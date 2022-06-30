电动汽车行业已经进入到白热化的竞争阶段，其中一个重要的对战环节，就是关于电池。宁德时代近日正式发布 CTP3.0 电池，即麒麟电池。据宁德时代方面介绍，麒麟电池的体积利用率突破 72%，能量密度可达 255Wh/kg，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量相比 4680 系统可提升 13%。

预先战胜对方，先要了解 4680 电池有什么厉害的地方。2020 年 9 月，特斯拉推出了更大、更强大的电池，称为 4680。在特斯拉，该名称传统上指的是尺寸：圆形电池的直径为 46 毫米，电池的长度为 80 毫米。新电池不仅应该提高电动汽车的续航里程和性能，而且每千瓦时更便宜，并显着降低生产投资成本。

4680 电池大幅提升了电池功率（6 倍于 2170 电池），降低了电池成本（14% 于 2170 电池），优化了散热性能、生产效率、充电速度，能量密度、循环性能有进一步的提升空间。在新的电池包设计中，用更好的方式粘合，使得结构更加紧凑。电池与车身更好的结合，可以减重 10%，可能能带来 14% 的续航增加。这一环节可以降低成本 7%。特斯拉还宣布，它希望使用内部开发的设备自己制造这些电池。

今年得州工厂生产的第一批 Model Y 搭载的正是 4680 电池，而如今搭载 4680 电池的特斯拉 4680 电池已经在美国市场开售，松下、LG 新能源、等动力电池供应商正在积极新建生产线，准备为特斯拉大规模供货。同时，三星 SDI 正在韩国天安工厂准备一条试验线，以测试将向特斯拉供应 4680 电池。

了解完对手，再看下宁德时代的 CTP3.0 电池是在哪几个方面有特色。首先，在结构上进行突破。宁德时代以精准计算与 AI 模拟仿真探索麒麟电池全生命周期应用场景的设计边界。独创底部空间共享方案，将结构防护、高压连接、热失控排气等功能模块进行智能分布，释放了 6% 的能量空间。同时，能满足底部球击等国标电池安全测试要求。

麒麟电池整合使用需求，将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一，集成为多功能弹性夹层。在夹层内搭建微米桥连接装置，灵活配合电芯呼吸进行自由伸缩，提升电芯全生命周期可靠性。而电芯与多功能弹性夹层组成的一体化能量单元，在垂直于行车方向上构建更稳固的受力结构，提高了电池包抗振动、冲击能力。

全球首创的电芯大面冷却技术，基于电芯的变化，将水冷功能置于电芯之间，使换热面积扩大四倍。电芯控温时间缩短至原来的一半，支持 5 分钟快速热启动及 10 分钟快充。并且，在极端情况时，电芯可急速降温，有效阻隔电芯间的异常热量传导。麒麟电池可实现全化学体系的热稳定、热安全，从而适配更高能量密度的材料升级。

根据官方的说法：宁德时代将系统工程思维贯彻从材料、电芯到系统结构的研发全链条。通过三大技术革新，麒麟电池可将三元电池系统能量密度提升至 255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度提升至 160Wh/kg。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比 4680 系统可以提升 13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。与 4680 电池相比，“麒麟电池” 属于方形电池，采用无模组设计，是将成百上千个电芯直接布置于箱体，省去了多个电芯组装成模组的环节。

当然，麒麟电池能否和特斯拉的 4680 在市场上进行抗争还有待观察。从技术上来说，对于潜在电动车辆车主而言，续航里程焦虑是一个很常见的因素。美国汽车协会的一项研究结论显示，仅温度这一个因素就能使续航里程减少 10-12%，而使用车内空调控制系统可使续航里程损失扩大 41%。温度因素对于电池退化情况的影响非常大，因为它会影响电池内部的化学反应。低温会减慢一切过程，同样，较高的温度也会加速反应，从而可能导致发生一些不必要的情况，使电池退化速度加快。

而麒麟电池和 4680 电池都在温度表现上进行了技术提升，但这里面有个关键的因素，电池端做了优化，在最终的车辆终端上，也要进行适配优化。这点来说，由于宁德时代是单纯的电池厂商，有所欠缺，而特斯拉则在这方面有它的经验。值得注意的是，宁德时代也加入了造车的行列中来，不过用的是合作的方式。在重庆国际车展上，由长安汽车、华为、宁德时代联合创立的高端智能电动汽车品牌阿维塔发布了智能电动汽车技术平台 CHN 及首款车型阿维塔 11。

在应用上，在麒麟电池发布后，理想汽车创始人李想转发了相关消息的微博，并称 “明年见”，疑似默认理想汽车明年推出的纯电车型将搭载麒麟电池。近日，路特斯汽车宣布，旗下首款高智能纯电 SUV 路特斯 Eletre 将搭载宁德时代麒麟电池，未来应该还会有更多的车企加入进来。

所以，在明年初，我们将会在市场上看到宁德时代和特斯来新电池的正面较量。