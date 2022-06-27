华晨宝马生产基地大规模升级项目（简称：里达工厂）正式开业。新工厂是宝马 BMW iFACTORY 生产战略的最佳范例，从 “精益、绿色、数字化” 三个方面树立汽车生产新标杆，彰显宝马在汽车生产领域的领导力和创新实力，有力支持中国制造业升级和汽车工业发展。同时，该项目以 150 亿元总投资创下宝马在华历史上单项投资之最，印证了宝马集团对华长期信心和承诺。

里达工厂具备极高的生产灵活性，拥有面向电动化的生产体系，最高可实现 100% 的电动车生产能力。宝马首款纯电动中型运动轿车——全新 BMW i3——已经正式在这里投产。

宝马集团负责生产的董事诺德科沃奇博士表示：“未来的汽车生产需要一种全新的、整体的思维方式。通过 BMW iFACTORY 战略，我们正在定义宝马集团工厂与生产技术的未来方向，以应对向电动出行转型的挑战。凭借领先的数字化、可持续性与高度灵活性，里达工厂成为 BMW iFACTORY 战略的最佳范例。”

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐先生说：“仅在三个月的时间里，我们大东工厂的产品升级项目开业，里达工厂正式开业，并推出两款国产车型——全新 BMW X5 与全新 BMW i3。这表明 ‘宝马集团，家在中国’ 不仅是一句承诺，更是切实的持续付出。我们的电动出行战略是实现宝马集团清晰的可持续发展目标的关键。全新的 BMW iFACTORY 里达工厂能够根据市场需求随时转向 100% 的电动车生产。里达工厂将与铁西和大东工厂一起，在我们加速推进中国电动化转型的过程中发挥重要作用。”

华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩博士说：“今天是华晨宝马和宝马集团值得骄傲的一天，它成为我们在沈阳近 20 年成功发展的又一重要里程碑。随着新的里达工厂开业，我们不仅全面提升了沈阳生产基地的产能，也做好了准备来满足中国客户现在与未来的需求。里达工厂完美体现了 BMW iFACTORY 战略的精益、绿色和数字化。”

全新兴建的里达工厂充分贯彻 BMW iFACTORY 理念，数字化水平达到行业前所未有的高度。里达工厂是宝马集团第一座从一开始就完全在虚拟环境进行规划和模拟的工厂，从厂区规划、建筑设计、生产线布局到设备调试，全部在强大的 Epic Games 虚幻引擎 3D 创作平台创建数字孪生模型并进行模拟，构建了真正的 “工业元宇宙” 工厂。

工厂员工能够在建设完成之前，率先在虚拟空间中进行全方位的工厂体验，分析、评估、验证，并提前发现设计和系统运行中存在的问题和有待改进之处，及时进行调整与优化，以减少后续建设执行环节产生的返工次数，从而很大程度降低了成本，显著提高了工厂建设效率。虚拟世界与现实世界的融合，还实现了跨地域、跨时区的协作规划与调试， 并有效克服了疫情等造成的不利影响。仅此一项就使里达工厂从动工到投产仅用了两年多时间，比正常工期缩短 6 个月。

此外，在宝马集团率先应用的堆场管理系统更将实时物流数据与 3D 模型相结合，可以模拟出各种物流场景，支持安全、高效和精确的集装箱管理。全新的系统可以支持每天多达各 70 余次的集装箱进场、出场以及调动集装箱供应生产线业务。通过实时变化、直观呈现的数字孪生，工作人员能够随时了解堆场内发生的所有情况，再结合热力图分析，让规划人员能够更好地规划堆场，精确、高效地为生产提供零部件。比如装载模拟与自动火车调度系统相连，优化出港物流。由于近 80% 的 BMW 整车通过火车运离沈阳工厂，这些数字化技术能够保证将车辆准时交付给客户。

工厂以 “数据驱动”，用工业物联网（IIoT）连接起每一件产品、每一个流程和每一位员工，从而实现高质量、高效率的数字化生产。工厂使用行业领先的 IPSI 生产管理系统和实时位置跟踪技术，在车辆装配过程中提供即时、透明的信息，并通过移动终端和智能程序实时呈现给工人。每一辆汽车的数据（例如几何数据）都在生产的不同阶段被严密 “跟踪”，以确保从第一道工序到最终车辆下线的最高产品质量。

而人工智能、数据分析和算法广泛使用，将决策从 “经验驱动” 转换为 “数据驱动”。比如在里达工厂的涂装车间，一套人工智能计算机视觉系统负责对每辆车的喷漆表面进行拍照和分析，在 100 秒内可拍摄 10 万张照片。通过机器学习，该系统如同拥有了 “火眼金睛”， 能够越来越智能地识别漆面的微小瑕疵，以确保部件和涂漆车身完美无缺。目前宝马沈阳生产基地已经拥有大约 100 种人工智能的应用。

“数据驱动” 离不开强大的网络环境和数据处理能力。比如里达工厂的 1,600 个多功能摄像头，它们每年产生的数据量就超过 10PB。为此，整个里达工厂的厂区都覆盖了千兆 5G 网络，满足增强现实（AR）、实时视频传输等技术的带宽需求。为了应对庞大的数据量，华晨宝马还为里达工厂新建了占地约 3,500 平方米的数据中心，面积相当于 40 多个羽毛球场，包含 1,200 多台服务器。

宝马集团致力于打造最绿色的电动车，并提出了到 2030 年将平均单车全生命周期碳排放较 2019 年降低 40% 的目标，这其中生产层面要减碳 80%。因此，可持续发展理念也体现在了里达工厂的每一个角落。

目前， 整个宝马沈阳生产基地都使用 100% 可再生电力。宝马沈阳生产基地已拥有占地 29 万平方米的太阳能电池板，在辽宁省位列第一。这些太阳能电池板每年可产生 44,000 兆瓦时的电力——足以支撑 9,000 个普通家庭一整年的用电。太阳能电池板的扩建将在未来几年继续进行，在里达工厂的扩建面积将达 120,000 平方米。

2019 年起华晨宝马沈阳各工厂已 100% 使用可再生电力生产并建立了辽宁省内企业最大规模的太阳能发电系统，而里达工厂在此基础上利用新建优势继续提升可持续标准，比如，建立了辽宁省首个使用天然气的热电联产系统（CHP），在车身车间引入更节能的电伺服焊枪、在涂装车间采用诸多先进工艺等等。新工厂创新的智能能源管理系统（IOC）可实时监控工厂级、设施级、工艺级和设备级的能源与资源消耗，并通过人工智能深度分析予以优化。

而且，里达工厂对绿色的定义延展到了生态环境和生物多样性保护的范畴。厂区内拥有 11,000 多株不同种类的树木， 7,500 平方米的花园，其中还有 900 平方米的人工湖以及 33 种不同类型的植物。可持续的绿化和海绵城市系统收集雨水，滋养植物并补充地下水。

生产的灵活性是宝马集团在制造领域最大的优势之一，特别是能够在短时间内根据需求调配资源并调整生产的能力。里达工厂的整体设计以电动车生产为导向，但同时也能灵活、高效地生产其他所有的车型。

在这里，新车型和衍生车型可以更快地集成、交付时间可以进一步缩短。而实现这些的除了宝马本身的柔性生产技术，还有广泛应用的智能自动导引车（AGV）等自动化手段，以及一座通过大数据进行集中质量分析、确保各种生产活动全部以最高质量完成的科学实验室。

里达工厂位于沈阳市铁西区，占地 290 万平方米，建成后将拥有冲压、车身、涂装、总装四大生产工艺。项目总投资 150 亿元，是迄今宝马在华最大单项投资项目。项目的落成标志着自 2010 年以来华晨宝马对沈阳生产基地的约 830 亿元投资全部成功落地，而中国沈阳成为宝马集团全球最大生产基地。

2021 年，华晨宝马年产量首次超过 70 万辆，成为豪华车企之首。随着里达工厂产能的逐步攀升，华晨宝马年产能将增至 83 万辆，进一步带动当地就业以及高端制造业产业集群的发展和产业升级。过去四年，华晨宝马在沈阳新增 6,000 个就业机会，而宝马集团在华机构的总人数已超过 28,000 人。

里达工厂的开业也是宝马集团加快电动化转型的重要一步。2022 年，宝马集团将为中国客户提供 BMW iX3、i3、i4、iX 和 i7 等五款纯电动车型。2023 年，宝马集团在中国的纯电动产品将增至 13 款。

“里达” 的命名源于新工厂所在的李达村的谐音，寓意着 “家在中国，里程必达”。这座 BMW iFACTORY 的开业象征着宝马集团和华晨宝马正在揭开与中国同频共振，一起推动电动出行，一起走向高质量和可持续发展的新历程。