在于 2020 年和 2021 年分别宣布了将在都柏林建立其信任与安全中心和区域融合中心后，不久前，TikTok 称其价值 6 亿欧元的 TikTok 欧洲数据中心也预计将于明年早些时候在都柏林展开运营，并在近期进一步表示将在其现有的公司规模基础上再新增 1000 个工作岗位。

不难发现，并且也正如 TikTok 负责隐私安全的欧洲主管所言，爱尔兰正在日益凸显其在 TikTok 全球商业运营方面的重要作用。而如果我们把视角放到更广泛的层面，同样可以看到这座 “欧洲硅谷” 也在承载着谷歌、苹果、Meta、PayPal、微软等众多国际科技互联网巨头的关注与加码。据悉，美国排名前十的科技企业中有 9 家选择了爱尔兰，全球前五大软件巨头也相继在爱尔兰展开业务。

时间进入 2022 年下半叶。尽管疫情的反复和动荡的国际局势为世界经济发展蒙上了更多的不确定性，在这种愈发瞬息万变的外部环境面前，爱尔兰却也在不断迎来新的机遇。爱尔兰投资发展局（IDA）中国区总监张哲伟向记者举例表示，在新冠疫情的影响下，近年来，全球外商直接投资（FDI）的流量呈现出了一定的下降趋势。但与此同时，爱尔兰占进入欧洲市场的 FDI 份额却在有所增加。

爱尔兰中央统计局（CSO）数据显示，2020 年期间，爱尔兰 FDI 水平增加了近 170 亿欧元。2021 年，爱尔兰投资发展局共吸引 152 个新的外商直接投资项目，在欧洲国家中占所有外商直接投资 3% 的市场份额，而其首都都柏林在未来三年欧洲最吸引外国投资城市排名中位列第四。

张哲伟指出，爱尔兰之所以能在这一特殊时期中展现出如此强大的韧性，离不开其在科技、生物医药、医疗技术、商业服务、国际金融服务等支撑现代经济的产业方面的深厚积累。他进一步强调称，就吸引外资而言，爱尔兰在亲商、稳定以及人才等层面有着十分充足的优势。

“首先，爱尔兰奉行一贯友好的亲商政策。爱尔兰长期位居世界上最适合商业发展的国家前列，历届政府始终延续一致的亲商政策，且通过持续改善成本、生产力、生活质量等营商环境情况，爱尔兰较之其它发达经济体优势明显，有利于外商直接投资的增长。

其次，稳定的发展环境和连贯的政策已成为投资者选择投资目的地的一大衡量标准。据经济与和平研究所发布的最新全球和平指数，爱尔兰是欧洲第二和平的国家，世界排名第三。

人才短缺问题对于寻求扩大业务规模的跨国公司和本土公司都是一个挑战。爱尔兰的劳动力受教育程度较高且富有创造力，爱尔兰大学在欧盟 STEM 毕业生比例最高，为跨国公司源源不断地输送着优秀人才···在相关国家调查中，爱尔兰在吸引和留住国际人才方面表现出色。

不仅如此，英国脱欧凸显了爱尔兰对外商直接投资的吸引力。爱尔兰的企业享有从爱尔兰到欧盟的无摩擦贸易，避免面临正在阻碍英国进入欧盟市场的非关税壁垒，可以受益于欧盟公民的自由流动和英国公民前往爱尔兰的自由流动，并利用与英国进行的免关税货物贸易（前提需符合原产地规则要求）。到目前为止，爱尔兰已经获得了 100 多项与英国脱欧直接相关的投资，或将创造 6000 个就业机会。”

另一方面，他也表示，在这些厚积薄发的因素之外，面对不断变化的全球环境、并能够快速灵活地做出反应也是影响爱尔兰在吸引 FDI 和向全球市场出口方面取得成功的另一个关键。

“多年来，随着新商业模式的出现和行业的变革，爱尔兰成功地利用并调整我们的优势，以捕捉全球经济转型中的机遇。外商直接投资将爱尔兰深深地嵌入到全球价值链之中，反过来又支持爱尔兰公司进入全球价值链，推动生产力和创新增长。

例如，在爱尔兰 2022 年度财政预算方案中，爱尔兰将扩大对初创企业就业和投资领域的激励计划，提供额外资金帮助企业向脱碳减排与数字化转型，为数字游戏产业提供高达 32% 的合格研发投入抵扣的新的税收优惠政策，延长就业工资补贴计划等等。在新的《国家发展计划》中，爱尔兰将推出 1650 亿欧元、有史以来最大规模投资计划，旨在提高爱尔兰基础设施的质量，为企业蓬勃发展创造优质环境。”

而除此之外，他也补充道，作为爱尔兰政府吸引外来投资的促进机构，IDA 也在不断扩大覆盖支持和服务半径，协助各类规模的公司提升业务韧性和创新能力，帮助企业实现面向未来的业务发展。近期，IDA 还开发了新的诊断和评估工具，在创新、数字化、人才和可持续性等领域的战略转型方面协助企业。

“展望未来，IDA 将我们将致力于进一步提升爱尔兰作为全球营商优选之地的吸引力。目前，IDA 正在实施新战略《推动复苏与可持续增长》2021–2024 四年战略，其目标是总共获得 800 项投资，并将其中半数引入各地方区域，在四年内助力新增 50,000 个就业岗位。”

据介绍，这一战略将专注于转型投资，通过研发和创新、数字化、培训和可持续发展行动，以提高公司业务运营及其员工的生产力，从而提高投资发展局当前客户群中实现可持续增长的机会。此外，该战略也将着重吸引下一代领先的跨国公司进入爱尔兰，进一步推动可持续增长，并最大限度地扩大 2021-2024 四年间及以后外商直接投资在爱尔兰的影响。

“截至目前，IDA 在增长、转型、地区发展、可持续发展、影响力五大战略支柱方面已经取得了进展。我们持续与企业合作，创造就业机会，在地方区域落脚，并投资于研发。我们还开始聚焦新的重要领域，即在 ‘转型’ 这一支柱下，对在爱跨国公司在培训和技能提升方面的投资，以及在’ 可持续性 ‘支柱下，对环境可持续性方面的相关投资。爱尔兰投资发展局已组建专职团队，致力于实现’ 转型 ‘和’ 可持续发展 ‘支柱的战略目标，以确保在爱尔兰的外商直接投资能够在未来的竞争中取得成功，支持爱尔兰向绿色经济过渡。” 张哲伟说。