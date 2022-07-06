近日，社交平台 Soul 正式向港交所递交了招股书，据披露，这个新型开放式社交 App 在 2021 年月活跃用户达到 3160 万人，同比增长 51.6%，平均日活用户数为 930 万人，同比增长 55.8%。其率先在国内提出社交元宇宙概念，也引发了各界的关注。

自去年下半年持续风靡创投圈至今，元宇宙就像一剂强劲持久的肾上腺素主导着产业方与投资机构的激情。第三方数据显示，在新风口尚未出现的 2022 年，元宇宙已吸引了 70 多笔投融资，而在元宇宙众多细分赛道之中，社交是最贴近用户日常生活的场景。

盘古智库高级研究员江瀚日前在接收媒体采访时也表示，社交应用一定是元宇宙最容易落地，也是最容易发展的应用状态。Soul 主打 “元宇宙” 社交是具有影响力与市场发展潜质，只要能够把整个市场的发展能力逐渐树立起来，用户黏性和用户体验逐渐完善，“元宇宙” 社交依然有许多发展可能。

在已经问世的各类元宇宙应用中，Soul 也被清华大学发布的《元宇宙发展研究报告 2.0 版》视为 “目前最接近元宇宙定义的手机应用”。最近，Soul 发布了其自研技术创新的最新成果——NAWA Engine，Soul 可以基于 Soul 的核心算法能力，以优越的技术方案定制化地用户打造拥有自己印记和风格的元宇宙形象及特效。

而这只是 Soul 发力元宇宙基础设施建设的一个缩影，除此之外，Soul 还通过技术手段搭建用户保护屏障，与用户共建安全、有趣的社交元宇宙。

AI 匹配孵化社交元宇宙雏形

Soul 既是元宇宙时代的先行者，也是社交元宇宙的探路者。

“耳机”、“目镜”、“终端”、“虚拟分身”、“平行世界”、“虚拟空间”…… 虽然在 1992 年的科幻小说中就已经有了对于元宇宙的大致描述，但直到 2021 年，学界才掀起对元宇宙的正式讨论乃至更细致的分析解读，在一些公认的观点中，社会属性是元宇宙存在的重要基础——元宇宙需要为用户提供一个社交场所，使用户能在其中进行互动、补充甚至取代现实生活中的社交。此外，AI（人工智能技术）也是元宇宙重要的支撑技术之一，它赋能了元宇宙的模态运转加速，对于元宇宙世界的最终形态和融合起着决定性作用。

Soul 的诞生源自其创始人张璐自己的社交体验：她发现市面上缺少一款让用户无压力地自由表达、发布生活日常和感受，并收到即时、有质量的共鸣的产品。

早期的 Soul 探索从发布内容和匹配聊天这两个相辅相成的维度，去满足 Z 世代消除孤独、获取幸福感的需求，而这也构成了 Soul 这个产品最底层的逻辑。

而在 Soul 正式上线前的 2015 年，其创始团队就提出利用灵魂匹配、情感机器人等技术构建新型社交关系。其中，灵魂匹配指向了深度社交关系，情感机器人则是利用人工智能技术赋予计算机或机器人以人类式的情感，使之具有表达、识别和理解喜乐哀怒，模仿、延伸和扩展人的情感的能力。这两点都与几年后才被加以具体阐释的元宇宙概念和内涵不谋而合。

作为基于兴趣图谱建立关系的 Z 世代社交平台，Soul 上线不久，便开始通过基于用户画像的定制化智能推荐系统——这是一种基于 Soul 用户站内全场景画像的智能推荐系统，它利用数据与算法优势，持续挖掘有效特征，通过算法方式提高用户在内容方向的消费和互动体验，提高用户建立关系的效率和质量。

由于 Soul 站内有推荐广场、匹配、群聊等多元业务场景，这些不同、多元的场景形成了联动效应，积累了海量用户行为数据，是独特的、有行业壁垒的数据资产。而用 AI 实现人与人之间的连接，也成为了 Soul 技术创新的起点。

自研引擎为社交元宇宙筑基

在 Soul 的匹配体系下，“不看脸” 的兴趣社交路线一直是这个新型开放式社交平台所倡导的，也正是在去除真人头像压力下，Soul 的捏脸功能在不断迭代中越来越受到用户欢迎。

事实上，虚拟形象也被认为是进入元宇宙的第一步。身份、朋友、沉浸感，低延迟、多元化、随地和经济系统以及文明是定义元宇宙的八大要素。而身份是其中最为基础性的要素，虚拟形象作为用户现实身份的数字孪生，其感知、存在和交往状态决定了它是凝聚虚拟社群、积淀社会文明的社交入口。

用户渴望依据自身需求定制虚拟形象和人设，并经由这一虚拟化身进入元宇宙场景之中，体验与现实生活中不一样的人生。为此，Soul 决心用自研技术构建具备更高自由度和差异性的解决方案，为用户带来更好的虚拟形象塑造体验。

在 20 多位技术人员和 10 多位美术设计人员组成的项目团队历时 1 年多的研发后，Soul 在今年正式发布了自研引擎 NAWA Engine。NAWA 取自中国古代神话中 “女娲造人” 的典故，与 Soul 的捏脸功能有着异曲同工之处。它是一个集 AI、渲染与图像处理于一体的集成化 SDK，可输出包含 Avatar 表情驱动、美妆美颜、卡通化等十余种图像处理与 2/3D 渲染能力，同时开发了匹配的编辑器，可进行个性化生产。

NAWA 引擎是 Soul 从自研技术和美术设计能力层面迈向元宇宙的一大步，标志着Soul 的3D Avatar 技术步入了国内的第一梯队——它大大丰富了表情识别的维度，提供了更细腻的渲染、更自然的素材组合，并高度优化了整体帧率。

研发团队表示，NAWA 引擎的重要性不止在于其强大的功能，更是作为 Soul 构建元宇宙技术的一个底座。未来 Soul 将会围绕着 NAWA 构建整个基于人、事以及场景、交互的一体化解决方案，融入其元宇宙的业务构想之中，与用户共创共建。

比如，用户可通过由 NAWA 所驱动的更加精细的捏脸系统制作原创虚拟头像，将其放在头像商城中供其他用户购买，这也可以形成 Soul 元宇宙生态中的一个闭环——创作者经济模式，使用户在虚拟世界里也可体验现实世界的经济系统中赚钱、消费的感觉。

三重风控体系守护元宇宙生态

为给用户带来沉浸式的交互式体验，集成了多种技术的元宇宙可能面临更加突出、多元的安全隐患。随着元宇宙相关技术的不断发展，网络攻击、数据和隐私问题乃至洗钱、诈骗等各种风险也接踵而来。

构建元宇宙的路上，Soul 也通过技术营造安全温暖的社交元宇宙生态。

成立之初，Soul 便意识到反诈工作的重要性。如今，Soul已形成了以反诈风控机制、用户反诈教育提醒与外部联合防控三位一体的反诈体系。

Soul 的自研风控机制可在不同应用场景与环节对用户异常行为进行建模监测，在疑似风险用户与 “易受害体质” 用户之间建立防火墙。结合人工与机器双重策略拦截风险内容，Soul 在注册、登录等各个环节强化文本、语音、图像和视频等媒介信息识别，对异常账号进行实时识别和封锁。Soul 还在多个渠道收集引流平台链接、App 包信息、云手机操控方式等不同层面信息、技术，采用 “红蓝军” 攻防演练方式，提高其自主风控防控技术。

Soul 还通过加强反诈知识科普帮助用户提升安全防范意识，包括防骗知识小问答、通知栏的 “网络诈骗小贴士” 提醒等。Soul 会向新用户推送《星球防诈骗指南》，以图文和案例的形式宣传防诈骗知识。此外，Soul 还会设置防诈骗宣传与帮助账号，定期对违规账号进行封禁处罚公示，介绍各类典型诈骗案例，并提供反诈骗咨询等。

群防群治永远是互联网反诈最有效的途径之一，Soul 联合了多方外部力量对黑灰产进行联合整治，有力阻断了不法分子在平台之间导流的链条。通过与权威机关联动，Soul 实现了预警、劝阻、黑库、情报等能力共享和协同打击。

源于用户、以始为终的技术进阶路

技术层面的投入和积累是 Soul 构建社交元宇宙的一大优势。

Soul 在研发体系的建设上持续进行投入。数据显示，Soul 技术及开发开支从 2019 年的人民币 97.3 百万元增至 2020 年的人民币 187.2 百万元 1，并进一步增至 2021 年的人民币 414.9 万元。

在元宇宙基础方面，Soul 基于现有终端技术，持续投入 3D 相关的图形渲染和互动技术，加强类似视觉相关的 AR 感知的算法建设；同时，积极拥抱新型的、终端的生态技术，用新的形态解决现在业务场景的问题。

Soul 将助力业务发展的技术创新思路贯穿始终。技术发展的早期阶段，Soul 通过即时匹配互动、内容分发等功能相对全面的基础技术体系构建稳定性；第二阶段，Soul 完整研发和上线了推荐系统 1.0、IM 技术体系、大数据存算技术等核心技术能力建设；第三阶段，Soul 开始投入资源重点发展 AI 能力，此外，高性能的群聊技术体系和音视频图形图像处理能力也在业务中大量实践和提升。

现阶段，Soul 主要通过 AI 底层技术驱动各业务形态继续提高，构建和实现了高水准的视觉交互技术能力。另外，游戏技术和音视频算法合成及驱动技术的发展落地，都在为元宇宙的各项能力和应用打造技术基石。

不难看出，用户是Soul 开展技术创新的源头，平台与用户之间的关系终究是相辅相成的。

正因为用户需要自由表达的渠道、默契沟通的对象、温暖陪伴的场所，才有了 3D 滤镜、脸基尼等基于 AR 技术的功能实现以及 1V1 语音、多对多视频、游戏等多种社交玩法场景的搭建。

Soul 为其用户提供了完整的社交链路，实现了从表达自我、建立关系、维系关系、沉淀关系的社交闭环，其创新玩法能够不断吸引年轻人加入其中，实现良好的用户留存和粘性。而日益提升的关系密度和用户互动率也让 Soul 的推荐机制不断进步，用户在平台上认识志同道合的朋友更为轻松，实现了更深入的互动和关系沉淀。