺上，将针织夹纱工艺与空气层提花工艺的结合发挥到了极致，利用高级涤纶和人造纤维洗水后的收缩差异，创造出区别于传统针织，具有挺阔质感的 ‘膨体针织’，重新定义了机能感针织的面貌。

图片来源：Nanknits 线上走线

Nan：“我将 Nan Knits 传递的核心概念称之为「新针织」，这里面包含了三层意思：第一是工艺，我们采用了先进的针织面料研发技术，制造出复杂又多元的新型针织面料，和市面上常见的传统针织面料形成明显差异。第二是愿景，我们希望能够颠覆大众对于针织面料的刻板印象，加深对针织面料的了解，并意识到原来针织面料也可以有如此多变的形态。第三是精神，我们希望创作未来主义语境下的针织服装，展示传统针织技术在科技的加持下实现技术革新，形成类似 3D 打印式的工艺效果。并且在面料和形态上也造就了更多的可能性。我们用这种充满未来主义的工艺技术，去呈现一些与未来世界有关的议题和概念。“

图片来源：POMPOM，Sxema3d 3D 制作和动画设计

在技术方面，时尚科技的革新者 Kornit Digital 康丽数码不仅是本次 CGI 系列的合作伙伴，更是对全球时尚生态链可持续发展系统的建造者。他们将可持续发展视为公司的核心价值，并投入大量精力和资源来以减少时尚的环境足迹。康丽对于未来时尚的愿景不只停留在环保的，高质的无水数码印花，而是要有一套完整的系统贯穿时尚业的环境友好生态系统，康丽数码重新构想和组装了从设计到生产的整个供应和需求网络，这不仅使时尚变得更高效和环保，更是通过创新来服务于一个更美好、更可持续的世界坚定决心。康丽数码亚太市场总监陈曼丽女士表示：“3D，VR 等元宇宙技术是时尚业的大趋势。 康丽正在探寻数码、社交网络、电子商务和游戏这些对水资源，能源方面可持续、无浪费，无库存囤积的元宇宙环境，我们也希望能一直扩展到虚拟世界与现实相遇的地方。 这就是我们与 NanKnit 一起制作 CGI 时尚的原因。”

图片来源：康丽特拉维夫时装周官方 IG 账户 @kornitfashionweek

按需生产，无浪费的生产渠道和营销方法将会带领时尚品牌去一起挑战和开拓新一轮不期而至的科技革命，虚拟与现实，如期而至。