据捷孚凯市场咨询（中国）有限公司（GFK）数据显示，2022 年第一季度中国笔记本电脑零售市场季度销量同比增长 6%，环比下降 7%，而在中国笔记本电脑市场整体环比下行的情况下，华为笔记本电脑却逆势增长，取得 2022 年第一季度零售市场销量同比增长 44%，环比增长 47% 的佳绩。

其中轻薄本电脑零售市场，华为笔记本电脑 2022 年 Q1 份额季度环比增长率为 59%，达到 18.6%，5K+价位段份额增长至 28.7%，轻薄本线下渠道更是环比增长 37%，达到 26.2%。

创新与专业 构建华为笔记本电脑逆势上行源动力

2022 年第一季度的中国笔记本电脑零售市场，一面是笔记本电脑市场大盘环比下行 7%，一面是华为笔记本电脑逆势上行 47%，一 “下” 一 “上” 形成鲜明的反差，而反差的背后是用户需求的转变。

笔记本电脑的诞生，承载着人类由传统办公向信息化办公转型的使命。作为个体，笔记本电脑单体轻薄化的突破，性能的大幅提升，固然提高了办公的效率，但是随着万物互联时代的到来，远程办公、混合办公的兴起，信息的载体不再只是电脑，而是更加多元化，用户的需求也悄然改变。在提升笔记本电脑个体素质的同时，人们在办公过程中需要更加快捷的信息流转，更加高效的智慧化交互体验，智慧办公时代正在到来。而作为 PC 市场新势力，华为则是率先叩开智慧办公时代大门，让广大消费者感受到智慧办公魅力的品牌。

在华为看来，笔记本电脑是独立的一个端，同时也是华为 “智慧办公” 场景的 C 位产品。华为 MateBook 系列笔记本电脑自 6 年前诞生以来，始终秉承 “美学设计、创新科技、智慧体验” 三大 DNA，短短几年内便占据中国 PC 市场份额 TOP2，进入笔记本市场第一梯队，去年更是获得了品牌评级权威机构 Chnbrand 的认可，成为 2021 年中国顾客满意度指数（C-CSI）品牌排名中，笔记本行业品牌排行榜的 NO.1。这也是继去年初登顶中国顾客推荐指数（C-NPS）排行榜之后，华为再次在笔记本行业拿下头名。作为 PC 行业智慧化的创领者，华为不仅凭借优秀的产品赢得了更多消费者的口碑，而且还不断为 PC 行业注入新的活力，助推 #第三代移动办公 #的发展。

入局轻薄本领域后，凭借在手机、平板领域所积累的先进经验和技术储备，华为成为笔记本电脑行业全面屏设计的先行者。除了高屏占比和窄边框，华为笔记本电脑的屏幕在显色、亮度、对比值等方面也都做到了业界前沿水平。3:2 屏幕比例、高屏占比、专业显示器校色方案 3D Lut，逐一校色，更真实还原色彩，实现所见即真实。

“用手机思维做电脑”。做手机的经验一直是华为终端的宝贵财富，华为终端所具有的丰富产品线和研发实力，也赋予了华为笔记本独特的创新能力。借鉴华为手机主板的散热技术，把主板做小，留出更多散热空间；Windows 笔记本电脑上创新的 Free Touch 压力触控板，多点触控全面屏，方便快捷的指纹电源键，与华为 Mate 系列手机一脉相承的超声波操控（AI 隔空手势），智慧交互软硬协同带来了高效便捷的触控体验；HUAWEI SOUND 加持下的华为笔记本，带来沉浸式音效和降噪功能；作为通信行业的头部玩家，华为在笔记本上设计出全新的华为 Metaline 天线，让用户享受高速稳定的无线网络。

从具有小于 A4 纸、轻至 1kg、厚度仅为 13.6mm 轻薄机身的 MateBook X，到不同系列中运用的青山黛、翡冷翠、樱语粉、云杉绿等时尚配色，结合优中择优的金属机身质感、精益求精的加工工艺、严苛的品质测试，华为笔记本电脑不断将笔记本电脑行业美学设计和笔记本电脑的品质推向新高，构建了属于自己的品牌标志。

持续创新带来的 “以消费者为中心” 的优质体验，让华为 MateBook 系列笔记本电脑赢得了广大用户的认可，逆势上行。

混合办公时代 智慧 PC 成为生产力工具优选

市场的反差，用户需求的转变，也代表着笔记本电脑行业已经进入一个向前发展的 “拐点”。以轻办公、移动办公为代表的的多元化混合办公需求进一步显现，工作不再集中在固定的办公场所，家庭客厅、咖啡馆甚至公园广场都可以成为办公场所。原本跨几个工位就能完成的沟通现在更依赖于文字、语音与视频的融合交流以及更频繁的多设备连接。

万物互联时代，智慧办公、智慧 PC 的新赛道也已逐步成型。“自由创造，无界沟通” 一直以来是华为智慧办公的发展愿景，华为希望通过软硬件结合，为消费者带来设备协同、生态融合的智慧体验，帮助人们自由创造、无界沟通，更充分释放创造力和沟通力，提升办公效率。而华为笔记本电脑从一碰传，到多屏协同，到超级终端，到乐享移动 APP 打开电脑 “玩手机”，到智慧会议场景下，AI 音效具备的静谧空间通话、纯净人声、高保真模式等特性和 AI 慧眼带来的影随人动、虚拟背景、自然对视三大独特功能，针对性解决混合办公痛点和场景需求。华为为用户带来设备便捷连接、数据无缝流转、跨设备操作、任务接续、硬件能力共享、跨系统应用的智慧办公新体验。

华为 PC 从未止步创新，通过对 PC 用户的精准洞察和深入理解，成为 PC 前沿技术和创新体验的践行者。华为 PC 是随身行走的时尚与伴侣，以简约外观、强大性能、优质屏幕和智慧能力，打造持续突破的沉浸视野、以及更加轻薄便携、流畅高效、智慧协同的体验，带来笔记本轻薄时尚风潮；华为是全面屏 PC 的先行者，持续探索和助推行业屏幕进化，让一块屏幕开启后具备更丰富的可能。高屏占比，3:2 触控屏，带来更开阔的视野，以及能实现更高生产力的屏幕体验；华为是首批实现 Windows 和移动设备融合体验的品牌，多屏协同从系统底层打通 Windows 和移动设备，掀起设备协同风潮；华为是 Windows 阵营触控体验非常出色的笔记本：HUAWEI Free Touch 为 Windows 笔记本带来灵敏流畅的触控体验，在华为 MateBook X 笔记本上开启 Windows 阵营下的 “全区域按压” 体验；华为是全球首个搭载 PC 指纹电源键的品牌：承袭华为手机经典设计，一键开启精彩。华为率先推出了移动应用引擎，将移动 App 装进华为笔记本，实现打开电脑 “玩手机” 的终端融合体验。

近期，华为全新专业大屏高性能轻薄本，华为 MateBook 16s i9 版也已于 2022 年 6 月 17 日正式开售，未来华为 PC 的创新之力将进一步释放，华为笔记本电脑将让更多用户感受到智慧办公的魅力，逆势上行只是开始。时代在变迁，华为智慧办公在不断进化，华为笔记本电脑也将持续向前，不断给用户带来惊喜，助力笔记本电脑行业快速转型。华为 PC“智慧化+专业度双线深耕” 的发展模式将为 PC 行业带来更广阔的发展前景，不断拓宽 PC 智慧化赛道，也推动 PC 成为高度匹配混合办公时代更实用的生产力工具。