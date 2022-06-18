不可否认，无论是在时间还是空间的尺度上，国内企业的出海足迹已经走出了一段足够长的距离。然而，近年以来，这一选项却也再次成为了一个为外界所热议的风口话题，并被人们不断重新认知。

现在，当我们再度提起企业出海时，与早前单纯的经营贸易模式相比，它的指向已然包含了更多的可能——谁会成为下一个米哈游或者 SHEIN？如何能够像传音一样成为某一个海外市场中某个领域的绝对领导者？在产品和服务之外，企业还能通过哪些方面与目标市场的本土企业展开竞争？····如我们所见，在当下这种全新的出海背景下，当一家企业开始考虑出海发展时，它所要去思考的内容也就早已不可同当年而语。

作为中国出海数字营销服务领域的领军企业，飞书深诺集团已经在其近十年的历程中服务了数万家中国企业成功出海。某种程度上来说，这段经历近乎可以看作是国内出海热潮的一段缩影。但对飞书深诺来说，与让自身对企业出海这一选项有了更丰富的认知相比，更重要的是，它所带来的意义或许也会在于如何能够通过自己的这段见证，让那些后继者们在进行这一选项时也能得到同样多的收获。

6 月 15 日下午，动点出海有幸邀请到了飞书深诺集团创始人兼 CEO 沈晨岗先生做客《出海时刻》直播节目。在动点科技创始人兼首席执行官卢刚博士的主持下，二位围绕《中国品牌，走向世界》这一话题对中国出海品牌这些年来的变迁与发展展开了一场深刻的思考交流。

从企业出海到出海营销

就企业出海这一选项而言，谈到这些年来它所经历的最为明显的改变，交织在其中的基础设施的变化或许是其最为直观的代表。沈晨岗表示，与早前相比，国内企业出海所涉及到的这些基础环节有了非常大的进步——从物流到支付再到客服等产业均得到了发展提升，“成为了一个更加完整的生态链条···这种进步使得海外市场的大门对我们更加开放，让这些基础设施能够继续往前延展。”

“当然这其中最为核心的一个因素也是来自于我们自己的优势——中国核心制造业的能力，有了非常大的发展。现在，它所代表的更多的是一种性价比的象征，这种优秀的性价比成为了中国产品的最好标签。所以这时，这种整体的变化也就能够帮助中国企业和产品更好地融入全球，让全球的消费者能获得更好的体验。”

回到企业出海的核心环节出海营销方面。作为全面进步的体现之一，出海营销的概念自然也随之得到了进一步的发展与改变。沈晨岗指出，在出海的初期阶段，更多的中国的企业还是在销售产品，而不是去推荐或者发展自己的品牌。“对很多的企业来讲，品牌更多可能就是一个 logo···但现在，大家开始越来越重视品牌的建设。”

不过，他也强调，品牌的塑造并不是一件简单的事情。“品牌会是一家企业综合竞争力的最后浓缩，需要让别人一看到这个标识就知道你是一个拥有怎样竞争力的企业···很多企业现在都在塑造自己的全球品牌，而在这个过程中，它并不仅仅是说要有自己的销售，企业其实还要去针对这个市场、针对特定的人群和产品的竞争力、涉及到不同文化习俗的差别···不断地去接近用户、理解用户，然后在品牌上表达出自己的竞争力，继而再去强化产品和用户之间的关系，它是一个动态的过程。”

拥抱后出海时代

在这样的背景下，不难发现，对出海企业而言，如果企业希望走进更为广阔的海外市场，它所要在出海营销方面进行的准备也就随之需要愈发充分。

沈晨岗介绍称，为了帮助出海企业更好的达成这一环节，在业务层面上，首先，飞书深诺依据不同行业设立了不同的聚焦团队。“不同的行业所需要的媒体、所要面对的用户以及最后要形成商业成功的要素都会有很大的差异。所以飞书深诺也划分了服务不同行业的专业服务团队（电商品牌、游戏、APP），并以电商品牌、游戏、应用三大行业解决方案，针对性解决各行业共性出海需求和场景痛点。旗下电商品牌两大核心子品牌 SinoClick 和 BeyondClick，游戏行业子品牌 MeetGames 和应用行业子品牌 MeetApps，分别针对不同行业以及企业不同阶段的出海需求提供一站式营销推广解决方案。第二，飞书深诺在不同区域都拥有众多合作伙伴，以此帮助我们进一步加深对不同区域的产品和业态的理解···而我们也在做更多的事情，比如我们也全球各地设立自己的本土办公室——如新加坡、日本、印度、迪拜···在这些地方，我们会有本地同事对本地化营销策略提供相应的意见，从而让这些当地的营销活动得到更好的衔接。”

目前，飞书深诺已经基于自身一站式跨境营销整合解决方案帮助了电商品牌、游戏、APP 等场景的近 3 万家中国企业成功开启数字出海的征程，其中包括阿里巴巴、腾讯、携程、小米、安克、SHEIN、趣加游戏等多家中国出海 50 强企业。而在见证了众多出海企业成功走出国门后，沈晨岗也表示，接下来，对中国出海企业而言，海外市场中还将展现出更大的想象空间。

以跨境电商行业为例，他指出，一方面，随着整体出海层面上基础设施的完善，跨境营销的品类正在全面发散，全球消费者也都在产生相应需求。垂直赛道将会显示出更大的发展潜力，“因为当一个企业聚焦在某一个更细分的行业中时，可以更好地建设自身品牌，品牌的穿透力可能会更强。”

另一方面，就市场地域而言，“企业出海的市场最初更多会是北美和欧洲，但现在我们有更多的市场可以渗透···比如日本和南美。此外，我们也看到中国有一个非常特殊的品类在全球市场的销售中表现得非常好，同时也为跨境产业的基础设施带来了很大的改变。这个品类就是国产手机。它不仅自身走出了海外，同时还会带动更多后续产品的出海——用户在有了智能手机后，可以更好地去上网购物或者使用移动支付···它带动了很多的上网用户，提高了用户接触后续产品的可能性，而这个可能性将会带来更多的产品销售和市场空间。”

聚焦客户，赋能全球

当然，尽管树立前方的是一片星辰大海，但无论是对飞书深诺还是其它的中国出海企业而言，无论是从过去一步一步走来还是向未来不断靠近，它们所要经历和面对的都不是一件能够轻易达成的事情。不过，在这个过程中，沈晨岗认为，飞书深诺会始终秉承着它所坚持的信念。

“飞书深诺一直有志于成为一家国际性的优秀企业，但同时，对我们来说最重要的是，我们会一直以客户为中心来思考这些问题。我们希望在进行国际化营销时候，更好地帮助客户认识我们的产品、理解我们的产品、把产品做得更好。尽管跨境营销看上去跟在国内营销时会不一样，但本质上这些还是相同和普适的，就是为了帮助客户创造价值。

第二点就是，这个时代非常重要的一点也在于它的数字化进程。而这也是中国企业在跨境营销上实现弯道超车的一个重要优势···在国内，电商产业在数字化应用方面已经达到了一个相当高的程度，几乎比其他所有国家的都要高上一个等级。所以我们的很多企业需要运用好这些已经在国内建立起来的能力和优势，把这些东西运用在出海业务上···而这对飞书深诺来说也同样重要。最近几年，我们在技术方面的投入非常大，有差不多 1/3 的人员都是技术人员。我们也希望可以通过技术更好地了解用户、更好地得到用户反馈、更好地和企业自身的数字水平连接···这是我们目前另一个非常重要的发展方向。

第三，我觉得信心也会很重要。每个行业都会有起伏，包括跨境电商，其中会遇到各种各样的问题。比如国际市场的变化，或者像各个平台上政策的调整。它可能会影响到我们的发展，但我们还是要对业务的基础和成功的路径抱有信心，把内功练好，把正确的事情做好——对飞书深诺来说，这一点就是刚刚提到的我们要以客户为中心来思考如何把产品和服务做好。”

同时，沈晨岗也表示，“希望三年五年以后，飞书深诺能够成为一家更加具有全球化能力的以营销为中心的技术服务公司。首先，我们能够把服务能力触达到全球，不仅仅是帮助到中国的企业，还能助力海外企业实现成功。未来，飞书深诺还会去专注在营销这个行业。但我们会把营销的内涵放的更大一些···在广告营销之外，也能更好地提供网站建设、全球营销策略建议及顾问，以及技术产品和数据等方面的解决方案。最后，我们也希望成为一家在全球范围内受到尊敬的公司，跟全球同行一起服务全球市场，带动出海企业的全球化发展，从而在中国经济全球化的过程中贡献出飞书深诺的一份力量。”