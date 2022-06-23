近年来，文旅产业紧随数字化发展浪潮，各类 AI 技术赋能推动产业迈向数字化转型。基于商汤科技在数字化建设方面与华侨城集团合作的显著成果，今年 5 月，在华侨城集团 2021 年度数字化服务商表彰大会上，商汤获评华侨城集团 “2021 年度优秀服务商”。

华侨城集团是商汤科技在智慧商业领域的重要伙伴，也是集文化产业、旅游产业、新型城镇化、电子科技产业及相关业务投资于一体的国有中央企业，集团游客量多年来位居亚洲第一、全球第三。

此次合作双方强强联手，围绕 “数字华侨城” 建设目标，将商汤领先的原创 AI 技术优势与华侨城丰富的文旅场景、生态资源相融合，不仅提高了园区通行效率和运营的管理效能，也给游客带来了更便捷、更流畅的游园体验。

便捷 AI 游园体验，服务惠及众多游客

曾经还需要出示实体票据，如今以便捷无感的方式就可以进园畅游，既节省了时间，又提升了科技感。

作为华侨城集团数字化新基建工程的重要服务商，商汤科技在过去的一年里，通过原创深度学习平台和多项 AI 解决方案，依托领先的计算机视觉技术，商汤为华侨城搭建了图像识别服务平台，并完成了私有化部署，打造了快速入园、便捷储物、无感消费等创新型体验。

深圳欢乐谷俯视图

这一系列的 “便捷式” 智慧服务，目前已在欢乐谷、世界之窗、欢乐港湾等华侨城集团旗下多个景区应用推广，智慧出游惠及众多游客。凭借从算法创新到普惠服务的全面支撑，商汤为华侨城集团构建了数字化长远发展能力。

“文旅数字化” 赋能多样智能场景

“十四五” 期间，文旅行业迎来了数字经济与实体经济融合的重要发展机遇。作为央企文旅头部企业，华侨城集团正持续大力推进数字技术赋能各类文旅业务场景。

商汤紧跟国家政策导向，通过携手华侨城集团，在持续提供可靠、高效的数字化转型基础技术平台的同时，更以此为样板，为智慧文旅的发展释放出巨大的数字化潜力。

面向 “文旅数字化” 的长期愿景，商汤还将与华侨城集团深化探索，推动 AI 技术在智慧文旅的深化应用，贯穿于用户体验、园区运营等更多业务链条，敏锐捕捉游客潜在需求，实现精细化运营。

持续强化原创技术能力，以 AI 底座为创新载体，推进 AI 与实际应用相结合的数字化创新研究与应用推广。商汤愿与合作伙伴一道探索并打造更多有归属感、舒适感和未来感的文旅新体验。