极星已经上市，已于 2022 年 6 月 24 日起以股票代码 “PSNY” 开始交易。现在正是凭借产品打天下的时刻，所以必须在车型上持续出新，才能拥有市场推力。

Polestar 在 2022 年古德伍德速度节上带来了 Polestar 5 四门豪华旅行车的开发原型，在 2024 年推出之前透露了有关其 EV 动力总成的更多信息。这里的大新闻是该车型将产生令人印象深刻的 872 马力 (650 kW / 884 PS) 的功率和 900 Nm (664 lb-ft) 的扭矩。

与我们在最近的预告片中看到的相比，古德伍德展示的原型略有改进，迷彩包装上的新贴纸暗示了量产车的车灯和进气口。尽管如此，它仍然配备了假头灯和尾灯，如官方渲染图和泄露的专利图纸所示，它们将被现代科技感的 LED 取代。总体而言，该车型是 2020 Polestar Precept 概念的演变，保留了时尚的四门轮廓和大部分标志性造型线条。显然这款车有着令人惊艳的外观曲线。当然，如果你对极星家族熟悉的话，它有秉承了整个家族的设计基因，非常动感的一部车型。

官方已经透露，EV 将采用 800 伏架构和双电动机，提供 872 马力（650 千瓦/884 马力）和 900 牛米（664 磅-英尺）扭矩的目标组合输出。Polestar 表示，新的后置电机将提供 “卓越的输出”，与 “高输出” 的前置电机一起工作。动力总成正在瑞典开发，我们猜测它可能会在未来用于其他 Polestar 车型，这将会是极佳的竞争力体现。

Polestar 首席技术官兼研发主管 Jörg Brandscheid 表示：“我们正在研发的新动力总成将为我们的高性能汽车树立新的品牌标杆。将强大的电机工程能力与轻量化平台技术的进步相结合，将打造出真正令人惊叹的驾驶汽车。”

说到平台，Polestar 5 基于定制的粘合铝制底盘，为运动型车辆动力做出了贡献。该平台与小批量高性能汽车使用的平台相似，但 Polestar 使其有可能将其投入批量生产。该公司此前宣布，该架构将提供优于双座超级跑车的抗扭刚度，同时允许与小型汽车相媲美的白车身重量。

Polestar 5 原型车已经亮相，该车型计划于 2024 年上市。除了现有的 Polestar 2 和即将推出的 Polestar 5，Polestar 将初创公司的敏捷性与成熟的汽车 OEM 制造专业知识和能力相结合，推出了两款屡获殊荣的汽车，已经有超过 55,000 辆在全球上路。

Polestar 的总部位于瑞典哥德堡，其车辆目前已在欧洲、北美、中国和亚太地区的市场上销售和上路。到 2023 年，该公司计划在 30 个市场上销售其汽车。Polestar 汽车目前在中国的两个工厂生产，未来计划在美国进行更多生产。

Polestar 已经生产了两款电动性能车。Polestar 1 于 2019 年至 2021 年之间制造，是一款低容量电动性能混合动力 GT，具有碳纤维车身、609 马力、1,000 牛米和 124 公里 (WLTP) 的纯电动续航里程 – 在当时的数据表现里是所有混合动力汽车中最长的。

Polestar 2 电动性能快背车是该公司首款全电动大容量汽车。Polestar 2 车型系列包括三个型号，结合了高达 78 kWh 的长续航和标准续航电池，以及高达 300 kW / 408 hp 和 660 Nm 的双电机和单电机动力系统。

这家新势力态势的汽车制造商还将在未来三年内推出 Polestar 3 和 Polestar 4 SUV 扩大其电动汽车系列产品。而在中国，极星也将重点推进，我们拭目以待。