从美国芝加哥康复中心到西班牙再到阿联酋，上海傅利叶智能科技有限公司（简称 “傅利叶智能”）副总裁兼首席战略官 Zen KOH 的海外足迹，不仅彰显了傅利叶智能全球化布局的路径，同时也为未来拓展海外市场奠定了坚实的基础。此次行程为傅利叶智能全球化布局部署了未来 3-5 年的中长期发展战略。

傅利叶智能与芝加哥康复中心续签合作伙伴协议

据了解，Zen 此次海外之行先后达成了与芝加哥康复中心合作续签，与位于西班牙的欧洲神经康复中心（CEN）、西班牙 La Magdalena 医院、阿联酋海湾医科大学（Gulf Medical University）、阿联酋代理商 Modern Pharmaceutical Company LLC (MPC) 达成战略合作。

傅利叶智能在西班牙与欧洲神经康复中心（CEN）签署战略合作协议

Zen 表示，傅利叶智能在国际范围内是唯一一家与芝加哥康复中心续签了 5 年合作协议的康复企业，这也意味着芝加哥康复中心对傅利叶在智能康复产业领军地位以及双方此前合作成果的认可。而与欧洲神经康复中心（CEN）的合作是傅利叶智能拓展欧洲市场的崭新一步，标志着与世界各地专家合作的纽带将更为紧密，为践行 “创造全球领先的康复机器人” 的承诺打下坚实基础。

傅利叶智能全球化发展的初衷源于让全球领先的智能机器人技术为人类带来美好生活，赋能康复。目前，傅利叶智能在新加坡成立区域总部，并于墨尔本、苏黎世、芝加哥等地进行研发及生产布局，建立全球化的研发、生产和服务网络。近年来，傅利叶智能全球化布局取得了令人瞩目的发展，已有 30 多款康复机器人上市，为全球超过 40 个国家和地区的 2000 多家客户提供智能康复综合性解决方案。

当前全球康复产业呈现 “碎片化” 发展，并未形成统一标准，而推进康复产业标准化发展也是傅利叶智能全球化战略的目标之一。Zen 表示，傅利叶智能将联合海外合作伙伴推动康复医疗服务向一体化、信息化、标准化转型升级。例如，傅利叶智能与芝加哥康复中心针对康复机器人的技术研发、临床应用、新产品测试、标准制定等方面，开展全方位合作，并将专注于产品研究和试验数据的收集，有力支持改进技术、优化体验、加速转化，为临床医生提供最佳的康复治疗手段。傅利叶智能同时联合诸多其他机构，共同进行更大规模的临床研究，推动全球康复机器人的普及与应用。

目前，傅利叶智能的全球化发展已经步入将自主研发技术向海外拓展的阶段，拥有成果转化的标杆案例，即与墨尔本大学成立智能康复机器人联合实验室，共同打造了基于末端控制的三维上肢康复机器人 ArmMotus EMU。经过长达 6 年的研发创新，最终实现从实验室原型到实际产品的落地，并荣获包括医疗设计卓越奖 (MDEA)、德国红点奖、iF 奖在内的世界级大奖，标志着傅利叶智能国际产学研合作迈向新的里程碑。

傅利叶智能-墨尔本大学联合实验室打造 EMU 三维上肢康复机器人

接下来，Zen 将前往荷兰参加 RehabWeek 国际康复技术峰会。据了解，RehabWeek 由国际康复机器人联盟 (ICORR)、国际功能性电刺激学会 (IFESS)、国际先进康复技术产业协会 (IISART) 、国际康复虚拟现实技术协会 (ISVR) 主办，每两年召开一次，以促进跨学科交流和不同参与者之间关系的发展。今年 RehabWeek 在荷兰鹿特丹召开，为期一周的会议将聚焦跨学科、多领域的康复技术融合发展，以及不同背景参会者的相互交流分享。

RehabWeek 2022 举办在即，傅利叶智能作为此次国际康复技术峰会的白金赞助商将全程参与其中，重点展示 EMU 三维上肢康复机器人以及最先进的智能康复技术等，“这是疫情爆发后傅利叶智能首次携系列产品和技术亮相国际舞台”。

此前，Zen 当选国际先进康复技术产业协会（IISART）候任主席，他期望在他任职期间可以通过技术创新，加速临床转化和商业落地，推动康复事业持续向前。值此时机，国际先进康复技术产业协会作为 RehabWeek 主办方之一，Zen 期待下一届 RehabWeek 可以在中国上海或新加坡举办，“RehabWeek 作为全球顶尖的康复界展会，将促进国际先进康复科技深度交流，并带动康复企业在国际舞台上展示，实现跨国交流与合作，从而推动整个康复行业蓬勃发展。”