6 月 15 日，DJI 大疆正式推出为专业影像创作者打造的大疆图传 DJI Transmission、全能型摄影机拓展平台 DJI RS 3 Pro 以及专业微单稳定器 DJI RS 3。三款新品的加入使 Ronin 系列的版图更加完善，并将持续为影视行业赋能，为影像创作者提供更为专业可靠的产品体系与拍摄方案。

作为大疆首款独立的影视级无线图传系统，大疆图传 DJI Transmission 不仅拥有先进可靠的 O3 Pro 图传技术，为影视工作者带来接收、监看、录制一体化的图传方案，并且可以将 Ronin 电影机、Ronin 稳定器和 DJI 专业控制系统串联起来，为用户带来更加一体化的协同拍摄体验。

全新一代稳定器 RS 3 Pro 作为大疆第一次在 RS 系列推出的 Pro 版本，继承了 Ronin 系列的强悍基因，搭载大疆图传 DJI Transmission、LiDAR 焦点测距器（RS）、全新跟焦电机，进化为全能型摄影机拓展平台，不仅为单人拍摄提供了进阶的专业拍摄方案，也为多人协作拍摄提供了更加高效的拍摄组合。RS 3 则致力于灵活快捷的单人创作体验，凭借轻便机身、专业增稳、快速操控等硬核实力，为每一位创作者输送更多创作灵感与自由。

DJI 大疆高级产品线经理 Paul Pan 表示：“2021 年我们发布了大疆首款电影摄影机 DJI Ronin 4D，为影视行业提供了集成式电影级拍摄方案。今天，我们推出的三款产品在保证自身强大的同时不断丰富 Ronin 系列，帮助影视从业者提高协同拍摄的效率。在未来，我们还将不断革新技术与解决方案，为影像行业带来更多的创新力。”

大疆图传DJI Transmission：一体化高效体验，步入影像传输新时代

大疆图传 DJI Transmission 由先进的大疆天空端图传技术演进而来，受益于多年积累、得天独厚的技术沉淀，拥有接收、监看、控制、录制一体化的图传方案，为影视创作者带来全新的协作体验。

大疆图传 DJI Transmission 采用 O3 Pro 图传技术，可达 6 公里地面端超远传输距离，同时具备 1080p/60fps 的画面传输规格，支持 16-bit 48 kHz 实时音频监听，即使在远距离拍摄场景下也能获得卓越的监看与监听体验。7 英寸 1500 尼特图传高亮监视器支持一发多收，在搭配不同品牌摄影机时还可实现影视级端到端超低延时，可同时满足多个拍摄部门的监看需求，在环境复杂的大型片场中减轻人员沟通协作的压力。

同时，图传优异的稳定性和安全性使画面传输更加可靠。新增 DFS 频段让连接拥有更多选择，支持无感自动跳频技术，可自动检测现场环境并择优选择无线信道，满足专业片场对稳定的更高要求，达到真正的影视级稳定传输。不仅如此，大疆图传 DJI Transmission 支持对频连接和 AES 256-bit 加密传输，充分保障画面的传输安全。

大疆图传 DJI Transmission 不仅自身性能强大，还可作为一套全面的控制系统，串联起 Ronin 系列的 RS 稳定器、Ronin 4D 等产品以及丰富配件。图传高亮监视器还内置陀螺仪，可独立作为体感控制器遥控 Ronin 系列云台。在搭配 Ronin 4D 控制手柄、DJI 大师摇轮和 DJI 专业体感控制器使用时，可以提升设备本身的传输性能，为用户带来更加一体化的使用体验。

RS 3 Pro：全能型拍摄拓展平台，Pro 级强悍性能

RS 3 Pro 作为 RS 2 的全新升级，通过 Pro 级的设计、跟焦、图传和拓展将手持稳定器性能推至新高度，进化为全能型摄影机拓展平台，可搭载大疆图传 DJI Transmission（计划于今年九月上市），实现一体化协同作业，在影视创作中释放无限潜能。

RS 3 Pro 采用全包覆异型碳纤维工艺，在维持机身 1.5 千克重量，负载 4.5 千克的同时加长轴臂，为搭载更多专业摄影机释放了充足的调平空间，给予创作者更多的镜头选择。

在跟焦系统方面，RS 3 Pro 应用 Ronin 4D 先进的 LiDAR 激光跟焦技术，可投射出 43200 个测距点，实现室内最远 14 米探测距离，即使在弱光环境或者多目标的复杂场景下也能稳定跟焦，满足拍摄者绝大多数场景的跟焦需求。还可搭配全新跟焦电机，实现大光圈镜头下的自动跟焦，能够捕获到最佳画面质量。

RS 3 Pro 多样化的生态拓展功能为影像创作者提供更加全面的拍摄解决方案。可搭载大疆图传 DJI Transmission 开启接收、监看、控制一体化的协同作业，精准掌控云台和相机焦点、曝光参数或启停录制等功能，专业拍摄场景也能高效操控。此外，机身配备双 RSA/NATO 接口与供电接口，拍摄者可根据自身的拍摄需求进行自定义化拓展，在车拍、摇臂、斯坦尼康、索道、滑轨等场景中也能应用自如，实现多角度、多形态拍摄的同时为创意带来无限可能。

RS 3：单人创作利器，快速开拍秒上手

RS 3 承载空间大，机身重 1.3 千克、负重可达 3 千克，可承载索尼 A7S3、佳能 R5 搭配 24-70 mm F2.8 镜头等主流组合，握持轻松且动力充沛。得益于 RS 第三代增稳算法，RS 3 防抖性能相比上一代提升 20%，在低角度、奔跑或高低机位切换时都能从容应对。

作为 RSC 2 的升级款，RS 3 更从用户体验出发，引入微调旋钮、自动轴锁和无线蓝牙遥控，让用户一上手、秒开拍，真正成为单人创作中高效率、高生产力的利器。双层快装板使得 RS 3 的相机装卸尤为便捷，在更换电池与内存卡后，云台无需重新调平。大疆将自动轴锁的设计引入 RS 3 与 RS 3 Pro，此举亦是行业首创，令 RS 3 在关机状态下仅需 2 秒即可迅速进入工作状态；单击电源键则自动上锁并进入休眠状态，大大提升了用户转场和收纳稳定器的速度。新增无线蓝牙快门控制，免去操作过程中快门线的干扰，云台与相机之间只需一次配对即可实现无感自动连接，让拍摄过程更加简洁高效。

此外，RS 3 配备 1.8 英寸 OLED 触控彩屏，绝大多数设置一触即达，新增的云台模式切换开关，可以一键切换三种云台模式，带来一键调参的灵活操控性。

RS 3 支持 Ronin 图传（原鹰眼图传），只需借助手机等移动设备，摄影师即可在 200 米范围内接收 1080p/30fps 高清图传信号，延迟低至 60 毫秒。RS 3 全新的电池手柄还可带来 12 小时强劲续航体验，支持 18 瓦 PD 快充，满足用户独立充电和边充边用的需求，让拍摄更少阻碍。

Ronin 4D 全新配件，助力创作者攀登影像巅峰

2021 年，Ronin 4D 的发布为全球影像创作者带来更专业的电影级影像体验，为电影创作赋予新生。现在，Ronin 4D 新增禅思 X9 分体延长线，使得 X9 云台相机可独立于机身主体使用，在减轻约 80% 手持重量的同时，帮助摄影师应对更复杂多样的拍摄场景，实现更加轻松、灵活的拍摄体验。此外，DJI 还正式宣布加入 L 卡口联盟，并新推出 Ronin 4D L 卡口组件，可适配徕卡、松下、适马的 L 卡口镜头，给影像创作者提供更多维度的选择，更进一步实现创作自由。

多年来，大疆始终致力于为影视创作者带来全新的创作体验，突破设备局限，助力创作自由，并在已发布的多款产品积累中逐步打造出 DJI 地面端拍摄系统——Ronin 生态。而大疆图传 DJI Transmission 作为 Ronin 生态中必不可缺的中枢，可将 Ronin 系列产品串联成一套开放、协同的拍摄体系，从整体的角度发挥更大的价值，逐步形成可以为影视行业赋能、为影视创作者提供全套拍摄解决方案的创作土壤。