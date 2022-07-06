2022 年第二季度，全球新冠疫情反复、俄乌战争局势仍紧张，致消费端需求疲软、通胀高企，全球显示驱动芯片价格也出现下降拐点。根据 CINNO Research 数据显示，2022 年第二季度全球显示面板驱动芯片 DDIC 价格降幅约在 2-8%，第三季度价格降幅或将继续扩大至 4-15%。
CINNO Research 简评
- 全球智能机市场低迷，近期 LCD 智能机面板价格跌幅超预期，进一步加速智能机 DDIC 价格下跌，其中 5 月 LCD 智能机 DDIC 价格降幅约达 8%；
- 在通胀高企以及宅经济降温等因素影响下，TV、Notebook 与 Monitor 市场需求面临收缩；其中，TV 品牌大厂砍单，TV 面板价格跌至历史低点，中大尺寸面板 DDIC 价格承压，第二季度 DDIC 价格下降约 2%，但降幅将低于智能机应用；
- 目前消费类市场供需关系出现改变，标准品库存水位居高不下，根据 CINNO Research 数据显示，第一季度国内消费类 IC 设计公司平均库存周转天数增至 201 天，IC 设计厂商面临砍单压力，DDIC 受负面影响较大，第三季度旺季或将不旺；
- 近期三星宣布停止向 TV、Monitor、智能机等各项零组件拉货，全球驱动芯片大厂奇景光电也率先宣布下修第二季度营收目标，DDIC 厂商盈利能力或将面临挑战；
- CINNO Research 认为，2022 年全球驱动芯片订单或将出现整体下滑，下半年 DDIC 价格面临更大降价压力，第三季度各类应用 DDIC 价格环比降幅预计将在 4-15%。