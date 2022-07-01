日前，记者在一些技术圈社区看到，蚂蚁链悄然上线 “开发者实验室”，而这家公司的官网也可以看到相关介绍——开发者实验室向区块链开发者提供链上真实环境体验，开发者可以学习实践，并掌握各类特征性合约的开发技能。

蚂蚁区块链属于联盟链，此次向技术圈开放公开免费使用的链，此举引发圈内猜测，是否蚂蚁在区块链技术方面有一些想法变化。还有业内人士猜测，web3 赛道持续火爆，区块链被看作 web3 的核心支撑技术，蚂蚁链此举是否暗示将押注 web3，并建立技术生态。

对此，有接近蚂蚁链人士表示，并没有外界猜测那么多背景，开发者实验室是蚂蚁链的 “技术体验站”，有多款技术工具直接面向开发者开放，如支撑多款生产级的区块链应用框架 ChainStack、DApp 研发平台 Workbench、专业集成开发环境 AntchainStudio 等。

有业内人士体验后表示，目前该平台门槛不高，即使是初学者，也可以快速搭建一个区块链应用。

蚂蚁链是蚂蚁集团旗下区块链平台，据其官网，蚂蚁链能够支持 10 亿账户规模和每日 10 亿交易量。蚂蚁链已公布的全球区块链授权数量超过 4000 件，位居全球第一，其中底层基础技术占比超 60%。