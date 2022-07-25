科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.07.18-2022.07.24）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本期我们将继续关注东南亚创投生态的发展，只不过这次并不是最近常见的裁员潮或者市场波动，并且其主角也是本栏目 “并不多常见” 的新加坡。

在近两年来的东南亚科技互联网热潮中，以马来西亚、越南或者菲律宾这样的新兴市场的快速发展正在不断成为其中的焦点。如我们所见，无论是在此之前还是就现阶段而言，这些地区与新加坡这样的相对较为成熟的市场地区相比仍存在着一定的差异，而这也正是推动上述地区快速转变的原因之一。但作为这种整体潮流的体现，尽管新加坡距离其 “整体目标” 的距离更近一些，该地区却也同样表现出了与之相称的速度水平。

如本栏目此前所指出，以创投领域三大基石中的金融科技领域为例（另外两个分别是电商和物流），根据相关数据显示，2021 年期间，东盟金融科技领域的融资规模将达 35 亿美元以上，是上年全年规模的 3 倍之多。而就这一历史性的数字而言，新加坡则蝉联了融资数量排行榜的榜首位置，并占据了总规模的 44%。

作为这种速度的体现，其结果自然也正如我们所见：在新加坡这个更为成熟的市场地区，其资本市场也正在向更高层次的方面发展——如新交所与纽交所在上周签署双重上市合作协议时所指出的那样，二者交易所基于这项合作，“创造一个更加互联互通的生态系统——通过对资本触及门槛的改善和对新投资解决方案的发展，进一步满足市场参与者和投资者日益增长的多样化需求。” 并且另一方面，也如本栏目此前所指出，早在去年 9 月份时，新交所也推出了允许 SPAC 在其主板上市的的新规定。其相关负责人也在当时做出了类似的声明——希望 SPAC 上市方式能够在新交所催生出优秀的目标上市公司，从而为投资者提供更多选择和机会。

回到本次的结尾。就目前东南亚创投领域正在经历的这种波动来看，我们很难说出什么时候才能得到平缓。但把时间放大到更大的尺度上，对于其中的这个经历主体而言，却也不难看到这些市场地区也都在迎来并走向属于自己的时刻。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Detect Technologies 完成 2800 万美元融资：Detect Technologies 由 Daniel Raj David 等创立，是印度的一家工业物联网智能设备研发商，旨在通过提供基于云计算和机器学习的人工智能应用来帮助企业监测工作过程，实现对生产风险、事故隐患和违规行为的预判和自动化管控，由此形成健康（Health）、安全（Safety）和环境 (Environment）三位一体的 HSE 管理体系，提高全行业的生产率。

据介绍，一线员工、设备和工艺的安全性、可靠性以及企业对风险数据的实时获取是全球工业化大环境下亟待解决的挑战，这对环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）也具有重大影响。因此，Detect Technologies 一直致力于解决这些问题，它倡导将 ESG 一并纳入企业投资决策与经营中，最终实现不同行业的可持续发展。

DOKU 以 750 万美元收购 senangPay：收购方 DOKU 成立于 2007 年，是印尼的一家支付业务提供商，拥有一系列线上线下支付类产品与服务。据了解，它于 2013 年推出电子钱包，2018 年推出支付网关服务，旨在通过不断进行技术创新，打造出满足更多市场需求的支付解决方案，使得不同规模类型的商铺和个人用户都有机会使用传统信用卡、现金交易和新兴的各种在线支付方式。

有消息称，DOKU 的业务范围目前包含了电子钱包转账、国内外汇款和二维码支付等，服务于来自 TikTok、Google、Garuda、Prudential 和 Traveloka 等涉及多行业的超 15 万商家。

而被收购方 senangPay 由 Mansor Abd Rahman 创立于 2015 年，是马来西亚的一家在线支付网关服务提供商，已获得万事达卡的 PF 资质认证。

据悉，senangPay 成立之初的愿景是为缺乏技术支持的马来西亚中小企业提供数字化支付工具，让当地企业可以支持信用卡、借记卡、互联网银行和其他电子钱包等一系列支付方式，从而在逐渐改变国民支付习惯、提高全社会支付效率的同时，助力推动马来西亚国内实体门店的数字化转型。

Pintarnya 获得 800 万美元融资：Pintarnya 由 Nelly Nurmalasari、Henry Hendrawan 和 Ghirish Pokardas 成立于 2022 年 5 月，是印尼一家数据驱动的一站式招聘服务平台，旨在通过打造一系列高质量的数字化产品为数百万印尼蓝领赋能，并助力推动当地招聘市场的数字化转型。

有消息称，在以往的印尼，求职者找工作和雇主招员工的效率都比较低。Pintarnya 表示，该公司一直致力于利用自身技术手段及数据分析等能力来帮助个人用户解决求职过程中遇到的困难，最终获得合适的就业机会并争取到理想的薪资待遇，此举也能让企业用户的招聘活动实现高效率和低成本。

Creative Galileo 获得 750 万美元融资：Creative Galileo 由 Prerna Jhunjhunwala 和 Nikhil Naik 共同成立于 2021 年，是印度一家面向 3 到 10 岁儿童的早期学习平台，主要秉持将教育和趣味相结合的理念，通过视频、游戏和个性化教学等方式帮助孩子们高效快乐地获取知识。

据悉，该平台不仅添加了卡通角色来激发儿童的学习兴趣，还能根据孩子们已经掌握的知识来给出定制的个性化学习方案，旨在由此促进当地教育的数字化转型，进而带动全社会教育的普惠公平。

新交所、纽交所就双重上市等方面内容展开合作：动点出海获悉，新加坡证券交易所（SGX）及纽约证券交易所（NYSE）已于本周四宣布签署了一项新协议。根据协议，双方将就企业在二者交易所中的双重上市以及以资本市场为重点的一些其他关键领域展开合作。

据了解，这两家交易所的具体合作内容将分别集中在以下方面：企业在新交所和纽交所处的双重上市、明确并推动新型 ESG（environmental, social, and governance）产品及服务的发展、支持与新交所和纽交所附属的 ICE Data Indices 指数产品的开发、以及对新型 ETF 产品展开探索。

动点泰国活动预告 | 后疫情时代的混合制工作模式：如何激励员工：经过近两年的在家工作，越来越多的公司开始采用灵活的工作安排，也称为混合制工作模式。

在曼谷、雅加达和吉隆坡等大都市，常年的交通拥堵在疫情后又卷土重来。长时间的通勤对工作效率和生活质量带来了极大的影响。那么如今，员工的需求是什么？我们如何使用科技帮助企业恢复平衡？

直播预告｜对话 Gobi Partners：从东南亚到巴基斯坦，如何定义下一片投资蓝海：可以看到，无论是东南亚还是巴基斯坦，这些新兴市场都在不断承载着更多的期待。人们希望这里能够有足够的空间、可以成为下一片投资蓝海，但与这种结果相比，如果我们认为这种结果并不是一种偶然的现象，那么这其中所经历的过程和让这种转变发生得以发生的动力或许更为值得关注。本次，动点出海有幸邀请到在上述地区的先驱探索风投机构 Gobi Partners 做客《出海时刻》，并从 Gobi Partners 创始合伙人曹嘉泰（Thomas G. Tsao）先生的视野和思考中，重新认识这些正在被定义的蓝海市场。