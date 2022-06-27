科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.06.20-2022.06.26）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本次的主角依然是东南亚，并且依然是继续在其创投领域出现的不乐观的一些现象。

紧随着东南亚的裁员潮之后，上周，马来西亚独角兽 Carsome 也被传出将推迟其双重上市计划来帮助自身应对不断恶化的宏观经济表现。当然，也如笔者在这篇文章中指出，面对这种由整个环境而散发出的阴霾，在 Carsome 的背后，仍有着足够长的一串名单和类似举动正待出现···

并不难发现，当下阶段，在东南亚，越来越多的企业正在采取更加谨慎的发展策略。但如果我们把视角转向企业之外的另一个角度——投方，这其中却也呈现出了另一番景象。

根据另类资产调研机构 Preqin 发布的一份数据显示，目前为止，东南亚风投机构在今年已经募集了 9 亿美元的资金，而这一数字与呈现出高速增长态势的去年的同期规模相同。从这一点出发，结合以上的这部分背景，我们可以发现一个相当值得关注的事实：尽管对当前阶段的东南亚企业来说，资金问题正在成为其头号问题。但对它们所要面对的投资机构而言，这个问题似乎并没有算得上是什么问题。那么问题也就随之而来：为什么会出现这样的局面？

于此，有这么一种观点似乎可以帮助解答我们的疑惑。有投资人士指出，面对当下东南亚创投领域的这种不乐观局面，之所以仍能看好这里，是因为 “从本质上来说，这里的投资潜力仍然优秀”——不断增长的中产阶级规模、不断提升的互联网使用率、以及越来越多的有经验的连续创业者都在证明这一点。并且，对那些自身具有一定实力但估值却在这一阶段呈现下降的企业来说，现在更是一个投资的好时机。

当然，回到这一局面的本身。尽管长期来看，以上观点多多少少地预兆了一种相对乐观的结局。但就这一过程而言，至少在这场暴风雨季结束前，对其中的大多数参与者来说，这个走向晴天的过程依然还有着足够漫长的距离。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

完成 2.55 亿美元融资后，ShareChat 母公司估值已达 50 亿美元：据悉，在关闭本次 H 轮融资后，ShareChat 的两位联合创始人所持有的股份合计已被稀释到 10% 以下（为 9.68%）。Lightspeed 则以 10.98% 的股份成为最大股东，MX Singapore 和 Zennis Capital 分别次之，各自为 10.12% 和 9.04%。

值得一提的是，就当前的股权结构而言，ShareChat 的两位股东 Zennis Capital 和 Hlodyn（全称应为 Capital B.V 和 Hlodyn B.V，是两家荷兰特殊目的机构）的创建方均为腾讯。以此计算，腾讯仍为 ShareChat 的最大股东，对其持有 14.85% 的股份（Hlodyn 的持股比为 5.81%）。

作为对比，在今年 2 月份时，腾讯曾对 ShareChat 提供了一笔 1 亿美元的债务融资。此次融资后，腾讯对 ShareChat 所持有的股份提升到了 17.71%，而后者的创始人集体股权则随之稀释到了 11.55% 以下。

AMILI 获得 1050 万美元融资：AMILI 由 Jeremy Lim 成立于 2019 年，总部位于新加坡，是一家肠道微生物组研发商，拥有东南亚首家粪菌库，旨在基于微生物组的个性化疗法为针对亚洲人群的医学观察研究和医疗应用提供帮助与支持。

AMILI 表示，近年来全球肠道健康研究取得了一些进展，粪菌移植（FMT）也已成为干预微生物组的主要手段之一，但针对亚洲人群的这方面研究仍然不足。因此，AMILI 将专注于了解亚洲人群的肠道菌群特征，并利用自身技术来更好地满足该地区与肠道菌群相关的医疗需求。

Desty 获得一笔新融资：Desty 是一家总部位于印尼的一站式电商解决方案供应商，主要通过平台提供展示内容、产品及服务的一系列工具，从而帮助用户更高效地解决运营过程中存在的问题。据介绍，Desty 的产品现基本采取免费模式，目的是吸引更多行业的电商卖家和品牌商等来低成本入驻，快速扩大其用户群体。

Desty 表示，用户可以借助自身平台上的 Desty Page（创建个性化营销网页）、Desty Store（搭建在线店铺）、Desty Menu（展示在线菜单）以及多渠道管理工具 Desty Omni（进行订单和库存整合）等来提升流量转化和经营效率。

Rainforest 完成 4500 万美元融资：Rainforest 由 JJ Chai 创立于 2021 年 1 月，是新加坡的一家电商聚合平台，专注于服务母婴群体。据介绍，该平台主要通过探索推动多品牌发展的渠道策略来搭建高效的供应链体系、不断提升产品开发与营销能力，由此做到在加速自身品牌集群快速成长的同时，持续巩固市场地位。

据介绍，Rainforest 旗下现已拥有 13 家品牌。今年 4 月，它刚收购了新加坡婴儿护理品牌 NatureBond 及其母公司 Millenium Enterprises。

Dailybox 完成 2400 万美元融资：Dailybox 由 Kelvin Subowo 成立于 2018 年，最初只经营线下餐厅，现已发展出云厨房和外卖配送等新服务。数据显示，Dailybox 通过将线上和线下相结合，已累计售出约 300 万份餐食。

据介绍，Dailybox 当前主打三款产品：Dailybox(米饭套餐)、Shirato（寿司和玉米饼组合）以及 Breadlife（烘焙食品）。与此同时，该公司还常与五星级酒店和米其林餐厅等合作研发菜肴组配方案。

Naluri 完成 700 万美元融资：Naluri 由连续创业者 Azran Osman-Rani 和医疗专家 Jeremy Ting 等人共同成立于 2017 年，是一家总部位于吉隆坡的数字健康解决方案提供商，专注于慢性病管理和心理健康诊疗领域。该公司通过聘请专业的医学人士，并借助数字平台和 AI 技术等开展一系列医疗服务。

据介绍，Naluri 利用旗下同名 APP 为遭受糖尿病、高血压、高血脂、肥胖症等慢性病以及焦虑和抑郁等心理疾病困扰的患者提供系统化的专业诊疗，还指导他/她们养成良好的习惯来过上健康生活。

并不能独善其身，Carsome 将推迟双重上市计划：据外媒援引知情人士消息表示，由于担心不断恶化的宏观经济表现可能会影响到自身估值，马来西亚独角兽 Carsome 将推迟其将在美国和新加坡展开的双重上市计划。

消息人士称，Carsome 已经终止了原定于今年的发行计划。不过，该消息人士也透露，其首次发行也有望于明年展开。

作为背景，在本消息传出的两个月前（具体为今年 4 月中下旬），曾有消息指出 Carsome 正在进行一笔 3 到 4 亿美元规模 IPO 前融资。根据该消息，Carsome 已经向纳斯达克提交了 IPO 申请，并有望以有望以 20 亿美元的估值在美国公开上市。同时，也有消息称 Carsome 也在考虑在新加坡证券交易所（SGX）进行双重上市，而这一举措受到了其主要投资者 65 Equity Partners 的支持（后者为新加坡政府旗下投资机构淡马锡下设的一家全资子公司）。

RPG Commerce 完成 2900 万美元融资：RPG 由 Melvin Chee 和 Warren Tseng 共同成立于 2016 年，是一家总部位于马来西亚的电商解决方案提供商，如今在新加坡和菲律宾等地也设有分公司。目前，它的经营范围覆盖到了端到端供应链体系中的多个环节，包括产品开发、生产制造和物流配送等。

据介绍，RPG 选择采取 DTC 商业模式来直接触达消费者，旨在帮助用户提升日常生活中的采购效率。此外，它还借助多品牌组合策略获取不同类型的客群，目的是快速占领更多细分市场。

Helicap 完成 500 万美元融资：Helicap 成立于 2018 年，是一家总部位于新加坡的金融科技公司，主要通过打造新型投融资渠道平台为东南亚地区的 P2P 借贷行业提供资金管理服务，旨在助力推动该区域的经济发展。

作为连接借贷双方的桥梁，它一方面利用大数据技术帮助投资方分析市场上潜在的资金需求，并寻求到最佳投资组合方案来获取收益，另一方面为地区内享受不到银行相关政策的个人与中小企业提供便捷可及的信贷服务，帮助贷款方渡过资金难关。

第三届 ORIGIN 创新大奖, 聚焦可持续创新与持久影响力：随着世界从疫情中恢复，许多领导人和企业终于有时间思考我们的过去并展望未来。创新技术一直被用来解决与可达性、社会流动与为后代创造更健康环境相关的问题。

2020 年和 2021 年举办的前两届 ORIGIN 创新大奖旨在表彰整个亚洲的创新和创业精神，由专家评审委员会和公众投票选出领先行业的顶级创新者。今年，奖项将聚焦于对联合国可持续发展目标产生影响的创新者。