企业出海向来是引人关注的话题。成立于 2014 年的 Kilimall，是首家进入非洲电商行业的中国企业，在东非处于行业领先地位。它致力于成为数字非洲的赋能者，让中非生意更简单，共创中非美好生活。

Kilimall 成立之初就构建在亚马逊云科技上，依托亚马逊云科技的全球基础设施快速完成业务上线。随着业务快速发展，Kilimall 使用更加丰富的亚马逊云科技的云服务，支撑业务的弹性扩展和创新，实现数据驱动的精细化运营。

在电商平台系统的搭建中，Kilimall 基于托管容器服务 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 构建电商平台，并进行微服务改造，获得高效的计算资源预置和自动 Kubernetes 应用程序扩展来降低成本。同时利用无服务器计算服务 Amazon Lambda 和 Amazon API Gateway 进行架构简化，根据业务波峰波谷按需扩缩容，轻松应对周年庆、“黑五” 等大促活动的业务弹性扩展，支撑业务增长 50%，优化单位成本 30%。

Kilimall 创始人、CEO 杨涛

对此，Kilimall 创始人、CEO 杨涛表示：“亚马逊云科技不仅帮助我们构建了稳定可靠的电商平台，而且助力我们加快了创新的速度。通过使用亚马逊云科技的创新服务，我们不断优化用户体验，进一步增强我们的领先优势。Kilimall 将紧紧把握中非数字经济合作的契机，继续借助亚马逊云科技领先的云服务，不断拓展新的业务增长极，让中非生意更简单。”

数据驱动精细化运营

Kilimall 的定位是非洲数字商业的使能者，他们的核心产品是电子商务支持套件（Kili E-business Enabling Suite），这个套件不仅包括电商交易，也包括履约、支付、售后以及大数据等。

其中，数据的处理和应用关系重大。在日常运营中，Kilimall 基于云中可大规模扩展的对象存储服务 Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）形成数据湖，汇总包括订单数据、点击流日志、商品数据、用户分享数据等各类结构化和非结构化数据。借助 Amazon S3 云对象存储近乎无限的存储能力，为数据驱动运营提供坚实的数据基础。通过云原生的高性能关系数据库服务 Amazon Aurora 的高性能和高可扩展性，支撑海量用户的并发访问，同时使用交互式查询服务 Amazon Athena 实现数据湖内的各种数据的联邦查询，供机器学习和人工智能服务进行训练与推理。

亚马逊云科技大中华区产品部技术专家团队总监王晓野表示：“全球数据库对于像 Kilimall 这样的客户来说，比如中国供应商更新了数据库里的一条记录时，跨区域的复制延迟通常不会超过 1 秒，非洲区域的用户在读取使用的时候，两边的信息是以非常低的延迟进行同步的。”

他认为，通过全球数据库，把数据容灾能力部署在全球不同的区域，当遇到不可抗力造成一个区域整个数据库完全故障的时候，亚马逊云科技有能力在一分钟内在另外一个区域实现真正的数据恢复。

机器学习促进个性化推荐和本地化建设

Kilimall 采用亚马逊云科技机器学习服务如 Amazon Personalize 个性化推荐服务，聚焦消费者需求，打造购物车推荐等功能，快速实现点击率提升 15%。亚马逊云科技大中华区产品部技术专家团队总监王晓野解释道，“Amazon Personalize 产品是以 API 的方式来支持，客户直接使用对应的 SDK，不需要机器学习能力就可以使用该服务”。

Kilimall 采用 Amazon Rekognition 机器学习支持的自动图像和视频分析服务，对小视频、图片等用户分享的多媒体内容进行自动审核，保障内容合规，同时节约人力成本。针对非洲的多语言环境，Kilimall 还计划使用神经网络机器翻译服务 Amazon Translate 为当地用户提供更加准确和自然的翻译语言，支持非洲小语种地区服务本地化。

王晓野认为：“本地化运营非常重要，在本地化运营里 AI 的能力、创新能力，包括个性化推荐，针对本地内容进行合规审查，其实是至关重要的。在亚马逊云科技的产品里面，数据分析以及通过 AI 去实现一些增效能为本地化运营提供一些便利，加速创新。”

积极参与合规实践

杨涛认为中国人在非洲开展业务本身带有优势的，但是合规是中国人在海外的一个弱项。“主要是这几个方面：第一是商品的品牌、知识产权这块，我们是需要商家严格遵守当地部门的要求；其次，个人信息安全保护，我们也是按要求在本地有数据的副本；第三，税务方面。整体来讲，第一，我们聘请了当地的优秀律师，把合规作为一个专项的长期的例行的事情来做。第二，积极地与监管机构沟通，这一点也是中资企业在海外容易忽视的一点。”

在安全合规方面，Kilimall 采用托管式分布式拒绝服务（DDoS）防护服务 Amazon Shield 以及 Web 应用程序防火墙 Amazon WAF 等服务，防护恶意请求、网络攻击、勒索病毒等安全事件，为用户提供更安全的交易环境。

仅有这些还不够，Kilimall 还把其创造的价值和非洲当地政府做了比较全面的沟通。其一，创造了更多的就业。其二，做了更多技术的转移，“我们也在亚马逊云科技的支持下，在当地进行员工培训，也在培养当地的技术团队、运维团队和研发团队”。其三，技术上培养人才，Kilimall 的一些员工也成了非洲电商发展的骨干力量。

“确实我们的很多出发点也是在帮助非洲国家增加收入的，比如说我们为什么要做进口？其实最重要原因就是帮助非洲国家创造更多外汇，创造更多收入，创造更多就业，这对他们是有益的。” 杨涛坦言，“我们最根本的理念不是只考虑我们自己，而是要把我们利益相关人、把非洲国家、监管机构都考虑进来，我觉得就不会有特别大的问题了。”