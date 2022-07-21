有一个数据可以说明丰田在世界车坛的地位，2021 年丰田全球销量 10,495,548 辆，较上一年增长 10.1%。也就是说，丰田是个年销量 1000 万辆的车坛巨无霸。这样一个体量的汽车公司，在迈向电动车的路程中，显然更加谨慎，甚至被外界认为过于保守。那么，精明的日本人真的是过于保守了么？丰田有什么样的理解？

皇冠新车型系列只是温和拥抱电动模式

丰田全新皇冠系列发布，新皇冠系列的所有四款车型最终都将在大约”40 个国家和地区” 销售，显然这是款全球车型，很多人在看，丰田是不是开始要布局纯电动车，结果皇冠除了在外观上大幅修改，大刀阔斧以致于让老皇冠用户难以一下子接受之外，在新能源上则是温和拥抱，用的是混动系统。

除了将于 2022 年秋季在日本和 2022 年底在美国市场首次亮相的皇冠 “Crossover Type” 模糊了跨界车和轿车之间的界限，丰田还展示了运动型（SUV）、轿车型（传统轿车）和一辆 Estate Type（大型 SUV），大概以概念形式出现。毫无疑问，这些车型也会进入到中国市场。

其中，Crossover X 和 Crossover G 配备 2.5 升发动机、双电机 E-Four 系统和 CVT 变速箱。燃油发动机部分产生 184 hp (137 kW / 186 PS)，电动机在前部增加 161 hp (88 kW / 120 PS)，在后部增加 54 hp (40 kW / 54 PS)。

Crown Crossover RS 配备了更强劲的 2.4 升涡轮增压发动机，以及用于 E-Four Advanced 系统的不同双电动机和新的直接换档六速自动变速器。在这个混合动力系统中，燃油发动机可产生 268 马力（200 千瓦 / 272 马力）的功率，电动机可提供 82 马力（61 千瓦 / 83 马力）和 79 马力（59 千瓦 / 81 马力），同时提供更大的扭矩。在这两种情况下，高输出双极镍氢电池保持不变。

根据丰田的说法，运动型 “提供运动型驾驶体验”，轿车型 “满足司机的需求”，而 Estate Type 型是 “具有充足驾驶空间的功能性 SUV”。如果 Sports Type 看起来很熟悉，那是因为我们去年将其视为 Toyota Crossover EV 概念车，但其余的都是第一次展示。至于 Sedan Type，它采用了传统的三箱轮廓，作为上一代 Crown 的直接替代品。

所有四辆车都配备了皇冠徽章，尽管我们无法确定它们是否会在其他市场被丰田标志取代。它们还融合了丰田 bZ 系列的设计元素，全 LED 灯与前部的薄格栅、运动型保险杠进气口、大直径车轮和雕刻车身融为一体。

丰田对电动汽车的理解独树一帜

丰田对电动汽车的立场与该行业的许多其他主要参与者形成鲜明对比。虽然该品牌最终拥有 bZ4X 形式的现代电动汽车，但它仍在以缓慢的速度使其产品阵容电气化。去年，该公司的首席执行官警告说，以内燃机为代价突然过渡到电动汽车可能会损害日本经济，最近，该公司表示，重要的是让不同地区的客户选择电动汽车或传统动力汽车. 这种思想流派并不是丰田 CEO 独有的。丰田研究院首席执行官 Gill Pratt 也认为，汽车的未来不会以 EV 开始和结束。

Gill Pratt 显然是个聪明人，还拥有丰田首席科学家和执行研究员的头衔。他甚至一度是美国国防高级研究计划局机器人和计算中心负责人。Gill Pratt 认为，气候危机是一个严重的威胁，但突然转向只使用电动汽车对地球也不是最好的。

“锂离子电池并非没有后果，”Gill Pratt 在接受采访时说。“它们是用稀有的开采材料制成的——相比之下，燃油发动机是用更常见的材料制成的。世界各地的电网能源结构也各不相同。” 他进一步说，插电式混合动力车和全电动车能实现的绿色效能非常接近。

目前，他选择 PHEV 作为更好的选择，并用他妻子自己的特斯拉来证明他的观点。“我可以从经验中谈起。我和妻子买了一辆特斯拉 Model X，因为我们和那辆车的总工程师是好朋友。这是一辆不可思议的车。但我妻子用它每天通勤 30 英里， “这意味着大部分时间都没有使用 90% 的电池。我们只是拖着所有这些重量，所有这些原材料，四处走动。”

“我们都知道，我们正处于一个电池供应有限的时代。那么，这些电池难道不能在丰田 RAV4 Prime 等 8 辆 PHEV 中用于更好的用途吗？几乎每次旅行的总减排量应该是更合理的。” 尽管他承认零排放汽车很重要，但他说 “全世界不会同时到达纯电动车的目的地。BEV 目前并不是全世界的正确答案。它们适用于世界某些地区，但不是到处都是。” Gill Pratt 说，鉴于新的基础设施和原材料的可用性，零尾气排放并不等同于零总排放。

与丰田阵营中的其他人一样，他认为该公司制造许多客户根本不会购买的电动汽车存在危险，因为他们所在地区的充电基础设施尚未准备好。最近，福特首席执行官吉姆·法利 (Jim Farley) 表示，其充电基础设施尚未达到标准，而此时，与内燃机汽车相比，道路上电动汽车的比例仍然很小。

Gill Pratt 表示，挪威和欧洲其他地区拥有足够的绿色能源和充电基础设施来支持电动汽车，但其他地方并非如此。总之，他认为 “选择的多样性是一种优势，而不是弱点。二氧化碳是敌人，而不是特定的动力传动系统类型。” 这种多样性反映在丰田继续为 Mirai 等车辆开发氢动力，当然新的皇冠也只是温和地采用了混动系统。

总结：

这种逐步减少排放的方法可能会使丰田在未来十年内销售的纯电动汽车少于大众汽车等竞争对手品牌，但这家日本巨头最终可能会成为制造其全球客户真正需要的新能源汽车公司。

从丰田的逻辑我们可以看到，其看重的是更合理的总排放，而不是单一的认为零排放就可以了。在电动车的制造使用过程中，依然会有一些碳排放出现，不同国家和地区的情况有所不同，强行上纯电动车，而在后期因为使用的便利性又增加另外的二氧化碳，显然有欠妥之处。

所以，以目前来看，批判丰田在纯电动车的路径上保守乃至落后，为时尚早。在通往新能源的道路上，或许需要一个低调，务实，内敛的行者。