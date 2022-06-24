2022 年 6 月 19 日，2021 中国大学生方程式系列赛事颁奖典礼在北京落下帷幕。千寻位置今年继续支持了所有 28 支大学生无人驾驶赛车队，学生们在自动驾驶车辆开发过程中通过千寻位置提供的厘米级北斗高精度定位服务，使参赛车辆具备更高精度的时空感知能力。

中国大学生方程式系列赛事已累计为我国汽车产业输送人才超过 4 万名，被誉为 “中国汽车人才的摇篮”。千寻位置自 2019 年开始支持中国大学生无人驾驶方程式大赛，已连续四年为高校车队无偿提供时空智能服务和技术支持等专业指导，鼓励北斗在汽车领域发展，支持高校无人驾驶教育、人才培养和科研事业。

本届比赛中，使用千寻位置北斗高精度定位服务的北京理工大学、哈尔滨工业大学（威海）、同济大学车队分获冠亚季军。千寻位置的服务获得了这些参赛车队的高度评价。

“无人驾驶赛车的定位精度非常关键，赛车需要精准感知自己的方位。” 北京理工大学车队无人驾驶系统负责人李云巍表示，车队从 2019 年开始用千寻位置北斗高精度服务，信号稳定。“我们从千寻位置提供的高精度 GNSS 定位服务获取全局精准坐标位置和速度，再和其他状态估计传感器做算法融合。”

“我队已经采用千寻位置的高精度定位方案数个赛季，结合算法完成的高精度定位是我队能够获得优异成绩的重要原因之一。” 哈尔滨工业大学（威海）无人车负责人陈博伟说，对无人赛车来说，高精度的定位是重中之重，不论是对感知还是控制都很重要，定位的精度直接影响了跑动效果。在千寻位置的高精度定位服务的加持下，导远组合惯导的定位效果很好，误差缩小到厘米级，可以满足无人赛车的跑动需求。

作为赛事主办方，中国汽车工程学会副秘书长闫建来曾表示，高精度定位是 L3、L4 级别无人驾驶的必备技术之一，是实现车辆安全通行的重要保障。千寻位置把在卫星导航定位领域多年的技术、市场等经验，传授给未来的汽车科技人才，为汽车行业的发展和技术提升输送新鲜血液。

“感谢千寻位置连续多年对这些学生车队提供的高精度定位服务！” 颁奖典礼上，中国大学生方程式系列赛事组委会秘书处执行秘书长殷兴吉颇为激动。“相较于油车赛的动力澎湃，电车赛的风驰电掣，无人车赛更像是一个咿呀学步的少年。自动驾驶、智能网联代表了汽车产业最前沿的技术，我们通过赛事找到了爱好这一领域的学生，开展车辆工程和信息技术相融合的学科，助力学生成才，助力产业发展，离不开合作伙伴的支持。”

高校人才是未来汽车行业智能网联化升级的主力军，大学生方程式挑战赛等赛事，是推动汽车工业各种新技术向前发展的重要方式。目前，千寻位置是唯一为赛事提供高精度定位服务的公司。