近两年，受益于非接触配送和劳动力成本上升等因素，餐饮行业配送场景的服务机器人市场快速发展。IDC 最新发布的《中国餐饮行业商用服务机器人市场份额报告》显示，2021 年中国商用服务机器人市场规模达到 0.84 亿美元（约合 5.4 亿元人民币），同比增速达 110.4%，呈现爆发态势。擎朗智能、普渡机器人、穿山甲机器人、猎户星空等厂商占据了市场主要份额。未来精细化运营、泛餐饮和海外业务，将成为市场下一步发展的重要方向。

2021 年，中国餐饮行业商用服务机器人市场呈现以下特点：

资本加大投入。2021 年，商用服务机器人市场受到了资本重点关注，一批公司先后宣布获得亿元级融资，很多融资已经达到 C、D 轮，IPO 在望。在其中的餐饮机器人领域，擎朗智能获得 D 轮超 10 亿人民币级融资，普渡科技获得 C+轮数亿元人民币融资。

市场集中度较高。中国餐饮行业商用服务机器人市场主要参与厂商以新兴机器人公司为主，其中布局较早，融资较多的擎朗智能和普渡科技，凭借较早进入市场和大力市场拓展，业绩增长迅速，形成明显的领先优势。2021 年新厂商或传统巨头企业新入局餐饮配送领域的较少。

租赁服务模式受到市场青睐。在疫情等因素下，占用现金更少的租赁模式受到更多餐饮企业的青睐，成为更受企业欢迎的业务模式，租赁模式在部分厂商收入占比超过 60%。伴随着租赁模式的普及，机器人厂商的业务模式在从卖产品转向卖服务，促进厂商在服务和运营能力方面加大了投入和布局。

市场仍在投入期变数仍在。团队、渠道的高速扩张及租赁模式的推广，给机器人厂商带来较大的现金流压力，大部分厂商都处于尚未盈利的状态。随着市场增速下降，以及融资资金的快速消耗，部分后续融资不畅的厂商可能面临困难，市场格局仍存在变数。

更广泛市场仍需进一步拓展。到 2021 年末时，对服务机器人接受度较高的一、二线重点城市、连锁品牌餐饮、火锅类品牌等早期市场客户，机器人渗透率已经达到相对较高的水平，增长出现明显放缓。三、四线城市以及更多传统中西餐餐饮品牌、独立餐饮店等更广泛市场，拓展难度增高，对细化产品品类，提升运营水平提出了更大挑战。

海外市场快速爆发，比重显著提升。随着海外疫情防控逐步放开及人力成本高等因素，海外市场对餐饮服务机器人的需求显著提升，厂商海外业务取得爆发式增长，部分厂商海外市场收入已经明显超越国内市场，头部厂商都在重点布局海外市场。

IDC 中国研究经理崔粲表示：2021 年中国餐饮行业商用服务机器人市场实现高速增长，在非接触商业、劳动力短缺以及政策支持下长期发展向好，但短期内随着早期市场逐步成熟，摆脱粗放式扩张，围绕产品、团队、成本、服务、渠道等开展精细化运营，提升盈利能力，拓展泛餐饮和海外业务，将成为市场下一步发展的重要方向。