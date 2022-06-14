随着游戏和直播技术日新月异的发展，很多的创新企业，尤其像 FunPlus 这样领先的游戏公司，也在利用一些新赛道，包括新科技，尤其是云技术和云服务的加持，加速创新。近日，FunPlus 在亚马逊云科技的赋能下打造并推出了一个名为 “Pwnk” 的新项目，这是业内首个 “沉浸式体验直播互动元宇宙平台”。

Pwnk 的构想在 2020 年 9 月就已经开始起步，FunPlus 希望其能将游戏娱乐与直播娱乐相融合，为全球玩家提供新一代沉浸式娱乐互动体验。在 Pwnk 平台上，主播通过互动游戏与观众互动，获得粉丝的支持。粉丝成为 Pwnk 现场游戏节目和游戏派对的参与者，帮助喜欢的主播赢得战斗，同时获得装饰品、主播虚拟形象和宠物等虚拟收藏品，从而在战斗中变得更强大，这些虚拟物品也可以进行交易。

一般而言，游戏的优点是高度互动，具有多样化的可收集物品，变现价值通常比较高。缺点是大部分游戏没有真人的实际反馈，参与人数有限，像吃鸡这样的游戏最多只有 100 名玩家实时对抗。游戏的生命周期也有限，休闲类游戏变现能力弱。

直播娱乐的优势是真人即时反馈，大部分的直播娱乐可以达到几百人、上万人甚至几十万人的大规模参与。直播娱乐作为一个平台化的服务，生命周期很长，内容比较多样化。直播的弱点是缺乏可以收集的虚拟物品，互动内容也不如游戏多，变现能力弱于游戏。

Pwnk 将游戏娱乐和直播娱乐的优点融合，实现真人即时反馈、大规模实时参与、有更长生命周期的娱乐形式，同时高度互动，可以搜集多样化的虚拟物品。Pwnk 平台让用户随时可以参与游戏，像在直播平台一样，即来即走。

Pwnk 平台之所以能够实现视频直播+大规模互动参与的娱乐形式，得益于 Pwnk 团队攻克了实时通信技术难题，在亚马逊云科技的支持下，在服务器端能够实现千人同屏的帧同步实时对抗。这一技术优势成为 Pwnk 中长期的技术壁垒。

FunPlus 从第一款游戏就开始使用亚马逊云科技服务, 至今已经超过 10 年时间。FunPlus 商务副总裁、Starscape 创始人兼 CEO 、Pwnk 项目创始人濮冠楠表示：“亚马逊云科技给我们提供了非常先进的服务 Amazon Interactive Video Service（IVS），我们跟亚马逊云科技在一起，从开始的 15 秒延迟，然后降到 8 秒，最终降到 1 秒钟，帮助我们实现了来自全球各地、不同平台的玩家通过视频玩游戏。如果没有 IVS 这个技术，即使我们有这个想法，在技术上也做不到。除此之外，亚马逊云科技的 Amazon Elemental MediaLive 帮助我们进行视频编码以适应不同的设备、Amazon S3 方便我们进行视频存储，Amazon EKS 帮助我们快速搭建服务器集群，让我们可以在早期快速上线，高速迭代，顺利推进业务。”

事实上，亚马逊云科技的专属行业解决方案和云服务使 Pwnk 快速实现业务原型和技术的验证。借助 Amazon IVS、Amazon EKS 等服务，仅用 3 个月时间就上线了第一款产品。强大的创新能力支持 Pwnk 后续不断迭代的要求，满足每个月计划上线 3-4 款新游戏的需求。同时，轻运维使得更多精力投入业务研发。借助亚马逊云科技，Pwnk 在没有专职运维人员情况下，CTO 捎带手就能完成部署，快速上线。

另外，在成本控制和保障安全合规方面，亚马逊云科技也提供了相应的支持。全球基础设施为玩家提供可靠、低延时的游戏互动体验，是 Pwnk 诞生的基础。使用 Amazon Graviton2 实例，让 Pwnk 实现 10% 以上的成本节约。加上亚马逊云科技获得了广泛的合规认证，让 Pwnk 无需担心安全合规方面的问题。

对此，亚马逊云科技数字原生事业部解决方案架构师总监刘力力也表示：“亚马逊云科技通过丰富的服务，打造了针对游戏行业的专属解决方案。从网络、计算、运维管理、安全与合规等基础架构服务，让游戏开发者不必操作基础设施。在游戏开发方面，亚马逊云科技提供了开源的 3D 游戏引擎 O3DE，提供了身份验证、消息管理、终端测试、匹配及会话管理、关系型数据库、键值型数据库、缓存数据库等游戏开发基础服务，还提供了图像识别、语音识别、语义理解、语音朗读等开箱即用的 AI 服务，以及机器学习框架和机器学习自动化平台服务，极大地提高游戏研发和创新的效率。在游戏运营方面，亚马逊云科技提供广泛的数据分析服务，覆盖从流数据采集、数据湖构建与管理，到数据处理与分析的全过程。”

目前，Pwnk 正在与 Twitch 和 Meta 等顶级直播流媒体平台合作，创建新一代交互式娱乐内容，支持数百万玩家通过视频流玩游戏。在 Steam 上线不久后，Pwnk 在 Steam 上收到了主播社区压倒性的积极回应。主播们推荐 Pwnk 为首批原生交互式云游戏之一。

Pwnk 的部署和运营目前以美国为中心，辐射英国、加拿大、法国、意大利等发达国家。未来将通过产品化、非运营化的方式，覆盖日本、东南亚以及中东一些国家。