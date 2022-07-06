2022 年第二季度，全球新冠疫情反复、俄乌战争局势仍紧张，致消费端需求疲软、通胀高企，全球显示驱动芯片价格也出现下降拐点。根据 CINNO Research 数据显示，2022 年第二季度全球显示面板驱动芯片 DDIC 价格降幅约在 2-8%，第三季度价格降幅或将继续扩大至 4-15%。

CINNO Research 简评