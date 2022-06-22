6 月 21 日，理想汽车发布 2022 年全新款旗舰车型理想 L9，其拥有强大的车载视听系统、丰富的智能驾驶配置，被 CEO 李想称为 “500 万以内最好的家用旗舰 SUV”。而此次理想 L9 的 MES 生产制造系统、WMS 仓储管理系统都用上了国产自研分布式数据库 OceanBase，能够在无人值守的情况下，30 秒内完成故障的自动恢复。OceanBase 的智能运维体系，使其实现了数据库的 “无人驾驶 “。

（新闻稿配图 1：理想汽车 L9 发布会现场）

生产线的平稳高效运转是制造类企业的生命线。其中，核心的产线执行系统如果出现问题，故障的每一秒都意味着工厂的巨大损失，甚至可能掀起其他蝴蝶效应。迁移至 OceanBase 后，理想的产线执行系统数据库抖动频率平均下降约 80%，对于常见的故障事件也能做到 “先恢复，后分析”。生产线出现问题时，工程师只需看一眼问题列表，就能在系统的帮助下快速判断问题成因、获得合理的应急优化建议。

理想汽车高度智能化运维体系的背后，是国产自研 OceanBase 分布式数据库基于 Paxos 协议，围绕监控、诊断、报告三个维度，提升了理想汽车生产制造与仓储管理的协同效率。使其即使在网络条件复杂的情况下，依然保持稳定的性能和可用性。

理想 L9 是理想汽车继理想 ONE 以后推出的第二款车型。此前，理想 ONE 作为中国品牌有史以来第一款 30 万价位以上能月销过万的车型，已经受到了用户与市场的双重认可。在 2022 年 5 月新能源造车新势力销量排行榜上，理想汽车以交付 11496 辆排名第一。理想汽车 CEO 李想表示：“理想 L9 创新的技术和产品体验实在太多了，这些创新不是通过文字、图片、视频就能体验到的”。数据库技术就是其一。

（新闻稿配图 2：理想 L9 全自研的旗舰级增程电动系统图）

OceanBase 作为国产自研的分布式数据库，已连续 9 年稳定支撑双 11，也是全球唯一在 TPC-C 和 TPC-H 测试上都刷新了世界纪录的国产原生分布式数据库。此次与理想汽车的合作，也是 OceanBase 首次技术助力汽车制造业的数字化。