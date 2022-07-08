根据 TrendForce 集邦咨询最近发布的 Micro LED 研究报告，在众多的 Micro LED 显示应用领域中，Micro LED 微型显示器将是接续大型显示器发展的新型高阶产品，预估至 2026 年 Micro LED AR 智慧眼镜显示器芯片产值为 4100 万美元。而 2025 至 2026 仅一年的时间产值有大幅成长的原因，主要来自于红光芯片、激光转移、晶圆结合及全彩化等技术逐渐成熟，可提高良率及降低生产成本。

TrendForce 集邦咨询表示，Micro LED AR 智慧眼镜现状因全彩化技术的瓶颈而以单色显示为主，仅能展现基本的显示信息功能，包括信息提示、导航、翻译以及提词器等。而未来全彩化技术成熟后，将首先应用在特殊领域如医疗手术或检测仪器、工厂的环境监控或检修工具、军事用途等，当技术再精进，成本价格降至可商品化的阶段时，才有机会在消费性的全彩显示产品上应用。

TrendForce 集邦咨询表示，理想中的穿透式智慧眼镜其显示器必须符合以下三大条件，首先在量与体积控制方面，为了尽可能减轻眼镜的穿戴负担，对应到显示光引擎的尺寸大小约在 1 英寸以下；其次是内容辨识度要求方面，显示器亮度规格至少必要达到 4000 nits 以上，以确保不受天气或场地等外在环境影响；最后则是分辨率至少须达 3000 PPI 以上，才能让投影放大的画面能够清晰阅读。

然而，能同时满足上述微型显示器严苛要求的技术并不多，呼声最高的莫过于同属自发光技术的 Micro LED 和 Micro OLED，但 Micro LED 目前处于 AR 应用技术发展初期，仍有挑战待克服。由于分辨率的需求大幅提升，画素增加的同时势必同步进行芯片的微缩，在 Micro LED 尺寸至少需要缩小到 5µm 以下的情境下，磊晶制程因波长均匀性问题将影响良率。

其次，更小的芯片也让红光芯片的外部量子效率（EQE）的问题浮上台面，进而影响全彩化的发光效率，将面临仅能显示单一颜色的挑战。第三，虽然全彩化的问题可以透过蓝光芯片搭配量子点技术予以克服，但现阶段量子点技术应用在 Micro LED 制程上仍有不少技术瓶颈尚待突破。

第四，在 Micro LED 芯片与 CMOS 背板以晶圆片对接方式作业，若以激光转移方式将 RGB 芯片转移至背板上，当激光转移区域的能量控制不均匀时，将影响 Micro LED 芯片的转移良率。最后，如何快速的检测背板上 Micro LED 微型显示器光引擎的电性及旋光性，以及维修检测后的坏点，也是影响制程与成本的关键因素。

TrendForce 集邦咨询表示，虽然 Micro LED 应用在 AR 智能眼镜需克服的障碍仍多，在全彩化技术发展与量产时程相对落后于 Micro OLED，但 Micro LED 在对比度、反应性、寿命、省电等诸多规格表现上仍优于 Micro OLED，在考虑穿透式 AR 智慧眼镜因光波导组件技术的限制，导致光效率难以突破 1% 限制的前提下，中长期来说 Micro LED 仍是绝佳微型显示器光引擎技术的选项。