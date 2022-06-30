作为莱迪思 Nexus™平台的第五款和 MachXO 控制与安全 FPGA 系列的第六款器件，最新推出的 MachXO5-NX FPGA 凭借行业领先的低功耗和可靠性，通过增加逻辑和存储器资源、支持稳定的 3.3V I/O 以及差异化的安全功能集，将目标市场锁定在了服务器计算、通信、工业和汽车市场的系统监控与控制，以期实现最新一代的安全控制功能。

如何正确理解 “增强型”？

图 1 展示了 MachXO 系列的演进历程。可以看出，从 2005 年问世的 MachXO 开始，到后续的 MachXO2、MachXO3，三款产品主要还是侧重于控制功能。但 2019 年推出的 MachXO3D，由于将 “一系列跟安全相关的模块内嵌在了芯片里”，成为了行业第一颗安全控制 FPGA 芯片；2020 年的 Mach-NX 则基于 Nexus 平台打造，支持 ECC384 加密算法，属于具备 “高端加密功能” 的安全控制 FPGA。

MachXO 系列的演进历程

不难发现，MachXO3D 和 Mach-NX 这两代 FPGA 的最大价值，在于 “直接将可信根功能做到了硬件级”，从而能够在系统层面防范未经授权的固件攻击，同时也为 MachXO5-NX 的推出奠定了坚实的技术基础。

“更多逻辑和存储器资源”、“稳定的可编程 I/O”、“行业领先的安全性能” 和 “领先的低功耗和稳定性” 是 MachXO5-NX 作为 “增强型安全控制 FPGA” 的核心竞争力所在。

MachXO5-NX FPGA 结构示意图

MachXO5-NX FPGA 专门针对安全和控制管理进行了优化，拥有 25K 逻辑单元密度和更多的 DSP 模块与 ADC 模块，可提供更强大的计算和控制功能。结合 1.9Mb 嵌入式存储器和高达 9.2Mb 的专用用户闪存，最大限度地减少了对外部存储器的需求，从而减小设计电路板面积。

与密度相近的 FPGA 相比，MachXO5-NX 提供高达 2.9 倍的嵌入式存储器，高达 36 倍的专用用户闪存，轻松应对设计复杂化的趋势。同时，集成闪存支持单芯片解决方案，“避免将一些管脚的数据流暴露在外，安全性得到提高”，也支持瞬时启动操作和可靠的现场更新，以及多个配置映像。

MachXO5-NX 基于莱迪思 Nexus 平台和 FD-SOI 工艺构建，与同类 FPGA 竞品相比，该平台的功耗降低 70%，软失效率降低 100 倍，在提升可靠性的同时，简化了散热管理并降低了系统总体运营成本。

当今的 CPU 之所以强大，是因为它们使用了最先进的制程工艺，I/O 接口电压基本为 1V、1.2V 甚至更低。但是，出于成本和性能的考虑，主板上其他组件，比如传感器、风扇控制、LED 的制程工艺却相对落后，主要使用 3.3V I/O 接口，这容易导致 CPU 和其他组件之间出现脱节，无法适配，需要 FPGA 来进行不同电压间的转换和应用其他控制功能。

而 MachXO5-NX FPGA 可以应对这一挑战。该器件拥有多达 300 个通用 I/O(80% 支持 3.3V 信号)，支持快速启动 I/O 配置并提供 1.25 Gbps SGMII、默认下拉、热插拔和可编程压摆率等功能，可将 CMOS、风扇控制、传感器和开关等其他组件桥接到当今的 CPU，从而简化开发板设计。

随着安全威胁的不断增加，安全性在任何系统设计中都越来越重要。MachXO5-NX 支持 AES256 位流加密和 ECC256 位流认证，保护系统设计的完整性。安全引擎也可在运行时使用，保护系统和 FPGA 之间的数据交换。相比之下，同类 FPGA 竞品目前还不能提供运行期间的安全功能。

应对系统控制架构中的系统复杂性

如前文所述，之所以将 MachXO5-NX 称之为 “增强型安全控制 FPGA”，是因为从应用需求层面来看，当前数据中心、通信、工业控制领域中的系统控制架构正变得越来越复杂，控制单板上的芯片越来越多。另一方面，随着 CPU/SoC 采用更先进的制造工艺，I/O 接口标准越来越向低电压方向发展，而以往产品缺少对 3.3V I/O 的支持。在两种原因的共同作用下，业界迫切需要芯片商对系统的设计和集成做进一步的简化。

下图反映了以上提到的两大应用痛点，尤其是在满足系统控制架构中的系统复杂性时。

示例 1 中，左图传统单块服务器主板上有 CPU、BMC(Baseboard Management Controller) 和用于控制单板上电、电源管理和监控功能的控制 FPGA。而在右图中，则出现了 “模块化服务器主板” 和 “DC-SCM” 两部分，中间通过接口相连。

MachXO5-NX FPGA 满足系统控制架构的需求

请注意 “DC-SCM”(Datacenter-ready Secure Control Module) 这一关键词。它是开放计算项目 (OCP) 硬件管理项目的一个子项目，提供了将常见的服务器管理、安全和控制功能从主板转移到标准尺寸模块 (CFM) 的指南。

DC-SCM 架构定义了与 CPU 板互操作的输入/输出端口。DC-SCM 服务器在 HPM(主机处理器模块) 板上只有基本的中央计算元件 (CPU)、高速存储器和 I/O 连接器，其他所有组件均在模块化 DC-SCM(安全、控制、管理) 板上。

这种设计带来的好处是多样的，例如 DC-SCM 能轻松实现 CPU/存储器的设计和部署，因为管理、安全和控制功能都独立于 CPU/存储器板的开发； DC-SCM 使用开源模块化方法，采用高速互连 (PCIe) 等通用接口，轻松实现互操作性；安全控制模块的功能相对独立，使得系统管理和安全性能不断发展且独立于 CPU 的更新换代。

但在这样的模块化设计过程中，研究人员不仅需要考虑 DC-SCM 的三个关键功能：LTPI(管理功能)、安全 (动态、实时、端到端的保护) 和控制 (可编程系统控制)，还需要考虑如何尽可能的在单芯片上实现，以降低 TOC 总拥有成本和功耗。

值得庆幸的是，莱迪思非常重视 DC-SCM，拥有一系列支持 DC-SCM、可信根和用户电源控制逻辑的 FPGA 产品，以及经过充分验证的 DC-SCM 参考设计，可供更广泛的 DC-SCM 客户和电路板设计人员使用，帮助他们轻松实现 DC-SCM。同时，莱迪思紧密集成的解决方案可以为电路板设计人员提供统一的单个 FPGA 解决方案，而无需针对 LTPI、安全和控制提出不同的解决方案组合，提高了性能，降低了功耗，且在电路板上占用很小的空间。

安全方面，莱迪思 SupplyGuard™为每个客户分配唯一的订购部件编号。这些编号对应锁定莱迪思 FPGA 的加密凭证，并将平台可信根保护扩展到从 IC 制造到产品最终报废的全供应链流程。这样一来，OEM 或 ODM 无需特殊的高度安全的编程设备、流程或设施，就能够防止过度制造、克隆、伪造和未经授权的硬件修改，并在整个供应链中追踪器件。而外部 IC 的验证凭证作为客户加密配置位流的一部分被编程到莱迪思器件中，这可以在工厂编程期间将系统中莱迪思 FPGA 的加密所有权安全地转移给客户。

此外，莱迪思还针对三个关键的 DC-SCM 功能提供了一个包括 GUI 和非 GUI 工具的框架，系统架构师和电路板设计人员可以从下拉列表中轻松实现特性。集成设计工具则可以在一个面板视图中为架构师/设计师提供中整个解决方案，实现 DC-SCM 的三大特性。

结语

持续三年之久的新冠疫情大大加速了全球的数字化进程，那些拥有超大规模数据中心的多功能云服务公司被迫快速扩展能力，以满足新的、更复杂的系统控制架构和计算需求，这种复杂性和不断增长的需求则需要简化系统设计并集成安全可靠的器件。

作为一种理想的低功耗解决方案，莱迪思 MachXO5-NX 显然能够满足当今控制架构日益增长的计算需求。而更深层的意义在于，MachXO5-NX FPGA 的推出，表明莱迪思正在安全控制 FPGA 市场持续投入，增强系统监控和控制能力。