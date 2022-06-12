BMW iX 有着独特的现代设计、华丽的材料和精湛的技术，使其在同类产品中遥遥领先。虽然它的外观会受到相当多的批评，但对于 iX 的内饰却几乎没什么抱怨。这就是为什么它是 2022 Wards 10 最佳内饰和用户体验获奖者之一。

宝马表示，在二十年前首次推出 iDrive 概念，到今天已经进化到第八代，它确实是业界最直观的界面。我们希望为我们的客户提供顶级的数字体验，让他们的车辆轻松成为现有数字生态系统的自然延伸。iX 成功地做到了这一点，同时将它们置于舒适、现代的内饰中，让它们能够放松并专注于驾驶的乐趣和乐趣。

首款全电动 BMW iX 于 2022 年第一季度上市，并展示了 BMW 从未见过的任何设计。现代简约的内饰采用很少的按钮和开关。取而代之的是，由一个 12.3 英寸的信息显示屏和一个 14.9 英寸的控制显示屏组成的宽广的 BMW 曲面显示屏占据了整个空间，并集中在一个朝向驾驶员倾斜的玻璃表面后面。

BMW 最新的 iDrive 第八代提供支持，利用自然语音识别、超灵敏触摸屏和直观的高分辨率图形，使 iX 的所有高级信息娱乐、导航和驾驶员辅助系统可供驾驶员访问和使用和乘客。因此，内部保持干净整洁。BMW 曲面显示器的无框设计为已经宽敞的驾驶室带来了开放感。

BMW iX 开创性的数字化和前卫的室内设计背后是对可持续发展和环境责任的承诺。Econyl 由回收的渔网和其他塑料废料制成，用于地毯、地板垫和车顶内衬。覆盖座椅表面的皮革使用橄榄叶提取物而非刺激性化学品进行鞣制，或者客户可以选择使用天然羊毛纤维的布覆盖座椅。整个内部的纺织材料的背面由 85% 的回收材料制成。