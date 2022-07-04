7 月 4 日，在华为夏季旗舰新品发布会上，AITO 品牌正式推出了旗下第二款产品——豪华智慧大型电动 SUV AITO 问界 M7。在华为深度赋能下，问界 M7 搭载 HUAWEI DriveONE 纯电驱增程平台，带来 6 座大空间、AITO 零重力座椅和全新升级的 HarmonyOS 智能座舱。问界 M7 全国建议零售价为 31.98-37.98 万元，将满足家庭和商务用户对于高品质出行的追求，让大型豪华 SUV 进入智能时代。

华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东表示：“在华为和赛力斯发挥各自优势共同赋能下，AITO 品牌创造了新品牌单车型最快交付破万的记录，6 月份单月大定破万再创新高，已经成为成长最快的智能电动汽车品牌。随着问界 M7 的到来，将有更多人体验到 AITO 带来的全新智慧出行体验。”

经典家族化设计 重新定义六座大空间

问界 M7 车身延续了 AITO 品牌家族化设计语言，标志性的六边形格栅及鹰翼贯穿式尾灯极具品牌辨识度，专属投射迎宾灯则呈现满满的仪式感。内饰则体现出以人为本的极简设计风格，10.25 英寸的曲面全液晶仪表盘和 15.6 英寸 2K HDR 中控大屏带来了更多的科技感，超纤麂皮、樱桃木质纹理、晶钻挡把等细节处则彰显匠心情怀。问界 M7 全系提供六款车身颜色、四款内饰颜色，满足不同用户个性化选择。

作为一款标准的大型 SUV，问界 M7 车长达 5020mm，轴距为 2820mm，让全尺寸空间与轿跑操控感可以兼得。独创的六合一增程器动力总成让乘员舱前向空间得到拓展，使纵向长度达 2605mm，空间转化率达到 92.4%，用更少的 “公摊” 把更多空间留给用户，重新定义六座大空间。分段式全景天窗带电动遮阳帘，实现百分百遮光率，营造私享空间。此外，问界 M7 全车拥有 14 处 23 个储物空间，像随身的文件、女士的手提包都能便捷地找到合适的收纳空间，让生活多一分优雅。

业界首个商用零重力座椅 超越豪华 MPV 的体验

问界 M7 以人性化科技满足用户对于舒适出行的追求，带来超越豪华 MPV 的体验。后排座椅靠背支持六档至多 33 度调节，并配备独立音响、空调出风口、照明灯等配置，让出行没有将就。业界首个商用的 AITO 零重力座椅采用零压感知人体工学设计，打造压力分布超均匀的座椅靠背坐垫，比平躺的座椅可以更有效缓解身心压力与疲惫；用户语音或者一键打开即可实现最舒适的零重力坐姿。结合全新的小憩模式，能够快速切换独享休息空间，静心享受车内的每一份空间、每一份时间。

问界 M7 车内每一个细节都从用户需求打造，采用三面双层隔音玻璃，配合主动降噪、整车密闭性防护、多层底盘隔震等静音技术，打造音乐厅级的静谧空间，无论紧急的视频会议抑或是家人的休闲时光都不会被车外环境干扰。可调光柔光化妆镜、双 40W 无线快充、RGB 128 色 AI 律动无级变色氛围灯、ICAS 智能清洁座舱系统等设计集便捷和科技于一身，让舒适出行触手可及。

手机生态上车 智能座舱再次进化

备受好评的 HarmonyOS 智能座舱再次进化，新增的超级桌面功能让手机应用直达问界 M7 车机，用户可以通过大屏操作手机应用，软件界面会根据屏幕自适应，方便利用大屏编辑微信文档或利用车载摄像头拍摄手机 Vlog。更配备车载家庭 KTV、高品质音视频、沉浸式游戏模式以及 19 单元 HUAWEI SOUND 音响，与家人畅享欢乐瞬间。首创的车机多任务中心可以快速切换不同应用，在导航、音乐、游戏等界面之间便捷切换。

HarmonyOS 智能座舱继承了华为终端卓越的流畅体验，赋予问界 M7 便捷的多设备互联能力。Petal Maps 导航常用常新，能够在不同设备间无缝流转，一键同步位置信息，让你爱上车机导航。语音助手小艺拥有智能四音区精准识别，可见即可说，听得懂多种常用场景，比如后排乘客说 “我冷了”，车辆将自动调整后排出风口温度。问界 M7 连接起生活不同场景，让工作与家庭尽在掌握。

兼具舒适与操控 超可靠安全出行体验

问界 M7 搭载 HUAWEI DriveONE 纯电驱增程平台，专为增程系统打造的 1.5T 四缸增程器 3.0，一升油可发 3.13 度电。城市通勤用电，CLTC 的纯电续航可达 200 公里以上；远途自驾时，CLTC 工况续航可达 1220 公里，百公里油耗低至 5.8L，告别里程焦虑。V2L 外放电功能支持电烤炉等大功率电器，更是精致露营活动的标配。双电机四驱系统综合最大输出功率 330kW，百公里加速 4.8s，配合精心调校的全铝合金底盘和适宜的轴距设计，将舒适性与运动性完美统一，带来行云流水般的驾驶感受。

AITO 始终注重用户出行安全，问界 M7 按照最新的 2021 版 C-NCAP 五星安全标准设计，用丰富的主被动安全配置为每一次出行保驾护航。电池组拥有隔热、主动降温、防爆等多重防护，避免发生热失控；行业领先的电池 VHR 技术支持实时预警、AI 学习和云-端-服务协同防护，犹如可靠的管家为电池提供全天候保护。

高品质服务体验 站稳高端 SUV 市场

在创下新品牌单车型销量最快破万记录之后，问界 M5 又实现单月大定数量破万，已经稳稳占据高端 SUV 市场。AITO 的服务网络也日趋完善，目前充电网络支持全国 300+城市共 18 万+公共充电桩，此外全国范围已有 600+华为门店可以进行产品的体验及试驾，以及覆盖 109+城市的 122+家 AITO 用户中心，为用户提供高品质的服务体验。

作为 AITO 品牌进阶之作，问界 M7 拥有更大的空间、更舒适的座舱和更智能的体验，是随心驾驭的家庭之选，极致舒适的商务之作。7 月 4 日起，问界 M7 将陆续在全国 150+城市 600+华为门店进行真车展示，7 月 23 日起正式开启试驾。消费者可通过华为商城、华为体验店、我的华为 APP 以及 AITO 官网、AITO 用户中心、AITO APP 进行预约预定。首批预定问界 M7 车主有专享好礼，还有 HUAWEI Card 车主权益与服务，尽享尊崇用车体验。