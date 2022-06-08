集度在元宇宙希壤举办了首场品牌发布会 ROBODAY，正式发布其首款汽车机器人概念车 ROBO-01，首次对外展示了主动可变形结构设计、3D 无界一体式大屏、0 重力座椅、AI 像素灯、双顶级算力芯片等产品配置亮点。集度独特的汽车机器人养成模式和汽车机器人神经网络 JET（JIDU Evolving Technology）、真冗余高阶自动驾驶方案、基于 SOA 的舱驾融合、毫秒级离线智能语音等核心技术能力也悉数亮相。

ROBO-01 凝聚了集度对新设计、新科技、新理念的探索，提前揭示终极汽车机器人的部分设计共性，完整展示了集度” 机器人美学”。未来主义、机器人化、共情是集度 “汽车机器人” 产品设计的三大基因。汽车机器人概念车 ROBO-01 具备更强的 AI 感知力和主动服务能力。ROBO-01 拥有众多主动式可变形结构，如前机盖 “跳灯式” 可升降激光雷达、主动升降式尾翼 ROBOWing、可折叠 U 型方向盘、升降式卫星音箱、自适应天鹅颈 0 重力座椅等。

集度设计的跳灯式、可主动溃缩的激光雷达，在增强高阶自动驾驶 “感知力” 的同时，进一步提升了智驾系统的安全稳定性。此外，该激光雷达还会在碰撞发生前，由 AI 介入进行主动溃缩或受力后物理溃缩，以此提升安全系数。日前，集度已获得该项技术的国家专利。

ROBO-01 独特的 U 型方向盘设计，可最大限度地提升超清大屏的信息可视性。此外，集度领先的线控转向技术可支持车辆在自动驾驶模式下的 U 型方向盘折叠、隐藏和可变转向比。

ROBO-01 具备用户情绪识别能力，能与外界交互自身状态与情绪，其机器人化的前脸设计集成了交互式 AI 像素大灯和高识别率 AI 语音交互系统，具备车外语音识别功能，可实现” 人-车-环境” 之间的自然沟通。集度重构了传统汽车行业的产品开发模式，通过其开创性打造的 SIMUCar（软件集成模拟样车）研发流程，前置了智驾和智舱的软件开发。此外，集度自研了全球领先、面向高阶自动驾驶的智能化架构 JET（EEA+SOA），从而开发出强大的智能驾驶和智能座舱系统。

集度把汽车机器人分为 “大脑”、“神经”、“躯干” 三部分。智能驾驶和智能座舱相关能力作为大脑和灵魂，智能化架构 JET 作为神经，整车结构和动力总成作为躯干。利用全覆盖、低时延、高带宽的千兆以太网环路，链接全车传感器、高性能计算平台等重要 “器官”，满足底层硬件、AI 能力、上层应用服务的高效贯通，通过算力共享、感知共享、服务共享，实现汽车机器人的 “自由移动”、“自然交流”、“自我成长”。

集度自研的高阶自动驾驶智能化架构 JET，融合了电子电气架构 EEA 和 SOA 操作系统，可承载高阶自动驾驶核心功能和 AI 能力，实现全域融通（域间&域内）。集度是行业唯一全栈应用 Apollo 自动驾驶 “无人化” 能力和安全体系的智能汽车品牌，这些能力经过集度的重新集成和开发验证后，为普通用户带来多场景下的高阶自动驾驶体验。百度 Apollo 高阶自动驾驶能力在其 Robotaxi 上已得到广泛验证，拥有 2700 万公里、安全 0 事故的自动驾驶测试里程，数量庞大的 Robotaxi 路测车队在全国 30 多个城市开展真实的道路测试，不断提升自动驾驶系统应对城市复杂道路的能力。

集度自动驾驶系统搭载英伟达 “双”Orin X 芯片，全车配备 31 个车外传感器，包含 2 个激光雷达，5 个毫米波雷达，12 个超声波雷达，12 个摄像头。ROBO-01 概念车的 “跳灯式” 激光雷达位于前机盖处，两颗激光雷达 FOV 达到 180 度，在 “鬼探头”、左右有遮挡物等行车场景中，对障碍物或左右横穿行人的识别能力更强。在智驾模式开启时，“视觉+双激光雷达” 两套自动驾驶系统既保持独立运行，也能相互备份、相互协同。

集度首发高通第四代骁龙汽车数字座舱平台-8295 芯片，支持无界一体化超清大屏的 3D 效果呈现，满足用户行车导航、游戏娱乐、在线办公等场景化需求；该屏幕还支持切换 “3D 人机共驾地图” 模式，让汽车机器人的感知跑在三维地图上，创造沉浸式 3D 全景体验。

集度智舱的 “毫秒级” 智能语音响应，实现车内车外 100% 全场景覆盖；“全离线” 智能语音功能，将摆脱网络信号的影响。此外，其视觉感知、声纹识别、唇语捕捉等多模态融合的 “类人” 交互能力，让人与车的交流 “自然流畅”。智能汽车 3.0 时代，AI 驱动进化，进阶中的集度汽车机器人将很快迎来下一个里程碑。集度计划于 2022 年秋季正式推出其首款量产车型的限定版，量产车型拥有与 ROBO-01 概念车 90% 的相似度。此外，集度还将于今年的广州车展，发布其第二款量产车型的设计。