6 月 28 日，2022 仲量联行中国城市发展峰会收官之 “站”——上海场顺利举行。以 “打造创新驱动新引擎 引领城市发展新格局” 为主题，此次活动吸引了来自政府、城市规划智库、投资机构、科技公司、知名企业等各界人士的参与，共同探索上海未来城市高质量发展的新能级，为上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市建言献策。

仲量联行华东区董事总经理张静表示：“作为长三角地区自主创新的策源地、孵化器、聚集地，上海始终在区域协调发展中发挥着引领作用，致力打造具有全球影响力的国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心。新一轮疫情曾使得上海这座城市被迫按下了 “暂停键”，但是上海致力于建设卓越的全球城市的信心与决心从未改变，从长期来看，经济基本面将保持韧性，市场具备稳步复苏的基础和动力。”

2022 仲量联行中国城市发展峰会上海场元宇宙直播现场

作为仲量联行首场 “元宇宙” 直播活动，此次峰会仲量联行携手 “网易瑶台”，首次将企业会议搬进 “元宇宙”，为与会者打造一场全方位、高度沉浸式虚拟会议。去年年底，上海发布了《上海市电子信息产业发展 “十四五” 规划》，“元宇宙” 首次被写入地方 “十四五” 产业规划。仲量联行大中华区首席执行官李倩玲表示，作为城市数字经济创新发展的新型载体，“元宇宙” 的发展前景充满机遇。但是不可否认的是，这一赛道目前仍处于早期构建阶段，需要进一步的探索与诠释。作为城市 “外脑”，仲量联行关注以元宇宙为代表的前沿科技议题，致力于引领地产行业的科技化转型。

长三角城市群：中国经济新动能的策源地

仲量联行最新发布的 《中国 5 强：从世界级城市到世界级城市群》 白皮书指出，长江三角城市群贡献了全国 GDP 总量的五分之一，是中国经济发展的重要引擎。长三角科技创新能力全国领先，以电子、汽车、现代金融等产业为核心，致力于成为具有全球影响力的科创高地，以及全球重要的现代服务业和先进制造业中心。

仲量联行中国区研究部总监姚耀表示：内源动力及协同发展的双重利好将持续推动长三角城市群的商业地产发展。不同类型城市机会各异：城市群中的主要核心城市，将更多地承载办公楼、零售地产、产业园区及长租公寓等物业整体的扩张和升级需求；而卫星城市的物流地产、数据中心、厂房等物业将获益于市场的外溢需求。

消费、科技、低碳三大关键要素驱动上海城市发展

上海是中国消费领域的标杆，社会消费品零售总额连续保持中国城市之首。复旦大学消费市场大数据实验室（上海）发布的《2021 年上海消费市场大数据蓝皮书》显示，上海实现社会消费品零售总额突破 1.8 万亿元，全市新开首店 1078 家，外来消费流入近 6000 亿元。从 2020 年的疫情影响中快速恢复，得益于上海庞大消费市场的强大韧性。同时，上海有形的手也善于把握市场无形之手的脉搏，与之相互配合。以节事促消费更加符合市场规律，具备这种活动的组织能力的上海政府，也是上海消费蓬勃发展的重要力量。

科技创新中心核心功能迈上新台阶是上海 “十四五” 时期的重要发展目标。到 2025 年，全社会研发经费支出目标将达到全市生产总值比例的 4.5% 左右。一方面围绕国家战略需求，推进脑科学与类脑人工智能、量子科技等领域的研究，另一方面则是发挥上海优势，着力打造具有国际竞争力的集成电路、生物医药、人工智能三大产业创新发展高地。同时，疫情常态化加速了社会资本向生命科学领域倾斜。

作为中国城市化进程中的核心构件，零碳理念将重构人的行为习惯、产业的发展方式和城市的经营模式。仲量联行最新发布的 《释放 ESG 潜力：探索 ESG 与企业估值的关系》，创新性地提出了中国执行零碳化的”3+5″ 行动指南，即 2022 至 2025 年的 3 年准备期和 2026 年到 2030 年的 5 年攻坚期。上海市积极响应双碳战略，积极出台碳中和工作安排，面向于能源转型、工业领域、城乡建设、交通领域、科技创新等十四大领域，制定了 100 项重点工作计划。通过科学的零碳规划、系统的零碳管理、高效的零碳实施，上海有望于 2025 年在全国范围内率先实现达峰，为全国打造双碳城市标杆；与此同时，也将为上海的碳科技、碳服务、碳金融等零碳未来零碳产业奠定基础，有助于推动上海绿色经济的可持续发展。

在峰会嘉宾对话环节，多名业内专业人士亦对聚焦上海城市发展新趋势给出了不少真知灼见。仲量联行中国区战略顾问部总监徐岱雄认为：“作为上海全球投资伙伴之一，我们对上海的城市发展韧性和动力充满信心。立足于可持续发展、城市智慧化治理、社区商业场景创新等未来城市核心命题，以创新产业生态构建城市新动能，以城市更新模式推动城市持续活力。仲量联行愿与各界一起紧密链接多方资源，助力区域焕新、产业变革，为上海的下一轮城市发展贡献并积蓄发展动力。”