据外媒近日报道，印尼在线旅游出行服务独角兽 Traveloka 正与其投资者进行一笔 2 亿美元的融资谈判。

消息人士表示，这一谈判已接近结束，但关于该公司的估值细节尚无法得知。而根据 CB Insights 此前发布的数据，Traveloka 的估值一度达到 30 亿美元。而在 2020 年时，彭博社也曾指出 Traveloka 正以相对较低的估值寻求融资资金。

此外，在本次传言中，消息人士也透露称，Traveloka 正计划于今年内在美国达成 IPO。不过，其具体上市时间和上市地也有可能在后续发生变化。

Traveloka 由 Albert Albert、Derianto Kusuma 和 Ferry Unardi 于 2012 年成立，主要业务是为游客提供酒店和出行在线订票服务。但同时，该公司也把业务范畴扩展到了景点门票预订、活动票务预订、汽车租赁、金融服务等其它领域。在 2017 年时，Traveloka 曾获得了一笔由 Expedia 提供的 3.5 亿美元资金，并以此加入独角兽的行列。

去年 9 月份时，Traveloka 曾暂停了与 Bridgetown Holdings Ltd 的 SPAC 合并上市计划。据了解，这一谈判始于去年 4 月份。在当时，有人士指出，Traveloka 正为这次合并寻求一笔 4 亿美元的融资，如果该 SPAC 合并能够达成，合并公司的估值将有望达到 50 亿美元。然而，由于 “当前市场对 SPAC 上市的热情已在慢慢减退，因此 Travaloka 董事会决定不再通过 SPAC 上市”，而是转向希望以常规的上市方式在美国达成上市。