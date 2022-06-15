2022 年 6 月 14 日，微盟短视频直播基地长沙中心正式迎来开业仪式。这也是继上海短视频直播中心一期二期项目推出后，微盟短视频直播基地版图扩张的又一力作。

据悉，微盟短视频直播基地长沙中心将着力打造集短视频内容生产与分发、网红人才培养和直播主播孵化、直播运营服务等为一体的平台，聚焦品牌在国内和海外营销板块品效结合的诉求，专注创意内容生产和直播效果转化，推动短视频直播产业向创新多元化的方向发展。

微盟智慧营销事业群长沙分公司总经理马裕宸、微盟智慧营销事业群创意中心内容部负责人周勇、湖南芒果 MCN 联合创始人莫振等嘉宾应邀出席了微盟短视频直播基地——长沙中心开业剪彩仪式，并对于微盟短视频直播基地与长沙这座网红城市，即将迸发出的创新火花寄予诸多期待。

设施硬实力与服务软实力的双重进阶

截至目前，微盟短视频直播基地年输出短视频数量可达 10 万+。其中，微盟位于上海的短视频中心一期占地面积近 1000 平米，包含教室、客厅、医院、高尔夫球馆、游泳池、网红馆、卧室和书房等 20 多个拍摄场景，适用于不同风格的短视频拍摄需求。

微盟短视频中心二期则拥有全行业领先的 10000 多平方米室内拍摄基地, 完成搭建超过 30 个常规及特殊场景，均配备一应俱全的专业直播设备, 为布局直播业务加码提速。

值得一提的是，此次微盟短视频直播基地长沙中心在设施硬实力与服务软实力两方面，实现了双重进阶。

设施硬实力方面，微盟短视频直播基地长沙中心汇聚万平米室内室外拍摄场景，较之上海中心，长沙中心场景布局更为丰富前卫，设有手机体验店、美妆店、健身房、餐厅、酒吧、家居生活等年轻化场景，配备 35+专业直播间，通过多场景、高配置器材满足全行业、全品类内容创作需求及短视频直播营销需求。

服务软实力方面，微盟短视频直播基地长沙中心将继续凸显视频创作优势与精准营销能力，从前期短视频创意与策划，到中期短视频拍摄与制作，再到后期广告投放、直播运营等一站式内容和营销服务。此外，长沙中心还可以帮助品牌做相应账号代运营，在视频号、抖音、快手等平台提供直播代播服务, 并拥有专业直播服务团队进行项目赋能。

创意+转化一体化运营服务，助力品效增长

如果说微盟短视频中心一期成在助力企业抢滩短视频营销新风口，二期旨在加速布局直播新业务，通过内容创意升级驱动购买高效决策，那么三期的考量则更多受市场需求驱动，进一步深化通过创意+转化的一体化运营服务，助力商家的品效增长。

随着平台型流量趋于见顶、流量成本日益攀升，直播电商场景化以及即时互动的销售形式优势渐显，在直播中建立起稳定的关系链和信任链，搭建起更具备自主性的私域流量池，专注短视频+直播一体化运营，已然成为品牌商家必争之地。

截至目前，微盟短视频中心已服务网服、金融、电商、医美、教育、保险、社交、汽车等十余行业，助力如界界乐、热风、林清轩、蒙牛、网易严选、淘特、易车等百余品牌商家实现业绩增长。

以界界乐为例，其携手微盟私域直播运营团队开启品牌自播。第一步，以多渠道引流扩大预约触点，通过广告直购、广告吸粉等链路的联合投放，带动庞大新流量注入品牌私域流量池；第二步，主播+选品组合增强转化，结合界界乐直播间人群画像实时调整商品配比，包括品类、客单价、搭配组合等诸多维度，致力于尽可能覆盖更广泛的高潜力消费群体，微盟为其配置了近 10 名主播组成明星导购团队，可根据导购带货情况进行适当人员调整，打造最适宜的私域直播场景；第三步，企微社群联动强力造势，借助企微 1V1 强提醒，企微朋友圈活动预热，充分带动私域用户进入直播间观看的热情，同时在社群发布活动预热海报，直播折扣产品预告等多重玩法，充分激励用户提高留存，实现直播间活跃度增幅超 150%，单场访购率突破 10。

根据品牌数据，界界乐视频号开播 3 个月，实现 GMV 高速增长 300%，UV 高出市值 4.6 倍，11.11 大促期间直播跃升品牌榜第二。

如界界乐般 GMV 高效增长并非个例，微盟短视频中心仍在不断拓宽服务边界，携手更多品牌商家为其提供全渠道、全场景、全链路的生意增长服务，满足短视频+直播一体化运营服务，助力实现私域业态的持续增长。

深化布局，推动海内外智慧营销升级

凭借碎片化、沉浸式、立体化的营销氛围，短视频+直播电商新业态极大地影响着消费者的消费决策，越来越多企业将目光投向这一极具价值的流量高地，短视频+直播营销也成为企业海内外营销的常态化选择。

以短视频为例。根据中商产业研究院数据显示，受在线短视频平台的快速增长及在线短视频内容的日益普及影响，中国的在线短视频营销市场近年来经历快速增长，在线短视频营销的市场份额已由 2016 年的 0.6% 大幅增至 2020 年的 24.1%，预计 2022 年将增至 33.6%，这一数据在整个在线营销市场极具分量。

市场强需求驱动着短视频直播在全球范围内迅猛发展，微盟深耕精准营销多年，具备专业的短视频创意、服务、运营等能力，能助力广告主轻松完成能够精准触达用户需求的短视频内容，赋能广告主营销能力升级。而随着长沙短视频直播基地的落成，微盟进一步从软件和硬件设施板块进行深化布局，提供专业原创短视频内容创意策划及投放服务，同时在直播领域加码运营服务，推动企业营销能力从品牌到效果的双向升级，让不同行业、不同区域和营销需求的广告主都能便捷高效地享受短视频营销和直播红利。

目前，微盟已全面接入视频号、快手、小红书、抖音、西瓜视频、火山短视频等国内主流短视频直播平台，为品牌商户实现 “直播+短视频” 营销赋能；与此同时，在海外营销板块，覆盖 Facebook、Google、YouTube 等海外广告投放渠道，适配各类需求场景，提供视频创意及制作，服务于国内外客户在海外市场的营销需求。

微盟短视频直播基地长沙中心也占据着天时地利人和。长沙作为中部地区核心城市之一，创意文化类人才密集，短视频直播相关从业者众多；相较于其他城市，长沙品牌商家对于新兴渠道接受程度较高，微盟短视频直播基地长沙中心无疑能满足市场对于营销方式多元化需求。

同时，在 “网红城市” 这一名片加持下，微盟短视频直播基地长沙中心将立足长沙、辐射全国，打造集短视频拍摄、创意内容策划、直播运营服务、广告投放一体化的短视频直播基地，赋能品牌实现品效合一新增长。