根据 Omdia 发布的追踪预测报告，面向近眼显示应用的显示面板出货量预计将在 2022 年达到 2530 万片，同比增长 73.8%，之后有望在 2028 年达到 1.39 亿片。以下是详细内容：

2022 用于 XR 应用的近眼显示面板出货量同比预计大幅成长 73.8%

据 Omdia 的追踪预测显示，面向近眼显示应用的显示面板出货量预计将在 2022 年达到 2530 万片，同比增长 73.8%，之后有望在 2028 年达到 1.39 亿片。有两大主要推动因素——首先，XR 终端设备的销量同比有所增长，从而推动了面板需求量的上升；其次，品牌商倾向于采用两块面板的设计代替原来一块面板的设计，以此改善用户的视觉体验，从而也推动了显示面板需求量的上涨。

另据 Omdia 预测，营收同比增长高峰将出现在 2023 年，主要原因在于该年预计会有越来越多的品牌把硅基 OLED (OLEDoS) 用于近眼显示设备——其较高的单价将成为收入增长的强大推动力。而长期来看，由于所有技术类别的显示面板在均价上都会表现出下滑趋势，因此收入增速将逐渐趋于平稳。

TFT 显示面板在 VR 应用市场占据主流地位，而硅基显示面板则主导 AR 应用市场

VR 显示面板可以是单屏设计，也可以是双屏设计。菲涅尔透镜等光学镜片则是被用来改善传输到人眼的显示面板发出的光的。VR 显示面板要求有更高的分辨率，可以实现更高的像素密度 (PPD) 和更低的纱窗效应。智能手机普遍使用的 TFT LCD 和 AMOLED 显示面板同样适用于 VR 设备。并且由于 TFT LCD 或 AMOLED 显示面板在智能手机领域得到广泛的应用，因此 这两种技术的 显示面板供应链现已相当成熟，诞生了包括 Japan Display Inc.(JDI)、Sharp、Samsung Display、AUO、BOE、Innolux、China Star 和 Sony 在内的许多面板制造商。然而当前，越来越多的品牌商开始逐渐尝试将 OLEDoS 用于 VR 应用，以期获得更好的视觉效果。

而关于 AR 显示面板，大部分是为硅基显示屏。现有的微显示面板技术包括数字镜像设备 (DMD)、激光束扫描（即 LBS，被用于微软的 HoloLens 头显设备）、OLEDoS 以及硅基 LED (LEDoS)。在 AR 显示面板的供应链方面，其成熟度则相对较低，原因在于显示屏的亮度和光机（包括光路，光学镜片等）转换效率尚未达到最佳水平。尽管 LEDoS 在亮度方面有所提升，但其全彩表现仍然有所欠缺。Omdia 预计，用于 AR 的 显示面板还需 3-5 年的时间才能趋于成熟。

OLEDoS 既可用于 VR 也可用于 AR 应用。在 VR 应用中，OLEDoS 展示出超越 AMOLED 和 LTPS LCD 的视觉表现。因此，OLEDoS 已经获得了众多公司的关注与投资，尤其是中国公司。截至 2021 年末，中国公司公布的投资金额总计超过了 45 亿美元。然而，最终将有多少项目能够开花结果，仍是个问题。中国的 OLEDoS 产业看上去一片欣欣向荣，但迄今为止，除了 BOE、SeeYa、Olightek 和 Sidtek 之外，拥有真正的大规模生产能力的制造商并不多。鉴于 OLEDoS 有限的市场需求和较高的技术门槛，Omdia 认为部分中国商家最终会取消投资，退出 OLEDoS 产业。