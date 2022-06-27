AI+卫星遥感影像，让更多人洞悉城市发展的万千。今年 3 月以来，商汤以多项科技举措助力上海 “抗疫”。6 月 1 日，上海全面实施疫情防控常态化管理，恢复全市正常生产生活秩序。AI+卫星遥感影像记录着这座城市，从港口、工业区到车厂，由小及大，由近及远。

AI+遥感影像，感知经济重振的 “加速” 进程

港口是经济的风向标和晴雨表。通过感知港口停泊船只类型的变化，AI+卫星遥感影像，解构疫情对港口恢复前后的影响。

工业是国民经济的主导，烟囱的活跃情况往往象征着高炉开工利用情况，更对工业发展有极具象征的意义。以上海某工业集团为例，疫情期间厂区内其烟囱利用情况开始减少，初步判断厂区处于开工且不活跃状态。根据遥感影像的真实情况，不难看出虽然 4 月厂区的能耗指数呈下降趋势，但到了 6 月厂区内生产状态开始逐渐恢复。

新能源汽车正在成为带动制造产业发展的新引擎，而产能更是引擎的核心。AI+遥感更是具备赋能新能源产业链的能力。通过卫星影像对比上海新能源某超级工厂的 3 月初和 6 月初的影像数据，从工厂外停放的整车数量来评估分析经营恢复情况。

AI+遥感能够检测出整个车厂范围内的露天新车车辆情况，把握工厂的生产经营状态，助力车厂构建财务预测模型。通过不同时期高分遥感影像，结合商汤自研的车辆检测算法，通过对车厂的车辆进行提取，统计出车辆数量，再结合当期汽车交付数量、销售业务收入等数据，即可对该时间段车厂整体生产经营情况提供分析依据。助力企业及时获悉生产经营状况，规避财务造假和违约等风险。

向 “双碳” 迈进，AI 加码碳汇和绿色金融

AI+遥感，不仅能够记录时光、回顾历史，也可以助力我们评估发展，更好地拥抱未来。在复工复产有序进行的当前，很多产业都将 “绿色理念” 贯穿其中，用绿色经济加码社会的可持续发展，进而向碳达峰、碳中和的美好明天不断迈进。

在 “双碳” 目标下，用 AI 技术赋能，积极发挥森林、林业、草原、海洋碳汇的潜力和作用，大力发展绿色金融，开展支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，正是实现绿色低碳发展的重要一环。

碳汇，是指通过植树造林、植被恢复等措施，吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体在大气中浓度的机制。商汤通过 AI 遥感解译，能够智能化检测与识别碳汇标的分布范围和面积情况，助力林业、森林碳汇标的范围的核对及识别。相较于传统金融，绿色金融将环境保护程度与资源有效利用程度作为计量金融活动成效的重要标准，追求金融与环境保护和生态平衡的协调发展。

在社会经济发展众多领域方方面面，商汤基于 AI 算法，结合卫星遥感影像，场景能力将延伸至辅助银行、保险等相关金融场景，对于海外重大绿色项目、偏远地区的光伏、风电、水电等清洁能源项目的选址适宜性评估、建设及营运监测、异常情况（停工、受灾等）的及时预警预报等，也将不断赋予行业降本增效、提升产能、监管预测等巨大潜力。