随着日前苹果 WWDC 大会的召开，以 Apple Pay Later 为代表的 “先买后付” 支付选项又一次成为了外界的焦点。然而，把时间推回到更早一些时候（比如两年前），在苹果之外，这一概念便已随着 AfterPay 和 Affirm 这样企业的出现而广受关注。而如果我们把视角放到更大的层面上来看，同样不难发现，近年以来，在疫情的推动下，金融科技及其衍生而出的各类落地服务也正在随之加速发展，并且不断为人们带来更大的想象空间。

根据 Twitter 日前发布的《2022 年度趋势报告》，2021 年间，在 Twitter 平台的所有话题中，金融相关的对话增量排名第一。仅 2021 年上半年，美国地区的金融相关讨论就达到电视、电影相关讨论量总和的 1.7 倍。Twitter 指出，“通常情况下，人们会认为娱乐相关的内容会更受欢迎，而金融则听起来比较枯燥。但通过数据，我们能够确切地说，金融话题在 Twitter 上受到了大量的关注和广泛的欢迎。”

而为了更好地理解金融话题讨论在近年间发生的改变，Twitter 也针对性地对 Twitter 用户和非 Twitter 用户进行了调研，并在各个维度中总结出了一些值得外界重视的趋势。

就金融科技的目标受众而言，Z 世代（“95 后”）和千禧一代（“80 后”）是关注金融科技行业的主力人群。调研显示，在未来半年里会考虑使用数字银行和投资产品、服务或应用的群体中，有超过 80% 的群体年龄低于 34 岁，其中有 50% 会来自于 18-24 岁的 Z 世代，并且有 31% 来自千禧一代。

此外，这些年轻用户对未来的个人财务状况有着信心十足的把握。根据调研，“花费比过去半年更多” 的 Z 世代 Twitter 用户比例比 35 岁以上 Twitter 用户高出 2.1 倍，且期望未来半年内个人收入增长的比例高出 97%。基于以上数据，作为结论，Twitter 表示，平台上的年轻用户是技术和数字银行的推动力，他们对数字金融有很强的需求，是金融科技品牌应当关注的重点。而 Z 世代用户的高消费意愿，也让他们成为了出海品牌必须争取的人群。

其它调研结论包括：

尽管人们的生活受到了疫情一定的影响，但仍然有非常大一部分群体会在重要的投资时间节点上继续投资；

女性在财务方面受到的疫情影响更明显，但同时表现出了更大的发展空间；

以 NFT 为代表的新兴金融相关话题备受瞩目，并深受年轻群体关注；

回到 “先买后付” 话题，Twitter 大中华区电商和金融行业总监 Erika 表示，“先买后付” 不是一个全新的概念——它跟信用卡的理念非常相似，只是金融科技的发展让这种方式和用法变得更加丰富，让它在可以为更多品牌所使用的同时，也能够支持到更多用户的需求。

“我们看到，美国的 Z 世代群体中，使用先买后付的比例已经从 2019 年 6%，增长到了去年的 36%，增长了 5 倍。而在 Z 世代的年轻用户之外的千禧一代，甚至 X 世代（42-58 岁）和和婴儿潮年代（57-76 岁）的用户，他们也都开始使用这样的服务。

中国的一些出海品牌也开始注意到了这部分的商机。不过目前我们观察到的是，先买后付的品牌会非常注重与当地品牌和服务的合作，以及会更多利用 “地推” 等宣传手段。虽然当下大部分中国金融科技出海品牌了解到了这一趋势，但（他们）目前为止的布局还是多处在股份收购的阶段。因此我认为，接下来通过金融科技赋能大众的出海品牌，可能会在 ‘先买后付’ 方面有更多发展。”