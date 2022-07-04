根据 Counterpoint Research 的 Market Pulse Service（手机销量月度报告）发布的数据，2022 年 5 月全球智能手机市场销量环比下降 4%，同比下降 10%，至 9600 万部。这是连续第二个月环比下降和连续第 11 个月同比下降。

即使在 2020 年第一波 COVID-19 浪潮之后出现了 “V” 形复苏，智能手机市场仍然没有达到疫情前的水平。2021 年，智能手机市场受到供应限制和新冠疫情持续的影响。2022 年，零部件短缺的问题虽未完全解决，但已趋于稳定。然而，由于通货膨胀、中国经济放缓和俄乌冲突等多种因素，智能手机市场正在受到需求下滑的打击。

2022 年 5 月全球智能手机销量

研究总监 Tarun Pathak 在评论通胀压力时表示：“对智能手机的需求是由换机需求驱动的，尤其在发达经济体，这使得购买手机成为一种自由度很大的消费行为。通胀压力导致全球消费者情绪悲观，人们推迟购买非必需品，这也包括了智能手机。同时美元的走强也对新兴经济体造成了伤害。一部分消费者可能会等到季节性促销时再购买以降低消费压力。“

高级分析师 Varun Mishra 在评论中国市场和俄乌冲突时表示：“中国的城市管控和长期经济放缓一直在降低国内需求并对全球供应链造成负面影响。5 月份中国智能手机市场随着封锁的放松而环比略有回升，但仍比 2021 年 5 月低 17%。因此可能需要为中国智能手机市场定义一个新的基准市场规模。除此之外，俄乌冲突造成的不确定性正在损害东欧的需求。似乎没有一家手机品牌厂商能够避免这些因素对市场需求造成的负面影响。”

另外，低需求还会导致库存堆积，出货量下降和智能手机制造商订单减少。在 2022 年下半年情况有所改善之前，就销售而言，今年受影响最严重的将会是第二季度。

根据 Counterpoint 宏观指数，预计负面影响将持续整个夏季，但下半年会逐渐好转，主要是由于中国形势趋于正常化、科技供应链供需平衡持续改善以及宏观经济向好（如果通胀在年中达到顶峰然后回落）。6 月也标志着多个地区促销活动的开始，例如中国的 618、8 月的返校季、印度的排灯节以及随之而至的圣诞节和新年。它还将标志着新的三星 Galaxy Fold 系列和 iPhone 14 系列等值得注意的发布，这有助于一些需求的复燃。