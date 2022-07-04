2022 年 7 月 4 日，华为举办 nova10 系列及全场景新品夏季发布会，带来 nova10 系列、AITO 问界 M7 智能汽车、华为全屋智能 2.0、HUAWEI P50 Pocket 新色版本、华为儿童手表 4 Pro 深海奇幻款和大圣英雄款、HUAWEI WATCH FIT 2、华为随行 WiFi 3 Pro 等华为智慧生活全场景新品，持续构建万物智联的全场景生态。

2022 年 7 月 2 日，华为正式发布全新品牌：华为影像 XMAGE。凭借持续的研发投入和技术积累，华为在影像能力上已经自成一派，并持续引领行业创新。华为终端 BG 首席运营官何刚表示，“华为影像 XMAGE，将是华为移动影像的专属标识，宣告着我们在影像领域的领先与成熟，也将代表我们的持续突破与承诺。”

华为 nova10 系列：重构前置影像体验

nova 系列手机代表了华为影像在前置影像领域的最高水准，一直引领行业自拍影像的科技创新。华为 nova10 系列不仅继承了华为 nova 系列的美学和影像基因，更是在外观、影像技术和使用体验上带来了多方位的突破性升级。

华为 nova10 系列延续了家族式的设计语言，强化了星耀环设计，全新的 10 号色后盖采用星耀工艺，选取具有高级感的银色作为主色调，与金色的星耀环、星耀标巧妙融合，金银双色呈现出精致的轻奢感。纤薄机身搭配超窄边框，在平衡性能的同时，也打磨出舒适的手感。

华为 nova10 Pro 搭载业界首发的前置 6000 万全焦段追焦双摄，其中前置超广角镜头拥有业界最高的 6000 万像素，搭载 100 度超广角，1/2.61 英寸大底，支持 4K 画质。出色的解析力和感光能力，为前置拍摄精致的人像大片打下坚实基础。华为 nova10 Pro 前置还配备了业界首发的人像特写镜头，支持 2 倍光学变焦，最高支持 5 倍数字变焦，配合前置超广角镜头，实现 0.7x~5x 超大变焦范围，带来全焦段最符合人眼自然感受的绝佳前置拍摄体验。

此外，华为 nova10 Pro 拥有业界首发的前置 QPD 全像素精准对焦技术，相比普通的 PD 对焦，QPD 全像素精准对焦会调用所有像素参与对焦，实现 100% 的对焦密度，无需对 PD 点额外进行亮度补偿，大幅提升对焦综合性能，不惧暗光对焦。在闭环马达和双 AF 自动对焦能力加持下，面对不同亮度环境，不同复杂纹理场景，不同距离和姿态，华为 nova10 Pro 都可实现快速精准对焦。在以上前置影像功能的加持下，华为 nova10 系列成为名副其实的前置影像巅峰之作。

后置影像方面，华为 nova10 全系配备 5000 万 RYYB 超感知影像单元，主摄采用华为旗舰级 RYYB 超感光滤色阵列，相比普通传感器增加 40% 进光量，并且支持 QPD 全像素精准对焦和零延迟快门技术，在暗光环境下也能带来理想的拍摄效果，也支持快速抓拍，捕捉刹那即逝的影像。

AITO 品牌第二款车型问界 M7 发布 刷新 6 座大型 SUV 豪华新高度

AITO 品牌正式推出了旗下第二款产品——豪华智慧大型电动 SUV AITO 问界 M7，搭载 HUAWEI DriveONE 纯电驱增程平台，带来 6 座大空间、AITO 零重力座椅和全新升级的 HarmonyOS 智能座舱。新车预售价为 31.98-37.98 万元，将满足家庭和商务用户对于高品质出行的追求，是随心驾驭的家庭之选，舒适的商务之作。

问界 M7 外观延续了 AITO 品牌家族化设计语言，外观尽显大气豪华美学，内饰采用以人为本的极简设计风格，共提供六款车身颜色、四款内饰颜色，满足不同用户个性化选择。作为一款标准的大型 SUV，问界 M7 提供了可媲美豪华 MPV 的舒适空间体验。业界首款商用 AITO 零重力座椅采用零压感知人体工学专利设计，打造压力分布均匀的座椅靠背坐垫，用户语音或者一键打开即可实现膝盖和心脏在同一水平线上更舒适的零重力坐姿，配合座椅按摩功能带来极致享受。音乐厅般静谧空间、专属柔光化妆镜、双 40W 无线充电等配置都让舒适与便捷触手可及。

备受好评的 HarmonyOS 智能座舱再次进化，新增的超级桌面功能让手机应用直达问界 M7 车机。车载家庭 KTV、沉浸式游戏模式配合 19 扬声器 HUAWEI SOUND 音响，带来视听娱乐体验。在 HarmonyOS 智能生态的赋能下，问界 M7 可以与部分手机、智能家居、智能手表等设备无缝互联，连接起生活的不同场景，让工作与家庭尽在掌握。

问界 M7 搭载的 HUAWEI DriveONE 纯电驱增程平台独创 6 合 1 增程器动力总成，CLTC 工况续航最高可达 1220 公里，拥有 “可油可电” 的便捷。双电机四驱系统综合最大输出功率 330kW，百公里加速最快 4.8s，配合精心调校的全铝合金底盘和适宜的轴距设计，将舒适性与运动性完美统一。

此外，AITO 对用户出行安全也尤为重视，问界 M7 按照五星安全标准设计，通过丰富的主被动安全配置为每一次出行保驾护航。电池组拥有隔热、主动降温、防爆等多重防护，行业领先的电池 VHR 技术支持实时预警、AI 学习和云-端-服务协同防护，为车辆提供全天候保护。

华为 P50 Pocket 新色上市 光感与质感的双面律动 科技美学全新升级

华为 P50 pocket 持续突破美学新高度，再次创新，继鎏光金、晶钻白、曜石黑之后，带来两款全新配色：云锦白和天青蓝。通过独特的时尚拼接设计，将高档亲肤素皮与亮泽镜面质感玻璃两种完全不同的材质进行双面拼接， 一面质感、一面光感。呈现出别具一格的质感之美，向用户传递出 “美不止一面” 的理念。

基于超光谱解析能力，华为 P50 Pocket 支持环境紫外线检测，能识别当前环境下紫外线强度，并可以提出相应防晒建议，与智能防晒检测、专业 AI 测肤一同为美丽护航。其次，新发售的华为 P50 Pocket 还升级支持镜像智拍功能，拍摄时内屏和外屏同时显示取景画面，拍摄者和被拍者都能预览拍摄效果，带来丰富便捷的拍摄体验。华为 P50 Pocket 智慧外屏带来更丰富的音频、出行服务和智慧生活体验，消费者可以享受更丰富便捷的服务。

HUAWEI WATCH FIT 2、华为儿童手表4 Pro 更智慧多元的使用体验

全新发布的华为 WATCH FIT 2 配备 1.74 英寸高清焕彩全面屏，支持蓝牙通话和音乐畅听，新增热身、拉伸、久坐唤醒等有声健身动画，支持飞盘、滑板等 97 种运动模式，充分满足年轻用户的新潮运动需求；搭载 HarmonyOS 2.1 系统，带来更智慧多元的使用体验。华为儿童手表 4 Pro 也迎来升级，联名国漫《西游记之大圣归来》与《深海》，九重 AI 定位及全天候精准记录足迹，陪伴孩子安心成长。

华为全屋智能再升级 打造空间交互里程碑

此次发布会还带来了新一代华为全屋智能，包括空间交互体验 2.0 以及全新的后装解决方案。在交互方面，这次桌面中控屏的加入可谓丰富了智能中控屏家族，帮助消费者实现可墙可桌随处掌控，华为全屋智能交互方式再次进化；全新的 UX 界面设计可实现子空间、子系统、子场景的分类收纳及系统的分层交互，并带来了创新的可视可说、超级快控交互体验，提升用户对全屋的控制效率和操控体验。全新后装解决方案，可以覆盖后装多户型，不仅免去布线与破墙的烦恼，同时支持一键批量配网和场景导入，让消费者实现极速焕新，最快当天装当天用。目前已有众多知名品牌的丰富单品可接入华为全屋智能。在价格方面，新一代华为全屋智能套系售价 19999 元起，用户可登录浏览器搜索 “华为全屋智能”，进入华为官网或拨打 950800 接入人工坐席预约进店体验，还可以通过华为商城、智慧生活、我的华为等 App 渠道预约体验。

华为随行WiFi 3 Pro

华为最新发布的华为随行 WiFi 3 Pro，支持全网通，插上一张 SIM 卡即可上网，最高下行速率可达 300Mbps，并且配备 3000mAh 大电池，可达 12h 超长续航！7 月 4 日至 7 月 13 日预订立享 30 元优惠，立即购机还限量送天际通 2000G 超大流量（使用有效期一个月）名额有限，先到先得！高网速、长续航、大流量，随时随地畅快上网，好流量随心用！

如今，大众消费者对各类智能产品的认知度日益提升，智慧生活的理念在我们生活的各个场景中不断落地。从此刻面向未来，华为将在 1+8+N 全场景战略下不断前行，为消费者和合作伙伴带来更具智慧性、持续性、高质量的产品和服务。