大众汽车集团旗下品牌 Elli 和 MITNETZ STROM 现已在德国启动了电动汽车智能电网集成试点项目。第一步，大约 20 名大众汽车 ID.3、ID.4 或 ID.5 车型的驾驶员参与了使电动汽车成为未来能源系统的一部分，并越来越多地使用该地区的绿色电力进行充电。

凭借 “面向未来的电动汽车电网集成的创新动力” 的概念，这两个项目合作伙伴现在与 E-Bridge 一起在德国埃森的 E-World 展示该现场测试的核心。在那里，他们将初步演示智能充电的实际实施可能是什么样子。

其背后的想法：一种算法使用价格激励来将汽车的充电计划与可再生能源的区域电力输出和配电网的可用容量进行比较。由此产生的灵活电网使用旨在减少电网瓶颈的频率，并为参与者创造经济利益。

“通过这个项目，我们首次展示了电动汽车如何以用户友好的方式与电网同步。汽车成为电网运营商的滚动电力存储单元。对于司机来说，财务附加值是通过价格激励产生的，”Elli 战略副总裁 Niklas Schirmer 说。“通过使电动汽车的电力需求更加灵活，可以使用更多可再生的区域性电力。” 仅在 2020 年，德国就不得不削减约 6,200 GWh 的绿色电力。

“我们共同支持当地的能源和交通转型，并投资于能源未来。电动汽车和能源行业在这里携手并进。电动汽车可以依靠绿色电力运行，并在特别需要它的地方减轻电网的压力。我们可以通过使用新开发的软件将电动汽车的充电过程分配给可用的电网容量来防止当地电网的瓶颈。这个概念现在为我们提供了重要的见解，让我们了解我们的方法是否对客户友好，”MITNETZ STROM 流程和系统管理主管 Michael Lehmann 博士补充道。试点测试的结果预计在 2022 年秋季出炉。