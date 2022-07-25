7 月 25 日，一加手机宣布将于 8 月 3 日发布 Ace 系列新品一加 Ace Pro。新机搭载第一代骁龙®8+移动平台，有黑森、青雾两款配色，定位性能手机新标杆。一加 Ace Pro 现已在 OPPO 商城、京东、天猫开启 0 元预约。

一加 Ace Pro 定位 “性能手机新标杆”， 一加中国区总裁李杰表示不知何时，性能手机就只能被定义为一台性能偏科手机，选择优越的性能，就要对设计、影像甚至是综合体验进行割舍。李杰称：每个人都需要一台将性能和体验都打磨到极致的新性能手机。性能手机新标杆一加 Ace Pro，将会是行业首款兼具极致性能和全面体验的性能手机。

一加 Ace Pro 搭载第一代骁龙®8+移动平台，骁龙 8+采用全球领先的台积电 4nm 制程工艺，相较上一代 CPU 和 GPU 性能提升 10%，同时功耗降低 30%，能效比得到显著提升。骁龙 8+搭载第 7 代高通 AI 引擎，AI 能效提升 20%，释放更强劲的 AI 处理能力。一加 Ace Pro 还搭载满血版 LPDDR5、超频版 UFS3.1，与骁龙 8+协同带来更流畅的使用体验。凭借强悍的性能表现，一加 Ace Pro 在跑分软件 AnTuTu 上跑出了 1141383 的高分。

一加对于手机外观和质感一直有着独到的见解，在工业设计的打磨上也有着近乎偏执的追求。一加 Ace Pro 机身背面采用一体化连续曲面设计，后盖由一整块玻璃打造而成，整机线条流畅优美。两款配色集美感、质感、速度感于一身，黑森沉稳大气，灵感来自火山玄武岩，充满力量感。青雾温润有光泽，似陶瓷般精致自然，质感如玉。

一加 Ace 系列是一加于今年 4 月发布的全新产品线，定位有颜有料的性能王牌。一加 Ace Pro 作为该系列第三款产品，性能配置拉满，在细节处精心打磨，致力于为用户带来极致体验，打造兼具极致性能和全面体验的性能手机新标杆。