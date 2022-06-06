在今年世界环境日之际，国内专业的本地出行及生活服务平台——哈啰于 6 月 6 日发布其 2021 年度的可持续发展报告。报告显示，截至 2021 年年末，哈啰共享两轮出行所服务的全国用户累计骑行 416 亿公里，共计减少碳排放约 194 万吨；哈啰顺风车用户累计出行 202 亿公里、减少碳排放逾 400 万吨；哈啰旗下的 “小哈换电” 用户累计换电次数超 1 亿次、减少碳排放近 30 万吨。

在当日发布的这份《哈啰 2021 年可持续发展报告》（以下简称 “报告”）中，哈啰联合创始人、CEO 杨磊说，2021 年哈啰迎来其成立五周年的关键节点，这一年里，公司在可持续发展事业上迈出一个个坚实脚步，比如电动车业务开启匠心质造之旅、设定哈啰碳中和路线图并承诺 2025 年实现净零排放、成立哈啰未来委员会且将可持续发展融入核心商业运营中。

杨磊指出，哈啰将打造可持续发展的生活生态图景，为社会贡献价值。遵循这一逻辑，报告从科技出行、低碳努力、共同富裕等方面回顾哈啰在 2021 年取得的各项成绩。

科技成就品质出行 保驾护航每一程

共享单车、共享助力车和顺风车等出行服务在过去几年组成了外界对哈啰的基础认知，在这些基石业务中，哈啰一直在通过智能化软硬件的应用来推动智慧交通进化。在 2021 年，遵循同样理念，哈啰先后推出电动车和网约车两大块新产品/服务，进一步丰富了哈啰用户的普惠出行选项。

2021 年 4 月，哈啰电动车推出 VVSMART 超连网车机系统及 A80 等热销车型，实现将 “电动车装进手机里”，开辟了以 “智能化” 为核心的两轮电动车发展新方向。同年年底，“哈啰打车” 在广东等多地业务基础上，宣布升级运力合作平台为品牌联盟，接入行业多家优质出行运力企业，同时满足用户实惠和品质出行需求。

在哈啰眼中，科技创新的另一项功用是守护安全。报告显示，过去这一年哈啰在提升产品安全性方面展示出诸多亮点。共享出行的安全保障一直是社会焦点话题之一，2021 年，哈啰在两轮和四轮出行业务中先后推出多项带有技术创新性质的监督手段，在出行前、中、后各阶段保障两轮用户的骑行安全及顺风车司乘安全，辅以哈啰内部的 “安全生产委员会” 及其下设机构——安全应急响应中心，确保安全事件第一时间介入并给到迅速、准确与公正的处理。

同样在这一年，小哈换电以 48V 新国标智能锂电池为基础，创新开发集合充换电一体的 “小哈能量站” 城市社区两轮出行补能产品技术解决方案，采用智能换电柜和快速充电桩相结合的方式，依托共享模式，为用户提供从电池使用到换电操作的全流程安全保障，客观上避免因入户充电、飞线充电带来的各类消防安全风险。此外，在电池材料创新方面，推出磷酸铁锂软包电池和低温电池，保障电池安全、延长使用寿命。

哈啰电动车天津超级工厂全流程落实 “精益质造” 理念

起家于移动互联网应用的哈啰，在这一年里大手笔投入实体制造业，位于天津和无锡的哈啰电动车生产基地正式投产运营，合计具备年产 300 万台的能力。据报告介绍，哈啰将 “精益质造” 理念植入建厂和投产的每一个细节，建立起质量管理的三道防线，涵盖全流程质量监测、量产环节质量管控和质量管理体系审核，以此确保产品品质稳定。

此外，哈啰持续通过供应商管理、开放技术专利、提供培训教育等方式，支持供应链上的生态伙伴坚持精益质造，提升质量管理意识，从而推动整个行业走向高质量发展。2021 年，向供应商开放线上管理平台，全链路监控供应商资质、来料、物流、质量、交付情况，有效实现供应链全链路可视化智能管理。

人与自然和谐共生 零碳承诺重千斤

在整个 2021 年，“零碳” 是哈啰可持续发展事业的核心关键词之一。当年 3 月，哈啰通过发布共享出行行业内的首份碳中和倡议书，设定包括出行和制造业在内的碳中和目标及实现路径。在之后 8 月份的全国低碳日，哈啰郑重承诺到 2025 年年底前实现净零排放并将定期披露碳中和进展。

2021 年的哈啰已由出行行业深入制造业，两家自建工厂的落地投产对哈啰提出了更高要求，因而对产品环境影响的管理拓展至生产制造这一重要环节。报告指出，哈啰坚持绿色发展的决心始终不变，继续于产品设计、生产制造、使用和管理、回收及再生的全生命周期遵循减量化（Reduce）、再使用（Reuse）和再循环（Recycle）3R 原则，实现资源高效利用和循环利用。

“精益生产” 是哈啰在生产环节减少环境足迹的法宝，追求的是设备、人员等各环节的高度协同，以实现效率和资源利用的最大化。报告透露，对内，哈啰设立精益推行部，将精益生产纳入员工考评与晋升，鼓励员工积极参与工厂的精益提升；对外，向产业生态伙伴输出精益生产模式的理念与工具方法，搭建 “精益实践星级工厂” 体系，为供应商开展精益诊断、为其提供精益研习培训，年内推动 19 家伙伴企业开展精益生产。

哈啰认识到，实现 “零碳的未来” 需要全社会每一个人贡献力量。哈啰投身其中的绿色出行模式，原本就是以全社会绿色生活意识日益提升作为基础，反过来，共享出行发展这些年又进一步强化了公众的绿色生态意识，二者互相推动。据报告介绍，在 2021 年全年，哈啰在包括植树节、世界地球日、世界环境日等在内的主要节点，持续引领全民对低碳生活方式说 “哈啰”。当年 9 月，推出 “碳路者行动” 低碳出行成就体系，用户每一程哈啰骑行的碳减排贡献都会转换成 “小蓝 C” 能量，用于环保公益项目捐赠，为保护地球贡献能量。

哈啰邀请 “小蓝 C” 高积分用户入海种植珊瑚苗

共绘城乡崭新图景 创造就业赋成长

报告显示，截至 2021 年底，哈啰拥有注册用户 5.3 亿（这个数字在 2022 年以来持续增长，并非最新数据），业务触达国内 400 多座不同规模的城市。创业初期，哈啰两轮出行团队大部分的运营实战经验主要来自中小城市，所以在行业中较之同行更了解国内的城乡交通面貌和特点，对 “如何构筑具有可持续特征的城市与社区” 有更深的理解。

在此份报告中，哈啰描述其设想中的城市交通体系应具备规范、包容、安全和绿色的四大特点，并由此阐述了 2021 年在行业内率先发起 “0530 城市保障计划” 的核心逻辑：共享单车管理是城市规范化管理的重要组成部分。如今，上述计划也在由共享两轮行业的其他企业相继跟进落实，并成为多地政府管理部门的考核标准。

哈啰率先发起的 “0530 城市保障计划” 成为多地管理部门考核标准

在乡村，哈啰在 2021 这个全面推进乡村振兴的开局之年启动自己的 “乡村振兴” 项目，在惠民、惠农、惠村三步走方针下，先后与全国 8 个省的 40 余个乡镇达成战略合作，为当地居民提供近万辆共享单车与共享助力车，助力完善基础交通网络，实现乡村绿色出行。同时发挥平台型企业特长，推动改善偏远地区就业环境，开展 “云客服” 计划，向甘肃省偏远地区居民提供工作时间灵活的高质量就业岗位，同时提供业务培训。

哈啰当日发布的这份报告阐述了其可持续发展理念及 2021 年的可持续发展实践与绩效，同时包含报告期中完整的 ESG（环境、社会与治理）量化绩效，是各方更好地了解哈啰可持续发展战略和行动的窗口。另据了解，该报告是哈啰发布的第 3 份可持续发展报告，亦是连续第二年将联合国可持续发展目标（SDGs）作为报告的指导性参考依据。