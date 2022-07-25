7 月 25 日，高性能个人消费电子品牌 evowera 一晤未来（以下简称 “evowera”）线上首发智能手动牙刷 planck mini 智趣刷（以下简称 “planck mini”）。历时 2 年打造，planck mini 是一款集智能实用性、趣味交互性、用户友好性为一体的崭新口腔清洁产品，为手动牙刷使用者带来智能且友好的洁齿方式新选择。

evowera 以技术为消费者缔造品质生活为目标，在研发上打破壁垒，将精端科技落实于个人消费品中，不断探索和创造高性能产品。planck mini 正是一款以 “智能” 为核心竞争力，以 “趣” 为产品定位的创新型牙刷。通过智能芯片和算法，将刷牙数据报告、漏刷区域、日期天气等丰富信息通过 LCD 彩屏和 app 全方位呈现，帮助用户更了解刷牙情况，有针对性提高洁齿效率；此外，研发团队着眼于不同年龄段用户群体，全面覆盖多样化用户需求，以父母视角了解孩子刷牙情况、以儿女视角关爱长辈口腔健康、以朋友爱侣关系的亲密无间为出发点，首创 Wi-Fi 配对共享以及留言简讯功能，赋予刷牙全新乐趣与意义。

智能科技，加持洁齿效率

planck mini 延续 planck O1 六轴陀螺仪传感器技术感知用户刷牙姿态，通过算法实时辅助判断未覆盖到位区域。漏刷界面也经全新升级，12 分区的口腔全域提示，提醒用户即时补刷。

刷牙过程中，内置高精度压力传感器实时监测，当用户刷牙力度过重时以振动反馈提醒，有效避免损害牙齿牙龈，帮助用户形成正确刷牙习惯。此外，研发团队极致的人性化处理还体现在刷头的设定上，planck mini 可配备四款刷头，以服务不同年龄、需求的使用者。刷头均采用护龈软毛和宽头设计，可同时兼顾刷牙时的清洁效果与舒适感受。

Wi-Fi 连结新趣体验，关爱无微不至

planck mini 是一晤未来动力实验室对于智能、趣味、友好、健康洁齿的一次全新挑战。刷牙是最具仪式感的日常行为之一，品牌通过 Wi-Fi 实现创新的交互功能可以让用户更好地连结、关爱身边的亲友爱人。通过分享设备，不仅可在 app 同步收获对方刷牙状态以及查看周期性刷牙报告，也可随时随地通过 app 一键发送留言简讯，送上一句元气加油，或是分享今日心情，可视化的趣味体验令洁齿不再枯燥，让关爱无微不至。

“2020 年底一晤未来正式发布首款产品 planck O1 自适应声波电动牙刷，经过 2 年市场沉淀，我们积极聆听用户反馈，不断进行产品的创新和迭代。planck mini 的诞生是基于团队对于手动牙刷使用者需求的洞察，我们有信心以科技手段赋能手动牙刷，让这部分使用者享受到前沿且智能的口腔清洁产品，”evowera 首席执行官刘翊涵说道，“打造丰富的产品线以满足更多的消费者也是我们不断突破自己、牟力创新的源动力。电动牙刷可以更好地提升清洁效率，但我们也要考虑部分儿童或者口腔敏感者无法很好地体验电动产品。我们希望通过技术手段解决这部分用户难点，让更多消费者在一晤未来的陪伴下，舒适刷牙、享受刷牙。”

evowera 一晤未来 planck mini 现已在天猫、京东同步 “智趣” 首发，市场价为 189 元，3 岁以上儿童及口腔敏感者均可使用。牙刷手柄配有云海蓝、淡蕊粉、雾新绿、山茶白四款颜色，可选择四种不同刷毛进行匹配。planck mini 期待以智能、妙趣、健康、安心的体验让用户感受科技之美。