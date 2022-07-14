上月早些时候，在获得了一笔 2.2 亿美元的融资后，伦敦教育科技初创公司 Multiverse 凭借 17 亿美元的估值一跃成为了英国目前唯一的一家教育科技独角兽企业。当然，这家独角兽的出现也意味着欧洲出现了其目前为止的第四家教育科技独角兽。相比之下，在 2021 年之前，或者说在疫情显现出足够的影响力之前，在整个欧洲，这一数字在很长一段时间内都只为 1 家。

作为疫情的另一种体现，教育科技行业也正从这种充满动荡的不确定性中收获着另一份剧本。根据相关数据指出，2020 年至 2021 年期间，全球教育科技领域所进行的风投资金规模超过了 350 亿美元，几乎是 2014 年至 2019 年的规模总和。其中，就 2020 和 2021 年两年而言，该领域的风投规模分别较上年呈现出近 100% 和 34% 的增幅。

当然，如果我们把视角转回欧洲，不难发现同样的事情也有在这里发生。仅在 2021 年一年内，该地区教育科技领域的风投规模就达几乎到了其 2014 年到 2019 年的总和。此外，数据也强调，较上年的 7.85 亿美元总规模相比，欧洲地区在 2021 年所获得的 25 亿美元更是实现了 3 倍增长。

在这样的背景下，作为欧洲最大的教育科技生态系统，伦敦同样也迎来了一段新的高速增长时期。在此期间，可以看到包括以 Multiverse 为代表的一大批当地初创公司正在不断在伦敦扩大自身规模。另一方面，得益于自身备受瞩目的独特优势——在疫情之前，自 2017 年以来，伦敦教育科技初创公司筹集的资金就比其他任何欧洲城市都要多、且也身为全球教育科技总投资额前 10 名地区中唯一的欧洲城市，该地区因此也在不断吸引伦敦之外的教育科技公司在此驻足。目前，伦敦的教育科技初创公司总数已从 2020 年时的 500 多家增长到了超 1100 家，达到了超 100% 的增幅。

面对这样的势头，把目光瞄准海外中文教育市场中的教育科技公司悟空教育（WuKong Education）自然也成为了这场风口的众多见证者和亲历者之一。悟空教育联合创始人 Cicy Ding 表示，欧洲——尤其是伦敦地区一直是悟空教育的一大主要市场，非常看重在伦敦这样热门地区的发展，并且，“近几年来，欧洲的在线教育市场发展十分迅速，为我们这样的在线教育企业在欧洲地区的市场扩张提供了机会。而随着全球疫情的推动，在线教育的模式被海外市场所接受，以悟空为代表的在线教育平台也随之迎来了快速增长期。”Cicy 在日前出席伦敦教育科技周期间举行的 EdTechX Summit 2022 教育科技论坛上于《Scaling Internationally: Shared Experiences from EdTech Leaders》的相关主题演讲中指出，2019 年至 2021 年间，悟空教育的课程预订量实现了 70 倍的增长。

不过，Cicy 也向记者强调道，疫情不可否认地加速了线上教育的普及与发展进程，但能在这种浪潮中脱颖而出的，更多的可能会是得益于一种 “厚积薄发” 的必然体现。她告诉记者，就悟空所专注的海外中文教育市场而言，在 2016 年以前，这里多以线下授课模式的本土华文学校居多，而这些学校多由旅居海外的华人授课，使用的课本也比较基础单一。而在此后，以悟空教育为代表的提供优质在线中文教育解决方案的线上平台开始萌芽，“我们将来自中国的最优秀的中文老师与全球各地有中文学习需求的家庭连接，克服了时间和空间的障碍，为海外家庭提供了学习优质中文课程的机会。”

她表示，在疫情爆发之前，悟空教育就选择了以产品驱动增长的模式，凭借在教育科技领域多年经验，精心打磨出质量优异的在线教育产品和服务模式。2020 年开始，在疫情的催化下，越来越多的海外家庭接受了在线教育的模式，悟空也从中抓住机会，将资源大量的投入到技术开发、课程打磨和服务优化中，以优质的课程和良好的用户口碑赢得了用户信赖，因此，随之而来的便是用户极高的转介绍率和续费率。

而她也进一步指出，现阶段而言，尽管教育科技领域中的竞争正在变得愈发激烈，“用户极高的裂变分享、转介绍和续费率为我们极大地降低了获取新客户的成本。这份用户对我们的信任不仅让我们能够更容易地进入新市场、发展新学科，也成为了让公司可持续增长的最强动力···”

目前，这家总部位于新西兰的海外中文教育机构已经在全球 118 个国家和地区拥有超过 30 万名用户，并在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡等地长期保持市场占有率第一。

针对公司的下一步发展计划，她透露称，未来三年内，希望悟空教育能够在市场层面继续保持高速增长、不断加强在产品领域奠定的壁垒和优势，进一步加强、并在整个学习体系里，持续加强对学生的挖掘和应用。此外，她也补充道，接下来，悟空教育也将基于对现有华裔用户的影响力，拓展更多海外家庭的学习需求，“不仅包括中文课程，也包括数学（悟空于 2021 年推出了全英文教学的 ‘悟空国际数学’）。这也是我们未来在全球各重点国家和地区的策略。”