今年 5 月，有 13 家中国公司凭借其创新力、影响力、领导力与全球其他国家和地区的 87 家企业一同登上 2022 年世界经济论坛的技术先锋榜单，而总部位于中国香港的 FreeD Group 正是这 1/13。作为一家数字化智慧商业解决方案提供商，FreeD 通过其屡获殊荣的专业 SaaS 产品以及端到端人工智能数字和智能营销解决方案，在消费者和品牌之间创造突破障碍、以客户为中心、数据驱动的互动方式。

FreeD Group 的创始人 Abel Zhao 在旅游技术和咨询行业拥有超过 16 年的商业战略以及市场拓展经验，此前曾任职于全球旅游零售平台 Travelport 和著名旅游分销公司 Amadeus，期间也带领业务从 B2C 向 B2B2C 转型，涉足 OTA 类型的旅游电商业务。

FreeD Group 创始人 Kenneth Lee（图左）与 Abel Zhao（图右）

2020 年初新冠疫情爆发后，全球旅游业一度停滞。Abel 及其团队在短时间内盘活了手头现有资源进行转型，并成功在 2020 年 3 月底推出了电商相关的服务项目，而前期的关键客户中国移动与三星集团在其转型后也给予了重要的数据与技术支持，成为其在特殊时期转型成功的基础之一。

FreeD 注重基于生态系统的资源分享，其运作过程主要包含自上而下与自下而上两种模式，前者会和覆盖较大客户群体的各国电信公司等大型企业合作，为其提供技术性解决方案以及供应链、大数据等额外服务；后者主要与综合性及本地供应商合作，帮助其进行资源整合并连接 FreeD 后端数据库，之后投放于不同的市场。

“在后端，我们有 40 多种不同的技术与产品模块，可以根据客户的独特需求，将其进行组合并嫁接到不同的平台上”，Abel Zhao 表示，FreeD 的商业模式是向不同的平台赋能，使其成为类似 super APP 的存在。

研发成本是 SaaS 企业的一项重要支出，通常占据年收入的 20% 以上，需要以利润贡献较高的续费与增购收入支撑研发部门的费用。但与其他公司相比，FreeD 后端的数据分析系统、分销系统等应用模块在完成最初研发后，只需进行定期维护与升级，便可持续投入使用。这使得 FreeD 无需为每一个新项目重复投入研发资源，并能维持高于行业平均水平的利润率。

当下中国的电商生态已被几大巨头垄断，新创企业很难分得一杯羹；但在东南亚的印尼与泰国、中东的阿联酋与卡塔尔以及北美地区的国家，众多电商平台仍处在可公平竞争的环境中，其中也蕴含着大量的机会。

据了解，FreeD Group 目前在全球三大洲的 10 多个城市开展业务，包括为上述国家的电信、航空等不同市场的公司搭建技术系统，提供电商服务。Abel 透露，FreeD 在中东、东南亚等地的运营数据增长远快于大中华区。

如今电商 SaaS 领域创业者众多，服务范围大致覆盖了店铺管理、客户服务、数据应用、营销等领域。与一些典型的 B2B 类型的 SaaS 公司专注于某一个细分场景相比，FreeD 的优势在于其 Harmony 系统覆盖了以上各种功能，大大降低了客户的资金与学习成本；此外，凭借对用户行为数据的深度洞察，FreeD 在与不同市场的玩家合作时可以快速建立起庞大的本地市场用户画像数据库。

目前，FreeD 在全球拥有超过 200 个合作伙伴，其中包括中国移动、三星集团、宝马、LG 等行业领袖。

FreeD 曾服务于全球最大电话制造商，后者的业务覆盖了全球 150 多个国家和地区，占据了 30% 的市场份额。在服务过程中，FreeD 的产品首先被预装到这一品牌本土市场的共计 3800 多万用户的手机上，这家电话制造商还通过 FreeD 提供所有的供应链相关业务。之后，FreeD 的这款同类型产品已经开始准备在印尼等地上线，成为了市场上的标准化产品。这种成功背后的原因在于，FreeD 可以在获取了本地用户的基本数据后，通过其技术和数据处理系统快速搭建起异地市场涵盖电商、供应链在内的高效服务网络。

近日，FreeD Group 完成了 1500 万美元 B 轮融资，本轮融资由 Daiwa ACA APAC Growth LP 领投，The Musketeers Capital、华懋集团、HKSTP Corporate Venture Fund（CVF）、慧科资本和 SOSV Select Fund 等机构跟投。

本轮融资将主要用作技术研发和招聘，除了在首尔和上海办事处扩大技术团队外，FreeD 也在多伦多与新加坡建立两个新的技术中心来更好的支持海外业务发展。在亚洲站稳脚跟后，FreeD 将进军欧洲、美洲和中东市场，继续加速各行各业的数字化转型。在短期规划中，Abel 表示希望 FreeD 在未来 5 年内能快速适应市场的变化并作出相应的内部调整，在此基础上摸索上市。