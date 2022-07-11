7 月 11 日，知乎 “2022 过夏天” 暑期活动正式开启，拉开为期两个月的暑期盛宴。活动期间，知乎将上线三部自制综艺和七大活动，聚焦当下青年群体成长过程中的关注点，全方位满足青年群体功能性、娱乐性和情感需求。

知乎 “2022 过夏天” 暑期活动涵盖影视、旅行、时尚、情感、电竞、游戏、数码等领域活动，自 7 月 11 日起，将相继推出 “新片热剧过夏天”、“玩过夏天”、“恋习过夏天”、“看番过夏天”、“游戏电竞季赛过夏天” 等多个优质内容活动。活动期间，用户在知乎搜索 “过夏天”，即可进入知乎暑期活动会场，收获青年用户成长指南、变美干货、学习计划、游戏攻略、恋爱攻略等多元化内容，度过一个 “有料” 的夏天。

此外，知乎还公布了即将上线的三档自制节目，分别是荒野系青年谈话节目《荒野会谈》、高考纪实人物访谈节目《我的高考笑忘书》、职场青年纪实观察节目《我所向往的职业啊》，三档节目均将于 8 月在知乎独家播出。

除了丰富多元的线上内容外，知乎暑期活动的情感、时尚、电竞、影视、旅行等领域活动还举行多个创作激励计划，在知乎 “2022 过夏天” 活动中，对发布优质回答、文章、想法的创作者给予创作奖励。

以问答为基础，知乎聚合起横跨行业、代际的各类人群和优质内容。在知乎一季度月活用户中 30 岁以下占比高达 73%，新一代青年群体成为知乎用户主力军。洞悉到青年群体在暑假期间的生活、情感、娱乐等深层需求，知乎暑期活动将提供满足用户功能性和娱乐性的获得感内容，开阔青年群体的眼界、解决他们的困惑。